پنجشنبه ۱۸ جدی ۱۴۰۴ کابل ۱۰:۱۵

افغانستان

طالبان در ارزگان تصویربرداری و نشر تصاویر زنده‌جان را ممنوع کردند

رسانه‌ها در افغانستان
رسانه‌ها در افغانستان

مرکز خبرنگاران افغانستان ممنوعیت تصویربرداری و نشر تصاویر زنده‌جان در ولایت ارزگان از سوی طالبان را محکوم کرده و آن را خلاف اصول آزادی بیان و رسانه‌های آزاد خوانده است.

این نهاد روز پنج‌شنبه، ۱۸ جدی با نشر اعلامیه‌ای گفت که ادارۀ امر به معروف و نهی از منکر ارزگان دستور منع فیلم‌برداری و نشر تصاویر زنده‌جان را در این ولایت صادر کرده است.

بر بنیاد این دستور، تلویزیون ملی در ارزگان به رادیو تبدیل شده و خبرنگاران محلی نیز از گرفتن و نشر تصویر منع شده‌اند.

در اعلامیه آمده است که ریاست اطلاعات و فرهنگ ارزگان روز ۱۷ جدی در یک مکتوب اعلام کرده که این دستور بر اساس مادۀ ۱۷ قانون امر به معروف صادر شده و رسانه‌ها باید از تصویربرداری خودداری کنند.

مرکز خبرنگاران افغانستان از طالبان خواسته است در این تصمیم تجدیدنظر کرده و این دستور را لغو کنند.

بر اساس معلومات این مرکز، ارزگان بیست‌وچهارمین ولایتی است که ممنوعیت نشر تصاویر زنده‌جان به‌گونه رسمی در آن اعلام می‌شود.

پیش از این نیز این دستور در ۲۳ ولایت دیگر اعلام شده است.

تازه‌ترین خبرهای روز را این‌جا دنبال کنید

تغییر در کابینۀ طالبان؛ وزیران انرژی و آب و احیا و انکشاف دهات جابه‌جا شدند

رهبر طالبان در یک فرمان تازه، ملا عبداللطیف منصور، وزیر آب و انرژی را به‌عنوان وزیر احیا و انکشاف دهات تعیین کرده است

در این فرمان همچنان آمده که ملا محمد یونس آخندزاده، وزیر این وزارت را به‌عنوان وزیر آب و انرژی گماشته است.

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، روز پنج‌شنبه ۱۸ جدی در صفحۀ ایکس خود نوشت که در چارچوب این تعیینات، داکتر عبدالباری عمر، رئیس عمومی شرکت برق افغانستان، نیز به‌عنوان رئیس تشریفات وزارت امور خارجه منصوب شده است.

با وجود این‌که تغییرات در کابینۀ حکومت طالبان امری معمول است، اعلام این تغییر در وزارت مهم آب و انرژی در حالی صورت می‌گیرد که افغانستان با کمبود آب و برق مواجه است.

سازمان ملل متحد نیز در گزارشی هشدار داده میزان برف و باران در زمستان جاری در افغانستان پایین بوده و این وضعیت در ماه‌های آینده تأثیرات جدی بر منابع آب، زراعت و امنیت غذایی کشور خواهد گذاشت.

ایجاد یک اتاق حمایتی برای زنان و دختران افغان در وزارت خارجه اسپانیا

وزارت خارجه اسپانیا در چارچوب این وزارت اتاق حمایتی برای زنان و دختران افغان ایجاد کرده است.

ایجاد این اتاق امروز پنجشنبه ۸ جنوری، در نشستی که پیترو سانچز، صدراعظم و دیپلمات‌های اسپانیایی و همچنان شماری از فعالان زن افغان حضور داشتند، اعلام شد.

نهادی به نام «زنان برای افغانستان» در صفحه ایکس خود نوشته است که این ابتکار نتیجه تلاش‌های پیگیر فعالان زن افغان بوده است.

این نهاد اما جزئیات نداده که این اتاق در کدام بخش ها فعالیت خواهد داشت.

اسپانیا در سال ۲۰۲۵ میزبان حداقل دو نشست در مورد زنان افغان بود که خواستار تامین حقوق زنان و دختران در افغانستان تحت حاکمیت طالبان شد.

فعالان زن افغان از جامعه جهانی می‌خواهند که حکومت طالبان را در قبال نقض حقوق اساسی دختران و زنان پاسخ‌گو قرار دهد.

هرچند طالبان ادعا می‌کنند که حقوق دختران و زنان را در چارچوب اسلام تضمین کرده‌اند، اما بسیاری از افغان‌ها، سازمان همکاری اسلامی و نهادهای حقوق بشری با آن‌ها موافق نیستند.

یک جوان افغان به اتهام به‌خطر انداختن جان پناهجویان در محکمه بریتانیا حاضر شد

آرشیف
آرشیف

یک جوان ۱۸ ساله افغان روز چهارشنبه، ۷ جنوری، در یک محکمه بریتانیا اتهامات واردشده علیه خود مبنی بر به‌خطر انداختن جان ده‌ها پناهجو را رد کرد.

