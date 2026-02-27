افزایش ۱۷ برابری مبادلات تجاری میان افغانستان و ایران از طریق راه آهن

مقامات چندین کشور منطقه از حکومت پاکستان و طالبان خواستار برقراری آتش‌بس شدند.

وزیران خارجه عربستان سعودی، قطر و ایران در اعلامیه‌های امروز جمعه ۸حوت برای میانجی‌گری اعلام آمادگی کرده‌اند.

هنوز دوطرف پاکستان و طالبان در مورد این درخواست واکنش نشان ندادند.

روسیه نیز خواستار آغاز فوری گفتگوها برای پایان دادن به درگیری و حل اختلافات از راه دیپلماسی شده است.

از سوی هم وزارت دفاع طالبان ادعا کردند که که نیروهای هوایی وزارت دفاع آن‌ها امروز چاشت، حملات هوایی را در داخل پاکستان انجام داده‌اند.

به گفته آنان، یک پایگاه نظامی در نزدیکی شهر فیض‌آباد در پایتخت، اسلام‌آباد، و همچنین تأسیسات نظامی در نوشهره و جمرود هدف قرار گرفته‌اند.

این ادعا تا کنون از سوی منابع مستقل تأیید نشده و مقام‌های پاکستانی نیز هنوز در مورد این حملات اظهار نظری نکرده‌اند.

این درحالی است که شب گذشته پس از درگیری در امتداد خط دیورند؛ طیاره‌های جنگی پاکستان چندین نقطه در کابل و دست‌کم سه ولایت افغانستان را هدف قرار دادند.

خواجه آصف، وزیر دفاع پاکستان، طالبان را به پناه‌دادن به «انواع تروریست‌ها» متهم کرده و گفته است: «صبر ما تمام شده است. اکنون جنگ آشکار است.»

عطاءالله تارر، وزیر استخبارات پاکستان گفته است که در درگیری‌های شب گذشته بیش از ۱۳۰ جنگجوی طالبان کشته شده‌اند، در حالی‌که دو سرباز پاکستانی نیز جان باخته‌اند.

در کابل، ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان ادعا کرده که در حملات متقابل، بیش از ۵۰ سرباز پاکستانی کشته شده‌اند.

ادعاهای هر دو طرف به‌طور مستقل تأیید نشده است.

این درگیری‌ها در حالی رخ داده که در ماه‌های اخیر تنش‌ها و درگیری‌های مرزی میان دو کشور افزایش یافته است.



