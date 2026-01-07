«مؤسسه بینالمللی ذایقۀ بلجیم» در وب سایت خود نوشته که طعم این محصول توسط بهترین آشپزان و متخصصان طعم جهان ارزیابی شده است.
این رقابتها از سوی «مؤسسه بینالمللی ذایقۀ بلجیم» در شهر بروکسل برگزار شده است.
شماری از دهقانان زعفران در ولایت هرات میگویند عامل عمدۀ اینکه زعفران این ولایت بهترین ذایقۀ جهان را بهدست آورده، طبیعی و ارگانیک بودن آن است.
زعفران ما کمتر به کودهای کیمیاوی و شیمیایی آغشته است
خیرالله نیازی، یکی از دهقانان زعفران در این ولایت ، چهارشنبه ۷ جنوری در صحبت با رادیو آزادی گفت: "دهقانان زعفران افغانستان زعفران ارگانیک تولید میکنند. زعفران ما کمتر به کودهای کیمیاوی و شیمیایی آغشته است و بیشتر معمولاً از مواد طبیعی برای رشد گیاه زعفران استفاده میشود. این میتواند عامل اصلی باشد. در کنار آن، پروسس و بستهبندیهایی که در افغانستان انجام میشود، بسیار معیاری شده و همین مسئله کیفیت، رنگ، بوی و طعم زعفران افغانستان را در جهان بینظیر ساخته است."
او خواهان همکاری بیشتر نهادهای حکومت طالبان در زمینه پروسس، بستهبندی و حمایت لازم از دهقانان زعفران است.
بر اساس آمار وزارت زراعت، آبیاری و مالداری حکومت طالبان، در سال جاری حدود ۱۲ هزار هکتار زمین در افغانستان زیر کشت زعفران قرار داشته و بیش از ۴۱ تُن زعفران تولید شده است که بخش عمدۀ آن از ولایت هرات بهدست آمده است.
شرکتهای تولید و پروسس زعفران در هرات میگویند این موفقیت نتیجۀ سالها کار روی کیفیت و رعایت معیارهای جهانی است.
بهدست آوردن مقام اول در جهان نتیجۀ تلاشهای شبانهروزی دهقانان افغانستان و همچنان زحمات خانمهای ولایت هرات است
عبدالله خیراندیش، مدیر مسئول یکی از این شرکتها، در صحبت با رادیو آزادی گفت:
"بهدست آوردن مقام اول در جهان نتیجۀ تلاشهای شبانهروزی دهقانان افغانستان و همچنان زحمات خانمهای ولایت هرات است؛ زیرا آنها زعفران را پروسس میکنند، بستهبندی مینمایند و روی کیفیت آن کار میکنند."
قهرمانان این دستاورد بزرگ «طعم برتر» زعفران که به «طلای سرخ افغانستان» نیز مشهور است، زنان افغان اند و در آن نقش محوری دارند.
گزارشها نشان میدهند که بخش عمدهای از نیروی کار در مزارع زعفران را زنان تشکیل میدهند.
ملیحه شمس، مسئول یکی از شرکتهای تولید زعفران در ولایت هرات، به رادیو آزادی گفت برای حفظ کیفیت زعفران، باید بر آموزش زنان فعال در پروسس نیز تمرکز شود.
"برای حفظ ارگانیک بودن زعفران، نیاز است که بیشتر روی دهقانان و خانمهایی که در این بخش فعالیت و پروسس میکنند کار شود، روی نظافت و آموزش آنها تمرکز صورت گیرد و همچنان در بخش ماشینآلات و خشککنهای پروسس دقت بیشتری شود تا این مقام حفظ گردد و جایگاه نخست جهانی از دست نرود."
موسسه بینالمللی ذایقه که در سال ۲۰۰۳ میلادی در بروکسل تأسیس شده، از سال ۲۰۰۵ به اینسو کیفیت محصولات غذایی و نوشیدنیها را با حضور بیش از ۲۵۰ سرآشپز و متخصص حرفهای طعم، از طریق آزمایشهای لابراتواری از کشورهای مختلف جهان ارزیابی میکند.
زعفران افغانستان نخستینبار در سال ۲۰۱۴ میلادی موفق به کسب مقام اول این رقابتها شد و از آن زمان تاکنون این جایگاه را حفظ کرده است.
اتاق تجارت و سرمایهگذاری افغانستان در ولایت هرات یک ماه قبل گفته که صادرات زعفران این کشور در ۹ اول سال جاری خورشیدی افزایش یافته است.
بر اساس معلومات اتاق تجارت و سرمایهگذاری هرات، در این مدت ۲۲ هزار و ۱۳۰ کیلوگرم زعفران از افغانستان به مقاصد مختلف از جمله اروپا، امریکا، کشورهای عربی و مناطق شرق و جنوب آسیا صادر شده که ارزش این صادرات بیش از ۳۰ میلیون دالر امریکایی برآورد شده است.