یکشنبه ۱۰ حوت ۱۴۰۴ کابل ۰۱:۱۸

افغانستان

طالبان نشرات تلویزیون راه فردا را متوقف کردند

لوگو یا نشان تلویزیون راه فرداد
حکومت طالبان اعلام کرده است که تلویزیون «راه فردا» را که از سوی محمد محقق رهبر حزب وحدت اسلامی افغانستان تأسیس شده بود، بسته است.

خبیب غفران، سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان، ناوقت روز شنبه ۹ حوت در صفحه ایکس خود نوشته است که «نشریات مربوط به محمد محقق متوقف و دارایی‌های آن مصادره شد.»

او دلیل آورده که حکومت طالبان به این خاطر تلویزیون راه فردا را بسته و دارایی ‌های محقق را مصادره کرده است که به گفته آنان، محقق حملات اخیر پاکستان را توجیه کرده و حملات تلافی‌جویانه طالبان را محکوم کرده است.

رادیو و تلویزیون راه فردا در سال ۱۳۸۵خورشیدی در کابل از سوی محمدمحقق تاسیس و آغاز به فعالیت کرد.

این تلویزیون بیشتر برنامه‌های مذهبی، فرهنگی و خبری نشر می‌کرد.

محمد محقق پس از بازگشت طالبان به قدرت، به ترکیه رفت و در آنجا همراه با خانواده‌اش اقامت دارد.

آقای محقق تاکنون در مورد متوقف شدن نشرات تلویزیون راه فرداد چیزی نگفته است.

این در حالی است که پس از روی کار آمدن حکومت طالبان، بسیاری از رسانه‌ها به دلیل محدودیت‌های شدید در نشرات و وضعیت بد اقتصادی با مشکلات جدی روبه‌رو شده‌اند و شماری نیز فعالیت‌شان را متوقف کرده‌اند.

تازه‌ترین خبرهای روز را این‌جا دنبال کنید

مقام‌های طالبان از سقوط یک طیاره جنگی پاکستانی در ننگرهار خبر دادند؛ پاکستان رد می‌کند

یک طیاره جنگی پاکستانی روز شنبه در شهر جلال‌آباد سقوط کرده است.

سخنگوی پولیس طالبان در ننگرهار می گوید که این طیاره توسط آنان سرنگون شده و پیلوت آن زنده بازداشت شده است؛ اما پاکستان این ادعا را رد کرده است.

این رویداد پس از حملات هوایی پاکستان بر چند شهر افغانستان و تشدید درگیری‌های مرزی روز گذشته رخ داده است.

شاهدان از شنیدن صدای انفجار در نزدیکی میدان هوایی جلال‌آباد خبر داده‌اند.

در همین حال، هر دو طرف یکدیگر را به حملات متقابل متهم کرده‌اند و از تلفات خبر می‌دهند، اما این آمارها به‌گونه مستقل تأیید نشده است.

هم‌زمان با افزایش تنش‌ها، شماری از کشورها و سازمان ملل از افغانستان و پاکستان خواسته‌اند که برای کاهش تنش‌ها به گفت‌وگو روی آورند.

آغاز کار نوسازی علایم مرزی بین ایران و افغانستان

آغاز کار نوسازی علایم مرزی بین ایران و افغانستان در اسلام قلعۀ هرات
حکومت طالبان از آغاز کار نوسازی علایم مرزی بین ایران و افغانستان در اسلام قلعۀ هرات خبر داده است

وزارت امور سرحدات، اقوام و قبایل حکومت طالبان رو جمعه، هشتم حوت در بیانیه‌ای در صفحه ایکس خود نوشت که کمیتۀ فنی کمیسیون امور مرزی این وزارتخانه، روز جمعه کار عملی نوسازی علایم مرزی با ایران را در اسلام قلعه هرات با حضور تیم‌های فنی هر دو کشور آغاز کرد.

نزدیک به یک سال پیش، در جریان سفر عباس عراقچی، وزیر خارجۀ ایران به افغانستان، معاون وزیر داخلۀ ایران از اختلاف نظر با طالبان بر سر تعیین خطوط مرزی خبر داد.

