جهان
تظاهرات ضدحکومتی در ایران روز یکشنبه، برای پانزدهمین روز پیاپی ادامه یافت
رادیو فردا، بخش ایران رادیواروپای آزاد-رادیو آزادی، به نقل از شاهدان عینی گزارش داده است که همزمان با قطع اینترنت در این کشور، سرکوب معترضان همچنان ادامه دارد.
از آغاز این تظاهرات تاکنون، گزارشهایی از کشته شدن ۱۹۲ نفر منتشر شده است که ۹ تن از آنان زیر ۱۸ سال سن داشتهاند.
عفو بینالملل و دیدبان حقوق بشر در یک بیانیه مشترک اعلام کردهاند که نیروهای امنیتی ایران، بهشمول سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروی انتظامی، با استفاده غیرقانونی از سلاح گرم، ساچمههای فلزی، گاز اشکآور، موترهای آبپاش و ضربوشتم، معترضان عمدتاً مسالمتآمیز را هدف قرار دادهاند.
به گفته این نهادها، معترضان در ۱۳ شهر و هشت ولایت ایران مورد حمله قرار گرفتهاند.
از سوی دیگر، دونالد ترمپ، رئیسجمهور ایالات متحده، روز شنبه در شبکه اجتماعی خود (تروت سوشیال) نوشته است که "احتمال دارد ایران نسبت به گذشته به آزادی نزدیکتر شود و ایالات متحده آماده کمک است."
در مقابل، مسعود پزشکیان، رئیسجمهور ایران، ایالات متحده و اسرائیل را به تلاش برای دامن زدن به هرجومرج در ایران متهم کرده است.
زلینسکی حملات روسیه به کشورش را نمونه از«تروریسم زیرکانه و بدبینانه روسی» خواند
ولودیمیر زلینسکی، رئیسجمهور اوکراین، میگوید که حملات اخیر روسیه بر کشورش نمونهای از به گفته او «تروریسم زیرکانه و بدبینانه روسی» است، زیرا این حملات در سرمای زمستان، به سیستم انرژی اوکراین آسیب جدی وارد کرده است.
مرکز خبر رادیو آزادی به نقل از زلینسکی روز یکشنبه گزارش داده است که روسیه در یک هفته گذشته نزدیک به ۱۱۰۰ حمله با طیارههای بدون سرنشین انجام داده و همچنان ۸۹۰ بمب هدایتشده و بیش از ۵۰ راکت مختلف را به اوکراین شلیک کرده است.
زلینسکی هرچند از تلاش تیمهای نجات و امداد ستایش کرد، اما افزود که وضعیت در بسیاری از مناطق پس از حملات روسیه دشوار است.
این در حالی است که والی شهر بلگراد در روسیه روز گذشته گفته است که پس از حمله راکتی اوکراین، ۶۰۰ هزار تن از ساکنان این شهر از برق محروم شدهاند.
حملات اردوی امریکا علیه داعش در سوریه
اردوی ایالات متحده می گوید که حملات «گستردهای» را علیه مواضع گروه دولت اسلامی «داعش» در سوریه انجام داده است.
فرماندهی مرکزی اردوی امریکا ،سنتکام، در بیانیه ای روز شنبه (۲۰جدی) گفت که داعش در سراسر سوریه هدف قرار داده شد.
در بیانیه در بارۀ تلفات احتمالی این حملات چیزی گفته نشده است.
در حملۀ داعش در ۱۳ دسمبر یعنی حدود یک ماه پیش در شهر باستانی پالمیرای سوریه دو نظامی امریکایی و یک مترجم آنان کشته شدند.
رئیس پارلمان ایران: در صورت حملۀ ایالات متحده ، اسرائیل و پایگاه های امریکا در منطقه را هدف قرار خواهند داد
رئیس پارلمان ایران ، هشدار داد که تهران در صورت حملۀ ایالات متحده به ایران ، اسرائیل و مراکز نظامی و کشتیرانی امریکا را هدف قرار خواهد داد. محمدباقر قالیباف در پارلمان امروز یکشنبه (۲۱جدی) گفت: «حمله به سرزمین اشغالی [اسرائیل] و هم مراکز نظامی و کشتیرانی امریکا هدف مشروع ما خواهد بود.»
خبرگزاری رویترز به نقل از منابع گزارش داده است که اسرائیل به دلیل احتمال هرگونه مداخلهٔ ایالات متحده در ایران در وضعیت «آمادهباش کامل» قرار گرفته است.