این جوان که امان ناصر نام دارد، به هدایت یک قایق حامل ۴۶ پناهجوی غیرقانونی از فرانسه به بریتانیا متهم شده است.
وی به محکمه گفته است که مجبور شده بود این قایق را از فرانسه به سوی بریتانیا هدایت کند.
دومین جلسه محاکمه این جوان افغان قرار است در ماه فبروری سال جاری برگزار شود.
این نخستین گروه پناهجویان است که در اوایل سال ۲۰۲۶ میلادی از طریق کانال مانش به بریتانیا رسیده‌اند.
حکومت بریتانیا قوانین جدیدی را وضع کرده است که بر اساس آن، افرادی که به پناهجویان در عبورهای خطرناک کمک می‌کنند، مجرم شناخته می‌شوند.
بر اساس آمارها، در سال ۲۰۲۵ میلادی، ۲۹ پناهجو در هنگام عبور از کانال مانش جان باخته‌اند.

سکتورهای خصوصی افغانستان و پاکستان برای باز گشائی راه های تجارتی تلاش می کنند

کمیته های مذاکره کننده سکتور خصوصی افغانستان و پاکستان روز چهارشنبه (۱۷ جدی) نشستی در بارۀ بازگشایی گذرګاه های ترانزیتی و تجارتی میان دو کشور برگزار کردند.

قرار است کمیته هایی دو طرف پیشنهادات خود را با حکومت پاکستان و حکومت طالبان در افغانستان شریک سازند.

پیش از این، اتاق تجارت و صنایع پاکستان برای حل مسایل تجاری و ترانزیت میان دو کشور به ویژه باز شدن گذرگاه ها، خواستار گفت‌وگو با اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان شده بود.

اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان روز یکشنبه این هفته گفته بود که با فدراسیون اتاق های تجارت و صنایع پاکستان در مورد بازگشایی بنادر میان دو کشور به گونۀ آنلاین گفت‌وگو کرده‌ است.

گذرگاه ها بین افغانستان و پاکستان به دنبال درگیری نیروهای طالبان و پاکستان حدود سه ماه پیش مسدود شدند.

حکومت طالبان اخیراً گفت که گذرگاه ها زمانی بازگشایی خواهند شد که پاکستان تضمین بدهد که این راه ها را دیگر مسدود نخواهد کرد.

حکومت طالبان وزیر خارجه عمان را به کابل دعوت کرد

وزارت خارجه افغانستان
وزارت خارجه افغانستان

امیرخان متقی، وزیر خارجۀ حکومت طالبان با بدر بن حمد البوسعیدی، وزیر خارجه عمان، دربارۀ روابط دوجانبه و گسترش همکاری‌های تجاری ، ترانزیتی و ترانسپورتی میان افغانستان و عمان تلفنی گفت‌وگو کرده است.

وزارت خارجۀ طالبان در خبرنامه ای شب گذشته (۱۷ جدی) گفت که آقای متقی در این مکالمۀ تلفنی سفر اخیرش به عمان را مفید خواند و هر دو طرف سفر هیئت ها میان دو کشور در هفته‌های اخیر را برای گسترش همکاری‌ها در بخش‌های مختلف بااهمیت دانستند.

بر اساس خبرنامه ، در این گفت‌وگو تلفنی از وزیر خارجه عمان برای سفر به کابل دعوت شده است.

وزیر خارجۀ طالبان در ماه حوت سال گذشته در سفر رسمی به عمان با البوسعیدی و شماری دیگر از مقام‌های ارشد این کشور دیدار کرده بود.

حکومت طالبان در ماه سنبله سال ۱۴۰۳ کنترل سفارت افغانستان در مسقط پایتخت عمان را به دست گرفت.

کشته شدن چهار تن در درگیری ولسوالی چاه‌آب تایید شد

افغانستان - درگیری در تخار چهار کشته برجای گذاشت
افغانستان - درگیری در تخار چهار کشته برجای گذاشت

وزارت داخلهٔ حکومت طالبان تایید کرد که در نتیجهٔ درگیری میان مسئولان یک شرکت قراردادی «استخراج معدن» و باشندگان ولسوالی چاه‌آب ولایت تخار، چهار تن کشته و پنج تن دیگر زخمی شده‌اند.

عبدالمتین قانع، سخنگوی وزارت داخلهٔ حکومت طالبان امروز به رسانه‌ها گفت، که کشته‌شدگان مشمول سه تن از باشندگان محلی و یک کارمند این شرکت می‌شوند.

قانع گفته است، در پیوند به این رویداد که روز جمعه رخ داد، یکی از موظفان امنیتی شرکت و یک باشندۀ محلی به اتهام قتل بازداشت شده‌اند.

او افزود که در حال حاضر کارهای این شرکت متوقف شده و تحقیقات پولیس ادامه دارد.