در اعلامیۀ وزارت امور سرحدات، اقوام و قبایل حکومت طالبان به هیچ اختلاف نظری اشاره نشده است، اما گفته شده است که تیم‌های فنی آنان و ایران در حال برنامه‌ریزی برای نوسازی تمام علایم و نشانه‌های مرزی بین دو کشور هستند.

افزایش ۱۷ برابری مبادلات تجاری میان افغانستان و ایران از طریق راه آهن

مراسم افتتاح نخستین راه آهن افغانستان و ایران
ادارۀ راه آهن ایران می‌گوید که مبادلات تجاری بین ایران و افغانستان از طریق راه آهن در یازده ماه گذشته ۱۷ برابر رشد داشته است.

خبرگزاری دولتی مهر روز جمعه، هشتم حوت به نقل از شهریار نقی‌زاده، مدیرکل امور تجارت خارجی راه ‌آهن ایران گزارش داده که از ماه مارچ ۲۰۲۵ تا فبروری ۲۰۲۶ حدود ۶۵۰ هزار تن کالا از طریق راه آهن به افغانستان منتقل شده است.

او افزوده که این حجم مبادلات تجاری از طریق راه آهن تا پایان سال جاری خورشیدی به ۷۵۰ هزار تن خواهد رسید.

در پی‌ درگیری‌ها میان حکومت پاکستان و حکومت طالبان در ماه اکتوبر سال ۲۰۲۵، تجارت میان دو کشور متوقف شده و پنج‌شنبۀ گذشته این درگیری‌ها وارد صفحۀ دیگری شده است که هر دو طرف مدعی اند که به یکدیگر تلفات سنگینی وارد کرده اند.

خبرگزاری حکومت طالبان: موج تازۀ حملات به مواضع نظامی پاکستان در امتداد خط دیورند آغاز شد

یک عضو نیروی حکومت طالبان در کنار یک توپخانه پس از درگیری‌های اخیر در ولسوالی حاجی میدان ولایت خوست
خبرگزاری باختر، در کنترل حکومت طالبان می‌گوید که نیروهای حکومت طالبان بار دیگر به مواضع نظامی پاکستان در امتداد خط دیورند حمله کرده‌اند.

خبرگزاری باختر، در کنترل حکومت طالبان گزارش داده که این حملات اواخر روز جمعه انجام شده است.

رادیو تلویزیون ملی افغانستان در کنترل حکومت طالبان هم به نقل از مستغفر گربز، سخنگوی والی طالبان در خوست نیز این موضوع را گزارش داده است.

در همین حال ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان روز جمعه در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت که طیاره‌های کشفی پاکستان روز گذشته بر فراز افغانستان پرواز می‌کردند.

طیاره‌های جنگی پاکستانی پیش از این اهدافی را در کابل، پکتیا و کندهار هدف قرار داده بودند.

حکومت طالبان مدعی است که از آغاز درگیری‌ها، ۵۵ سرباز پاکستانی کشته و ده‌ها نفر دیگر زخمی شده‌اند و ۱۳ نیروی طالبان نیز کشته شده‌اند.

با این حال، احمد شریف چودری، مدیر روابط عامۀ ارتش پاکستان ادعا کرده که ۲۷۴ نفر از نیروهای طالبان و ۱۲ نفر از نیروهای پاکستانی در حملات اخیر کشته شده‌اند.

رادیو آزادی به گونۀ مستقل نمی‌تواند آمار تلفات را تأیید کند.

ریچارد بنیت از پاکستان و طالبان خواستار حفاظت از غیرنظامیان شد

ریچارد بنیت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان در واکنش به درگیری‌های اخیر میان طالبان و پاکستان، خواستار حفاظت از غیرنظامیان شده است.

آقای بنیت امروز در صفحه ایکس خود نوشته که از هر دو طرف پاکستان و طالبان میخواهد که حقوق بین‌المللی بشر و قوانین بشردوستانه به‌ویژه در زمینه حفاظت از غیرنظامیان را رعایت کنند.