در ادامۀ اعتراض های گسترده در ایران ، دونالد ترمپ رئیس جمهور ایالات متحده روز شنبه در شبکهٔ اجتماعی خود "تروث سوشال" نوشت: «ایران احتمالاً بیش از هر زمان دیگری به آزادی نزدیک شده است، ایالات متحده آماده کمک است.»
پیش از این ، آقای ترمپ هشدار داده بود که اگر حکومت ایران دست به کشتار معترضان بزند، ایالات متحده «اقدام» خواهد کرد.
بر اساس ارقام گروه حقوق بشری موسوم به «هرانا» مستقر در امریکا ، شمار کشته شدگان در جریان اعتراض ها در ایران به ۱۱۶ تن رسیده است.
نمایندۀ امریکا پس از دیدار با رئیسجمهور سوریه خواستار خویشتنداری در حلب شد
تام باراک، فرستادهٔ ویژۀ ایالات متحده در امور سوریه گفت که درگیریهای اخیر میان نیروهای کُرد و نیروهای دولتی در شهر حلب "بسیار نگرانکننده" است.
او افزود که این درگیری توافق ماه مارچ سال ۲۰۲۵ میان نیروهای دموکراتیک سوریه و دولت دمشق را در پیوند به ادغام در معرض خطر قرار میدهد.
باراک پس از دیدار با احمد شرع، رئیسجمهور سوریه و اسعد شیبانی، وزیر امور خارجهٔ این کشور، گفت: "ما از همه طرفها میخواهیم نهایت خویشتنداری را رعایت کنند، فوراً به درگیریها پایان دهند و به گفتوگو بازگردند."
او افزود که تیم مارکو روبیو، وزیر امور خارجهٔ ایالات متحده، آماده است تا برای تسهیل گفتوگو میان دو طرف و پیشبرد روند ادغام، نقش میانجی را ایفا کند.
یک رهبر ارشد جمعیت علمای پاکستان که روز شنبه در حملهای زخمی شده بود، درگذشت
مولانا سلطان محمد وزیر در پی انفجار بمب در نزدیکی یک مدرسۀ دینی در منطقۀ بازار وانا در وزیرستان جنوبی بهشدت زخمی شده بود.
پولیس پاکستان گفت که او هدف انفجاری یک بمب دستساز قرار گرفت که از راه دور کنترل میشد.
مولانا سلطان، رئیس مدرسه وفاقالمدارس العربیه هم بود.
او در راه انتقال برای معالجه به یک شفاخانه در دیرہ اسماعیل جان داد.
مولانا فضلالرحمان، رهبر جمعیت علمای پاکستان در اعلامیهای با ابراز اندوه عمیق نسبت به این رویداد، آن را بخشی از روند نگرانکننده حملات علیۀ علمای دینی و رهبران این حزب در وزیرستان جنوبی خواند.
او از مقامات پاکستان خواست که امنیت علما را تضمین کرده و عاملان این حمله را به عدالت بسپارند.
اعتراضات در ایران برای چهاردهمین شب ادامه داشت
همزمان با ادامۀ اعتراضات در ایران، دونالد ترمپ، رئیس جمهور ایالات متحدۀ امریکا اعلام کرد که کشورش آمادهٔ کمک به آزادی ایران است.
دونالد ترمپ روز شنبه، ۲۰ جدی با انتشار پیام کوتاهی در شبکهٔ اجتماعی خود "تروث سوشال" نوشت: "ایران احتمالا بیش از هر زمان دیگری به آزادی نزدیک شده است. ایالات متحده امریکا آماده کمک است."
طی روزهایی که از اعتراضات در ایران میگذرد، آقای ترمپ دستکم پنج بار هشدار داده است که اگر حکومت ایران دست به کشتار معترضان بزند، ایالات متحده "اقدام" خواهد کرد.
در همین حال، تصاویر و گزارشهای شب گذشته از ایران نشان میدهد که معترضان بار دیگر به جادههای شهرهای مختلف بیرون شدند.
ویدیوهایی از اعتراضات در مناطق سعادت آباد، هروی، شریعتی، راه آهن، بلوار فردوس و پونک تهران منتشر شده است که در آنها مردم شعارهایی علیه جمهوری اسلامی سر میدهند.
گزارشها حاکی از آن است که اعتراضات مشابهی در شهرهای تبریز و رشت نیز برگزار شده است.
