افغانستان
در نخستین ساعات اولیۀ سال جدید میلادی، یک مادر در افغانستان سهگانگی به دنیا آورد
شفاخانۀ ایمرجنسی در افغانستان روز جمعه اعلام کرده که این سهگانگی در یکی از شعبههای این شفاخانه به دنیا آمده اند، اما جزئیات بیشتری ارائه نکرده است.
این درحالیست که پس از حاکمیت دوبارۀ طالبان بر افغانستان، بخش صحت این کشور با بحران ارائۀ خدمات روبهرو شده و میزان مرگ و میر مادران و نوزادان در آن به گونۀ چشمگیری افزایش یافته است.
بر اساس آمار ملل متحد، در هر دو ساعت در افغانستان یک مادر به دلیل مشکلات صحی قابل پیشگیری جان خود را از دست میدهد.
طالبان دو نفر را در بلخ به اتهام قاچاق مشروبات الکلی شلاق زدند
سترۀ محکمۀ حکومت طالبان امروز شنبه، ۲۰ جدی اعلام کرده که این افراد اخیراً بر اساس حکم محکمۀ ابتدائیۀ شهریشان و تأییدی این محکمه هر کدام ۳۹ شلاق زده شدند.
به گفتۀ این محکمه، جزای تعزیری بالای متهمان با حضور مسئولان محلی طالبان و مردم محل تطبیق شده است.
طالبان پس از حاکمیت دوباره بر افغانستان، مجازات بدنی در محضر عام از جمله اعدام و شلاقزدن را آغاز کرده اند.
مجازات بدنی در محضر عام با واکنشهای گستردۀ بینالمللی روبهرو شده و سازمانهای بینالمللی حقوق بشری از جمله ملل متحد بارها از طالبان خواسته اند که مجازات بدنی در محضر عام را متوقف کنند.
اما حکومت طالبان این روند را تطبیق شریعت اسلام دانسته و بر ادامۀ آن تأکید کرده است.
تا به حال صدها تن از سوی طالبان در محضر عام مجازات شده اند.
در یک سال گذشته، تجارت بین افغانستان و قزاقستان ۶۳ درصد افزایش یافته است
رسانههای قزاقستان روز جمعه(۹ جنوری) از قول مقامهای این کشور گزارش داده اند که این رقم در اواخر سال ۲۰۲۵ میلادی، ثبت شده است.
بر اساس این گزارش ها، در ماههای سپتمبر و دسامبر سال ۲۰۲۵ میلادی، صادرات قزاقستان به افغانستان در مقایسه با همین مدت در سال گذشته، ۷۱ درصد افزایش را نشان می دهد.
قزاقستان بیشتر غلهجات به افغانستان صادر میکند و پس از بستهشدن گذرگاههای سرحدی افغانستان با پاکستان در ماه اکتوبر سال گذشته، تجار افغان بیشتر به قزاقستان و سایر کشورهای آسیایمیانه روی آوردهاند.
شارژدافیر طالبان برای سفارت افغانستان در هند، به دهلی جدید رسید
رسانۀ هندی «دی هندو» گزارش داده که مفتی نور احمد نور روز جمعه به دهلی جدید رسیده تا وظایف شارژدافیری سفارت افغانستان را بر عهده بگیرد.
براساس رسانههای هندی، در ماه اکتوبر سال گذشته، حکومت هند زمانی با پذیرش این دیپلومات طالبان موافقت کرد که امیر خان متقی وزیر خارجۀ حکومت طالبان به هند سفر کرده بود و آقای نور نیز او را همراهی می کرد.
طالبان در ماه اپریل سال ۲۰۲۳ میلادی نیز شارژدافیر خودرا برای سفارت افغانستان در دهلی جدید معرفی کرده بودند، اما در آن زمان، کارمندان سفارت افغانستان از ورود او به سفارت، مانع شدند.