او همچنین تأکید کرده که کاهش فوری تنش‌ها در شرایط کنونی «ضروری» است.

همزمان با درخواست آتش‌بس، طالبان ادعا کرده که حملات هوایی را در چند منطقه پاکستان انجام داده است

نیروهای طالبان
مقامات چندین کشور منطقه از حکومت پاکستان و طالبان خواستار برقراری آتش‌بس شدند.

وزیران خارجه عربستان سعودی، قطر و ایران در اعلامیه‌های امروز جمعه ۸حوت برای میانجی‌گری اعلام آمادگی کرده‌اند.

هنوز دوطرف پاکستان و طالبان در مورد این درخواست واکنش نشان ندادند.

روسیه نیز خواستار آغاز فوری گفتگوها برای پایان دادن به درگیری و حل اختلافات از راه دیپلماسی شده است.

از سوی هم وزارت دفاع طالبان ادعا کردند که که نیروهای هوایی وزارت دفاع آن‌ها امروز چاشت، حملات هوایی را در داخل پاکستان انجام داده‌اند.

به گفته آنان، یک پایگاه نظامی در نزدیکی شهر فیض‌آباد در پایتخت، اسلام‌آباد، و همچنین تأسیسات نظامی در نوشهره و جمرود هدف قرار گرفته‌اند.

این ادعا تا کنون از سوی منابع مستقل تأیید نشده و مقام‌های پاکستانی نیز هنوز در مورد این حملات اظهار نظری نکرده‌اند.

این درحالی است که شب گذشته پس از درگیری در امتداد خط دیورند؛ طیاره‌های جنگی پاکستان چندین نقطه در کابل و دست‌کم سه ولایت افغانستان را هدف قرار دادند.

خواجه آصف، وزیر دفاع پاکستان، طالبان را به پناه‌دادن به «انواع تروریست‌ها» متهم کرده و گفته است: «صبر ما تمام شده است. اکنون جنگ آشکار است.»

عطاءالله تارر، وزیر استخبارات پاکستان گفته است که در درگیری‌های شب گذشته بیش از ۱۳۰ جنگجوی طالبان کشته شده‌اند، در حالی‌که دو سرباز پاکستانی نیز جان باخته‌اند.

در کابل، ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان ادعا کرده که در حملات متقابل، بیش از ۵۰ سرباز پاکستانی کشته شده‌اند.

ادعاهای هر دو طرف به‌طور مستقل تأیید نشده است.

این درگیری‌ها در حالی رخ داده که در ماه‌های اخیر تنش‌ها و درگیری‌های مرزی میان دو کشور افزایش یافته است.


خبرگزاری فرانسه امروز از آغاز درگیری در نزدیکی گذرگاه تورخم در مرز افغانستان و پاکستان خبر داده

درگیری‌ها در نزدیکی گذرگاه مرزی تورخم میان افغانستان و پاکستان روز جمعه از سر گرفته شده خبرنگاران خبرگزاری فرانسه گزارش داده‌اند که صدای فیر را شنیدند و نیروهای طالبان از آنان خواسته که محل را ترک کنند.

خبرگزاری فرانسه افزوده که پس از وقفه‌ای در درگیری‌ها، یک خبرنگار این رسانه در سمت افغانستان حوالی ساعت ۹:۳۰ صبح به وقت افغانستان صدای فیر راکت را شنیده و سپس درگیری‌های مرزی دوباره آغاز شد.

در همین حال قریشی بدلون، رئیس اطلاعات ننگرهار به خبرگزاری فرانسه گفته که شب گذشته «کمپ عمری» برای بازگشت‌کنندگان افغان در نزدیکی تورخم شب گذشته هدف حمله قرار گرفت که در نتیجه آن دست‌کم هفت نفر زخمی شدند و وضعیت یک زن وخیم گزارش شده است.

شاهدان عینی به خبرگزاری فرانسه می‌گویند در جریان حمله، زنان، کودکان و سالمندان در حال فرار بودند و برخی کودکان نیز در میان هرج‌ومرج ناپدید شده‌اند.

