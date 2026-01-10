شفاخانۀ ایمرجنسی در افغانستان روز جمعه اعلام کرده که این سه‌گانگی در یکی از شعبه‌های این شفاخانه به دنیا آمده اند، اما جزئیات بیشتری ارائه نکرده است.

این درحالیست که پس از حاکمیت دوبارۀ طالبان بر افغانستان، بخش صحت این کشور با بحران ارائۀ خدمات روبه‌رو شده و میزان مرگ و میر مادران و نوزادان در آن به گونۀ چشمگیری افزایش یافته است.

بر اساس آمار ملل متحد، در هر دو ساعت در افغانستان یک مادر به دلیل مشکلات صحی قابل پیش‌گیری جان خود را از دست می‌دهد.