عفو بینالملل خواستار توقف اخراج افغانها از پاکستان شد
سازمان عفو بینالملل در مورد دستگیریهای غیرقانونی، آزار، اذیت و اخراج مهاجران افغان در پاکستان اعتراض کرده است.
این سازمان در نامهای که روز جمعه(۹ جنوری) به شهباز شریف، صدراعظم پاکستان فرستاده، خواستار توقف اخراج مهاجران افغان شده است.
در این نامه تأکید شده که مقامهای پاکستانی باید اطمینان دهند که حقوق مهاجران افغان رعایت میشود و آنها به زور از کمپها و محلات سکونتشان بیرون رانده نمیشوند.
بر اساس گزارش کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان(یو ان اچ سی آر) در سال ۲۰۲۵ میلادی، ۹۳۰ هزار افغان از پاکستان به افغانستان اخراج شدهاند.
افغان اِوَک: باز گرداندن پناهندگان به افغانستان، آنانرا با خشونت و حتی مرگ روبهرو خواهد کرد
شاون ویندایور، رئیس گروه حامی پناهندگان افغان (افغان اِوَک)، گفته است که گزارشها نشان میدهد حکومت ایالات متحده امریکا به پناهندگان افغان پول نقد پیشنهاد میکند تا از روند اسکان مجدد در امریکا صرفنظر کنند و به افغانستان بازگردند.
ویندایور هشدار داده است که اگر این پناهندگان به افغانستانِ تحت حاکمیت طالبان بازگردانده شوند، بسیاری از آنان با خطر آزار، خشونت و حتی مرگ روبهرو خواهند شد.
به گفتۀ او، بیش از نیمی از پناهندگان افغان آسیبدیده را زنان و کودکان تشکیل میدهند.
او افزوده است که در میان این پناهندگان، سارنوالان افغان، وکلا و همچنان همکاران پیشین اردوی امریکا که در جریان جنگ با نیروهای امریکایی همکاری کرده بودند نیز شامل اند.
ویندایور گفته است که این افراد کسانی اند که به تعهد امریکا اعتماد کرده بودند تا راه قانونی و امن برای حفاظت و اسکان آنان فراهم شود.
«افغان اِوَک» یک سازمان حامی پناهجویان افغان است که در امریکا فعالیت می کند.
پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان در ماه اگست سال ۲۰۲۱، حکومت امریکا بیش از ۸۲ هزار افغان را به بیرون از افغانستان انتقال داد که بیش از ۷۰ هزار تن آنان به اساس برنامه موسوم به «پرول» با اسناد اقامت موقت دوساله وارد امریکا شدند.
پس از تیراندازی رحمان الله لکنوال، یک عسکر سابق افغان، که عساکر گارد ملی ایالات متحده را در واشنگتن دی سی هدف قرار داد، ادارۀ رییس جمهور ترمپ محدودیتها بر پناهجویان افغان را تشدید بخشیده است.
وزارت مالیۀ طالبان تعرفههای گمرکی بر برخی اقلام و میوهها را افزایش داده
این وزارت روز پنجشنبه در یک خبرنامه گفته است که بر میوههای وارداتی مانند ناک، انگور و توت زمینی ۸۰ درصد تعرفۀ گمرکی وضع شده است.
افغانستان خود یک کشور صادرکنندۀ میوه است، اما با آن هم برخی میوهها را از کشورهای همسایه وارد میکند.
وزارت مالیۀ طالبان همچنان گفته است که تعرفۀ گمرکی بر بوتهای پلاستیکی از ۳۰ درصد به ۵۰ درصد افزایش یافته و تعرفه بر پتاقی و کاغذ پران از ۱۰ درصد به ۸۰ درصد بالا برده شده است.