برخی از ساکنان ولسوالی چاه‌آب روز دوشنبه ادعا کردند که این شرکت در زمین‌های زراعتی و مناطق مسکونی آن‌ها حفاری کرده است.

به گفتۀ آن‌ها، به دنبال این اقدام دست به اعتراض‌ زدند. این اعتراض به خشونت و درگیری میان باشندگان محلی و کارمندان شرکت انجامیده است. رادیو آزادی تلاش کرد با مسئولان شرکت در تماس شود، اما موفق نشد.

زلمی خلیل‌زاد پیشنهاد ایجاد توافق امنیتی میان افغانستان و پاکستان را مطرح کرد

زلمی خلیل‌زاد، نماینده ویژه پیشین ایالات متحده برای افغانستان
زلمی خلیل‌زاد، نماینده ویژه پیشین ایالات متحده برای افغانستان

زلمی خلیل‌زاد، نماینده ویژه پیشین ایالات متحده برای افغانستان، پیشنهاد ایجاد توافق امنیتی میان افغانستان و پاکستان را مطرح کرده و گفته است که چنین توافق احتمالی می‌تواند روابط میان دو کشور همسایه را بهبود ببخشد.

آقای خلیل‌زاد امروز در صفحه ایکس خود نوشت که سوء تفاهم از جانب جنرال شریف چوهدری، سخنگوی اردوی پاکستان است که گویا توافق دوحه مسائل میان افغانستان و پاکستان را در بر می‌گیرد.

خلیل‌زاد تاکید کرده است که میان اسلام‌آباد و کابل یک توافق جداگانه امضا شود؛ توافقی که در آن هر دو طرف تعهد بسپارند از هیچ گروه به‌شمول داعش و تحریک طالبان پاکستان، به‌عنوان تهدید امنیتی علیه کشور دیگر استفاده نکنند.

او افزوده است که نظارت یک کشور ثالث می‌تواند تضمین‌کننده اجرای این توافق باشد.

روابط طالبان افغان و پاکستان در ماه‌های پسین تیره‌تر شده است.

پس از حملۀ طیاره‌های پاکستان بر کابل در ماه اکتوبر، طالبان افغان در امتداد خط دیورند بر نیروهای نظامی پاکستان حمله کردند و در پی این تنش، تمامی راه‌های تجارتی میان دو طرف بسته شد.

صادرات چوچه مرغ از ایران به افغانستان آغاز شد

پس از بسته شدن راه‌های تجارتی با پاکستان، صادرات چوچه مرغ از ایران به افغانستان آغاز شد.

خبرگزاری ایرنا به نقل از حسین جمشیدی، ولسوال تایباد ولایت خراسان رضوی، گزارش داده است که این صادرات از اوایل هفته جاری به افغانستان آغاز شده و تا اکنون ۲۵۰ هزار چوچه مرغ از طریق گذرگاه دوغارون به افغانستان صادر شده است.

در یک سال گذشته چوچه مرغ از ایران به افغانستان صادر نمی‌شد و افغانستان مرغ‌ها را از پاکستان وارد می‌کرد، اما از ماه اکتوبر به این‌سو که راه‌های تجارتی میان افغانستان و پاکستان بسته شده است، اکنون تاجران افغان دوباره به ایران روی آورده‌اند.

سخنگوی حکومت طالبان اظهارات سخنگوی اردوی پاکستان را "غیرمسئولانه و تحریک‌آمیز" خواند

ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان
ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان آخرین اظهارات سخنگوی اردوی پاکستان را "غیرمسئولانه و تحریک‌آمیز" خواند و آن را محکوم کرد.

احمد شریف چودری، سخنگوی اردوی پاکستان، روز سه‌شنبه در یک نشست خبری گفت که افغانستان در سال ۲۰۲۵ به پایگاه اصلی تروریسم در کل منطقه تبدیل شده است و موضع پاکستان در مورد نقش افغانستان در تروریسم در جهان پذیرفته شده است.

او همچنین گفت، آنچه که در افغانستان است، حکومت نیست و ساختار فعلی افغانستان خود را به عنوان یک حکومت موقت معرفی می‌کند.

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان در پاسخ به اظهارات آقای چودری، روز سه‌شنبه در صفحۀ ایکس خود نوشت که اظهارات سخنگوی اردوی پاکستان در مورد ساختار حکومتی و اجتماعی افغانستان نه تنها هیچ ارتباطی با واقعیت ندارد، بلکه با موقف و معیارهای یک مسئول ارتش در تضاد است.

روابط بین پاکستان و طالبان در سال گذشتۀ میلادی به گونۀ فزاینده‌ای متشنج شده است و چندین درگیری خونین بین دو طرف در ماه اکتوبر رخ داده است.

پاکستان اعضای تحریک طالبان پاکستان را به استفاده از خاک افغانستان برای انجام حملات در پاکستان متهم می‌کند، اما طالبان این اتهام پاکستان را رد کرده و مدعی است که مراکز شاخۀ ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش در بلوچستان پاکستان است.

