دادخواهی برای خبرنگاران افغان گیرمانده در پاکستان و ایران

در ۹ ولایت افغانستان بارندگی پیش‌بینی شده است.

ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان در یک اعلامیه گفته است که ولایات هرات، فراه، نیمروز، هلمند، غور، بادغیس، فاریاب، سرپل و بامیان امروز شاهد بارندگی خواهند بود.

در برخی از این ولایت‌ها از ده تا بیست سانتی‌متر برف و در شماری از ولایات هم از ده تا بیست‌وپنج میلی‌متر باران پیش‌بینی شده است.

بر بنیاد پیش‌بینی‌ها، روزهای شنبه و یک‌شنبه تقریباً در همه ولایت‌های افغانستان امکان بارندگی وجود دارد و در مناطق مرکزی، شمالی و غربی بیشتر برف و در ولایت‌های جنوب‌غربی و شرقی بیشتر باران خواهد بارید.