کاهش تجارت بین پاکستان و افغانستان
تجارت دوجانبه میان پاکستان و افغانستان نسبت به سال گذشته ۵۳ درصد کاهش یافته است. رسانههای پاکستانی امروز گزارش دادند که حجم تجارت میان افغانستان و پاکستان در نیمۀ نخست سال مالی ۲۰۲۴–۲۵ از ۱.۲۶ میلیارد دالر به ۵۹۴ میلیون دالر در مدت مشابه سال مالی جاری (۲۰۲۵–۲۶) کاهش یافته است.
دلیل اصلی این کاهش، بستهشدن مسیرهای ترانزیتی میان دو کشور همسایه عنوان شده است.
منابع رسمی در پاکستان به روزنامۀ «نیشن» گفتهاند که صادرات پاکستان به افغانستان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۵۵ درصد کاهش یافته و از ۷۵۴ میلیون دالر به ۳۳۶ میلیون دالر رسیده است.
گذرگاه ها بین افغانستان و پاکستان به دنبال درگیری نیروهای طالبان و پاکستان حدود سه ماه پیش از سوی حکومت پاکستان مسدود شدند.
مسدود ماندن گذرگاه ها بین دو کشور زیان بزرگ اقتصادی را به تاجران و کسبه کاران دو کشور نیز وارد کرده است.
اتحادیۀ اروپا و نهاد «اکسیپت» نشستی را برای بررسی بحران آب و تغییرات اقلیمی در افغانستان را برگزار میکنند
اتحادیۀ اروپا و نهاد تحقیقی «اکسیپت» قرار است یک نشست آنلاین را برای بررسی بحران آب، تغییرات اقلیمی و تأثیر آن بر معیشت مردم افغانستان برگزار کنند.
این اتحادیه روزپنجشنبه، ۱۸ جدی در صفحه ایکس خود نوشته که این وبینار به تاریخ ۲۱ جنوری برگزار میشود.
همچنان در این نشست نهاد تحقیقی «اکسیپت» در وبسایت خود نوشته که در این نشست کاهش سطح آبهای زیرزمینی در کابل و گسترش بحران آب به مناطق روستایی، بهویژه در حوزۀ رود هلمند بررسی خواهد شد.
اتحادیۀ اروپا و نهاد تحقیقی «اکسیپت» برگزارکنندگان این نشست میگویند که این بحران معیشت بیش از ۳.۵ میلیون نفر را تهدید میکند.
این در حالی است که افغانستان از جمله کشورهایی است که بهشدت از تغییرات اقلیمی آسیب دیده و در سال جاری با کمبود بارندگی و آب روبهرو است.
طالبان در ارزگان تصویربرداری و نشر تصاویر زندهجان را ممنوع کردند
مرکز خبرنگاران افغانستان ممنوعیت تصویربرداری و نشر تصاویر زندهجان در ولایت ارزگان از سوی طالبان را محکوم کرده و آن را خلاف اصول آزادی بیان و رسانههای آزاد خوانده است.
این نهاد روز پنجشنبه، ۱۸ جدی با نشر اعلامیهای گفت که ادارۀ امر به معروف و نهی از منکر ارزگان دستور منع فیلمبرداری و نشر تصاویر زندهجان را در این ولایت صادر کرده است.
بر بنیاد این دستور، تلویزیون ملی در ارزگان به رادیو تبدیل شده و خبرنگاران محلی نیز از گرفتن و نشر تصویر منع شدهاند.
در اعلامیه آمده است که ریاست اطلاعات و فرهنگ ارزگان روز ۱۷ جدی در یک مکتوب اعلام کرده که این دستور بر اساس مادۀ ۱۷ قانون امر به معروف صادر شده و رسانهها باید از تصویربرداری خودداری کنند.
مرکز خبرنگاران افغانستان از طالبان خواسته است در این تصمیم تجدیدنظر کرده و این دستور را لغو کنند.
بر اساس معلومات این مرکز، ارزگان بیستوچهارمین ولایتی است که ممنوعیت نشر تصاویر زندهجان بهگونه رسمی در آن اعلام میشود.
پیش از این نیز این دستور در ۲۳ ولایت دیگر اعلام شده است.