همچنین گزارشهایی از پرواز پهپادها بر فراز تجمعات اعتراضی منتشر شده است.
در ویدیویی که اعتراضات در خیابان اشرفی اصفهانی تهران را نشان میدهد، یک شیء پرنده دیده میشود که گفته میشود پهپاد نظارتی نیروهای دولتی است.
ادامۀ اعتراضها در ایران؛ وزیر خارجهٔ امریکا حمایتش را از مردم ایران اعلام کرد
این اقدام پس از آن صورت گرفت که مقامهای ایرانی اینترنت را قطع کرده و تلاش میکنند تظاهرات سراسری و مسالمتآمیز ضد حکومتی را در سراسر کشور سرکوب کنند.
مارکو روبیو روز شنبه، ۲۰ جدی در صفحهٔ ایکس خود نوشته است که از مردم شجاع ایران حمایت میکند.
پیش از این، دونالد ترمپ، رئیسجمهور امریکا هشدار تازهای به مقامهای ایرانی داد و گفت که بهتر است به سوی معترضان تیراندازی نکنند، زیرا در آن صورت ما نیز تیراندازی را آغاز خواهیم کرد.
معترضان در ایران شب گذشته در شماری از شهرها، از جمله در برخی مناطق پایتخت تهران، شعارهای ضد حکومتی سر دادند و در جریان برخی تظاهرات از شاهزاده رضا پهلوی حمایت کردند.
سازمان حقوق بشر ایران که مقر آن در ناروی است، روز جمعه ۱۹ جدی که سیزدهمین روز اعتراضها بود، گزارش داد که در جریان تظاهرات دستکم ۵۱ نفر، از جمله ۹ کودک، کشته و صدها تن دیگر زخمی شدهاند.
اعتراضات در ایران وارد چهاردهمین روز خود شده است.
معترضان در واکنش به افزایش بیسابقهٔ قیمت دالر و طلا دست به اعتراضات زدهاند و دامنه این اعتراضات در شهر های دیگر این کشور نیز گسترش یافت.
اردوی سوریه میگوید که منطقۀ شیخ مقصود را در حلب تصرف کرده است
اردوی سوریه امروز (شنبه) اعلام کرد که منطقۀ شیخ مقصود در حلب را از جنگجویان کرد تصرف کرده است.
جنگ در دومین شهر بزرگ سوریه، تعهد احمد شرع، رئیس جمهور این کشور برای حفظ وحدت سوریه پس از ۱۴ سال جنگ را نقش بر آب کرده است.
ایالات متحده و سایر سازمانهای بینالمللی از آتشبس دولت سوریه با جنگجویان کرد در هفته گذشته استقبال کردند، اما شبهنظامیان از ترک منطقه شیخ مقصود طبق توافق خودداری کردهاند.
پس از مخالفت کردها، ارتش سوریه اواخر جمعه اعلام کرد که عملیاتی را در این منطقه آغاز خواهد کرد.
ارتش سوریه امروز در بیانیهای اعلام کرد که این منطقه را تصرف کرده است، اما جنگجویان کرد هنوز در برخی مناطق پنهان شدهاند.
جنگجویان کرد گزارشها مبنی بر تصرف شیخ مقصود توسط نیروهای دولتی را تکذیب کردهاند، اما رویترز از این منطقه گزارش میدهد که دیگر هیچ صدای تیراندازی شنیده نمیشود.
اتحادیه اروپا هرگونه خشونت مقامات ایران علیه معترضان را محکوم کرده است
انور العنونی، سخنگوی اتحادیه اروپا روز جمعه(۹ جنوری) گفت که"مردم ایران درخواست مشروع شان را برای داشتن زندگی بهتر ابراز میکنند و هرگونه خشونت علیه تظاهرات مسالمتآمیز آنها، غیرپذیرفتنی است".
آقای العنونی همچنین از مقامات ایران خواسته تا به حقوق آزادی بیان و تجمعات مسالمتآمیز احترام بگذارند و دسترسی به شبکۀ اینترنت را دوباره برای همه، برقرار کنند.
براساس گزارش رادیو"فردا" بخش ایران رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی؛ با افزایش اعتراضات، از شب پنجشنبه به اینسو دسترسی به شبکۀ اینترنت در ایران، قطع شده است.
اعتراضات در ایران که در هفتم جدی علیه مشکلات اقتصادی ناشی از افزایش قیمتها و سقوط بی سابقۀ ارزش"ریال" آغاز شد، هنوز هم ادامه دارد.