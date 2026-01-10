سازمان جهانی صحت: با سرد شدن هوا نیاز به خدمات صحی در افغانستان افزایش یافته است

در ادامه نگرانی‌ها درباره کمبود خدمات صحی و افزایش بیماری‌ های فصلی در افغانستان، سازمان جهانی صحت (WHO) اعلام کرده که با فرا رسیدن فصل زمستان، نیاز مردم به خدمات صحی در این کشور افزایش یافته است.

تدروس ادهانوم گبریسوس، رئیس سازمان جهانی صحت، در بیانیه‌ای که روز جمعه ۹ جنوری در صفحه ایکس خود منتشر کرده، گفته که این سازمان تلاش می کند کمک ‌های حیاتی صحی را به بیش از ۲۰۰ هزار نفر در مناطقی از افغانستان برساند که به دلیل برفباری، دسترسی به مراقبت‌ های صحی در آنجا با مشکل روبرو شده است.

او افزوده که از ماه اکتوبر سال ۲۰۲۵ تاکنون، به ۱۹۳ مرکز صحی در ۲۵ ولایت افغانستان، ۲۲۳ تُن دوا و تجهیزات طبی ضروری کمک‌رسانی شده است.

این در حالی است که با سرد شدن هوا و برفباری ها در ولایت ‌های مختلف افغانستان، شکایت ‌های مردم از نبود خدمات صحی افزایش یافته و این وضعیت تأثیر عمیق و مستقیم بر زندگی خانواده‌ها گذاشته است.

هوای سرد، بسته شدن راه‌ها و دسترسی محدود به خدمات صحی از جدی ترین مشکلاتی است که مردم از آن شکایت دارند.

سیدرضا، یکی از باشندگان ولسوالی یکاولنگ ولایت بامیان، به رادیو آزادی گفت که یکی از پسرانش بیمار است و به دلیل نبود امکانات صحی در ولسوالی، مجبور است چندین کیلومتر راه را طی کند تا فرزند بیمار خود را نزد داکتر ببرد.

اینجا برف بسیار زیاد باریده است. در این منطقه، در فصل زمستان امکانات صحی به صفر می‌رسد. در بازار فقط یک داکتر وجود دارد که او هم داکتر دندان است

«اینجا برف بسیار زیاد باریده است. در این منطقه، در فصل زمستان امکانات صحی به صفر می‌رسد. در بازار فقط یک داکتر وجود دارد که او هم داکتر دندان است و خانه‌اش نیم ساعت از بازار فاصله دارد. اگر امکانات داشته باشد به کلینیک می‌آید و اگر نه، نمی‌آید. در مناطق دورافتاده، نبود داکتر و امکانات صحی در زمستان یک امر معمول است.»

یکی از باشندگان کابل که نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت که کودک او از آغاز زمستان به بیماری سینه و بغل مبتلا شده و با وجود مراجعه به مراکز صحی و دریافت دارو هنوز بهبود نیافته است.

او تأکید کرد که وضعیت اقتصادی خانواده این روند درمان را دشوار کرده و نگرانی‌ها درباره سلامت فرزندش را افزایش داده است.

«خانه ما بسیار سرد است. این کودک من از آغاز زمستان به سینه وبغل شدید مبتلا شده است. نمی‌دانم تا پایان زمستان چه کار کنم. وضعیت اقتصادی ما اصلاً خوب نیست. او را نزد داکتر بردیم، گفت سینه و بغل است. دو بار به صحت طفل بردیم، شربت دادند اما بهتر نشد.»

هرچند شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت عامه طالبان، ، به پرسش ‌های رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداد، اما سه هفته قبل به رادیو حریت، رسانه نزدیک به طالبان گفته که در این اواخر شمار مبتلایان به بیماری ‌های فصلی و تنفسی در کشور افزایش یافته است.

به گفته او، به دلیل سرد شدن هوا در حال حاضر در سراسر افغانستان نزدیک به ۷۰۰ هزار نفر به بیماری‌ های فصلی و تنفسی مبتلا شده‌اند که بخش عمده آنان کودکان زیر پنج سال هستند.

پس از بازگشت دوباره طالبان به قدرت و کاهش کمک ‌های بین‌المللی، امکانات صحی در افغانستان بیش از هر زمان دیگری کاهش یافته است.

در ۲۴ دسمبر سال قبل، «کلستر صحت» که نهاد همکار سازمان جهانی صحت است، اعلام کرد که در سال ۲۰۲۵ به دلیل کمبود شدید بودجه، فعالیت ۴۴۵ مرکز صحی در ۳۳ ولایت افغانستان یا متوقف شده و یا به‌طور کامل بسته شده است.

در این گزارش آمده بود که در نتیجه این وضعیت، دست‌کم ۳ میلیون و ۷۹۰ هزار نفر از این وضعیت متاثر شده است.

پیش از این، کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان (UNHCR) نیز اعلام کرده بود که ۱۳اعشاریه ۲ میلیون افغان در ۳۴ ولایت افغانستان در مناطقی زندگی می‌کنند که حتی در فاصله یک ساعت پیاده روی نیز به خدمات اولیه صحی دسترسی ندارند.

وزارت صحت عامه حکومت طالبان در باره میزان دسترسی مردم به خدمات ابتدایی صحی معلومات نداده؛اما در دسمبر سال ۲۰۲۴ گفته که ۷۲ درصد باشندگان ولسوالی ‌های افغانستان به خدمات صحی ثانوی دسترسی ندارند و از میان ۴۰۰ ولسوالی کشور، تنها در ۹۳ ولسوالی مراکز صحی وجود دارد