نیروهای افغان شام روز پنج‌شنبه حمله‌ای مرزی علیه نیروهای پاکستانی آغاز کردند؛ مقام‌های طالبان گفتند این اقدام در واکنش به حملات هوایی مرگبار پاکستان در روزهای قبل انجام شده است.

براساس گزارش ها پس از آغاز درگیری‌های مرزی، پاکستان نیز حملات هوایی بر کابل، پایتخت افغانستان، و شهر مهم قندهار انجام دادند.

رویترز: عربستان طرحی برای افزایش تولید نفت در صورت حملۀ امریکا به ایران دارد

یکی از پالایشگاه‌های نفت در عربستان سعودی
خبرگزاری رویترز روز چهارشنبه،۶ حوت به نقل از دو منبع معتبر گزارش داده که عربستان سعودی در نظر دارد که اگر به‌دلیل حملهٔ امریکا بر ایران، در عرضهٔ نفت اختلال یا کمبودی به‌وجود آید، صادرات نفت خود را افزایش دهد.

این خبرگزاری همچنان نوشته که اوپک‌پلس که شامل کشورهای عضو اوپک و روسیه می‌شود احتمالاً بررسی خواهد کرد که تولید نفت را برای ماه اپریل به میزان ۱۳۷ هزار بشکه در روز افزایش دهد.

این اقدام در حالی مورد بحث قرار می‌گیرد که فصل افزایش تقاضا در تابستان نزدیک می‌شود و از سوی دیگر تنش‌ها میان امریکا و ایران باعث افزایش بهای نفت شده است.

رویترز می‌افزاید که هشت کشور تولیدکنندهٔ اوپک‌پلس عربستان سعودی، روسیه، امارات متحدهٔ عربی، قزاقستان، کویت، عراق، الجزایر و عمان قرار است در اول ماه مارچ نشست برگزار کنند.

پس از سه ماه تأخیر، از سرگیری افزایش تولید می‌تواند به ریاض و برخی کشورهای دیگر مانند امارات متحدهٔ عربی این فرصت را بدهد تا سهم خود را در بازار جهانی افزایش دهند.

عضو پارلمان اروپا خواستار تحریم بر حکومت طالبان شد

هانا نیومن، عضو پارلمان اروپا
هانا نیومن، عضو پارلمان اروپا، اصول نامه جزایی محاکم طالبان را مورد انتقاد شدید قرار داده و از اتحادیه اروپا خواسته که طالبان را تحریم کند.

خانم نیومن روز چهارشنبه، ۶ حوت در یک پیام ویدیویی گفت که قانون باید از مردم محافظت کند، اما در افغانستان به گفتۀ او از قانون برای حذف زنان استفاده می‌شود.

به گفته این عضو پارلمان اروپا، قوانین طالبان برای حفاظت از جامعه نیست.

او افزد: "زنان از کار کردن منع شده‌اند، دختران از تحصیل محروم شده‌اند و آن‌ها حتی بدون حضور یک محرم مرد نمی‌توانند به جایی بروند. این فقط محدودیت نیست، این وابستگی اجباری است و این برده‌داری است".

پیش از این سازمان ملل متحد هم گفته که "اصول‌نامه جزایی محاکم طالبان" حقوق زنان را در افغانستان نقض کرده و آنان را در معرض خشونت‌های بیشتر قرار می‌دهد.

دفتر زنان ملل متحد روز گذشته در اعلامیه‌ای گفت که این "اصول‌نامه جزایی" که اوایل جنوری امسال برای اجرا به محاکم فرستاده شد، بر اساس قانون، برابری میان مردان و زنان را از بین می‌برد و به شوهر چنین صلاحیتی می‌دهد که توانایی زنان برای دسترسی به عدالت و حمایت از امنیت‌شان را محدود می‌کند.

طالبان پس از بازگشت به قدرت، محدودیت‌های گسترده‌ای بر زنان در زمینه آموزش، کار و زندگی اجتماعی اعمال کرده‌اند که واکنش‌های گسترده سازمان‌های حقوق بشر و ملل متحد را برانگیخته است.

