یک طیاره جنگی پاکستانی روز شنبه در شهر جلال‌آباد سقوط کرده است.

سخنگوی پولیس طالبان در ننگرهار می گوید که این طیاره توسط آنان سرنگون شده و پیلوت آن زنده بازداشت شده است؛ اما پاکستان این ادعا را رد کرده است.

این رویداد پس از حملات هوایی پاکستان بر چند شهر افغانستان و تشدید درگیری‌های مرزی روز گذشته رخ داده است.

شاهدان از شنیدن صدای انفجار در نزدیکی میدان هوایی جلال‌آباد خبر داده‌اند.

در همین حال، هر دو طرف یکدیگر را به حملات متقابل متهم کرده‌اند و از تلفات خبر می‌دهند، اما این آمارها به‌گونه مستقل تأیید نشده است.

هم‌زمان با افزایش تنش‌ها، شماری از کشورها و سازمان ملل از افغانستان و پاکستان خواسته‌اند که برای کاهش تنش‌ها به گفت‌وگو روی آورند.