زلنسکی دوشنبه(۱۲ جنوری) در پیام ویدیویی شبانهاش، از اعتراضات سرتاسری ایران به حیث «خیزش و قیام» یاد کرد.
اعتراضات در ایران که در اواخر دسمبر سال گذشته میلادی، در واکنش به افزایش بیسابقهٔ قیمت دالر و طلا آغاز شده است، دامنۀ آن از تهران پایتخت به سایرشهرهای این کشور گسترش یافته و هنوز هم ادامه دارد.
مهم است که جامعۀ جهانی این لحظه مهم را که تغییر امکانپذیر است، از دست ندهد
ولودیمیر زلنسکی رئیسجمهور اوکراین میگوید که جهان باید به ایرانیها کمک کند که با تکیه بر اعتراضات خود، وضعیت کشورشان را تغییر داده و به گفتۀ او از یوغ حکومتی که نه تنها برای آنها، که"برای سایر کشورها، از جمله اوکراین نیز نکبت و بدبختی به ارمغان آورده" آزاد شوند.
رئیسجمهور اوکراین در پیام ویدیویی شبانهاش همچنین گفته که "هر فرد عادیای روی کره زمین، با همۀ وجود خود خواهان این است که مردم ایران بالاخره موفق شوند که خود را از دست رژیمی که حتی برای سایر کشورها از جمله اوکراین هم چیزی جز نکبت و بدبختی بهبار نیاورده، آزاد کنند."
ولودیمیر زلنسکی افزوده"مهم است که جامعۀ جهانی این لحظه مهم را که تغییر امکانپذیر است، از دست ندهد. همه رهبران، همه کشورها، سازمانهای بینالمللی باید همین حالا وارد میدان شده و به مردم ایران کمک کنند، تا کسانی را که مسئول رساندن ایران به وضعیت ناگوار کنونی هستند، کنار بزنند".
به گفته زلنسکی، ناآرامیهای در ایران باید روسیه را هم به فکر تجدید نظر در روابط نزدیک او با تهران بیاندازد، روابطی که از جمله شامل استفاده گسترده مسکو از طیارات بی پیلوت انتحاری نوع "شاهد" ساخت ایران در جریان حدود چهار سال جنگ با اوکراین میشود.