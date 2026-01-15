اختلافات در سطح رهبری طالبان، چقدر جدیست؟

بخشی از فایل صوتی که شبکۀ خبری بی بی سی به آن دست یافته، نشان می‌دهد که چه چیز های بیشتر از همه رهبر طالبان را نگران می‌سازد؛ نه یک تهدید خارجی، بلکه ایجاد اختلافات داخلی، خطری از داخل افغانستان، کشوری که طالبان پس از فروپاشی حکومت سابق و خروج ایالات متحدۀ امریکا در سال ۲۰۲۱ میلادی، کنترل دوباره آن را به دست گرفتند.

سمیع یوسف‌زی خبرنگار افغان که در بارۀ طالبان برای رسانه‌های داخلی و بین‌المللی گزارش تهیه

اختلافات در مورد برخی از موضوعات وجود دارد، مثلاً در پنج سال گذشته طالبان با جامعۀ جهانی به یک تفاهم نرسیدند

می‌کند، در مورد اختلافات در بین طالبان و اینکه و این اختلافات بین کدام گروه‌ها و یا رهبران طالبان، وجود دارد، به رادیو مشال بخش پاکستان رادیو اروپا آزاد/ رادیو آزادی گفت:

"اختلافات در مورد برخی از موضوعات وجود دارد، مثلاً در پنج سال گذشته طالبان با جامعۀ جهانی به یک تفاهم نرسیدند، حکومت طالبان رسمیت پیدا نکرد، زمانیکه رهبران طالبان روی این موضوع غور می کنند، طرزی تفکری که در مورد زنان در قندهار وجود دارد و یا در مورد مخالفت با آموزش و کار زنان و دختران که موضوع اساسی ممانعت از به رسمیت شناخته شدن حکومت طالبان و تحریم های اقتصادی شده، افرادی خاصی که در اطراف شیخ هبت الله اخند زاده قرار دارند، فکر می کنند که این یک پالیسی درست است، اما وزرا و رهبرانی که در کابل هستند، می گویند که در این پالیسی تغییر و تبدیل لازم است".

به گفتۀ آقای یوسفزی، اما این اختلافات آن قدر جدی نیست که باعث یک درز عمیق بین رهبری طالبان باشد.

در اواخر ماه سپتمبر سال ۲۰۲۵ میلادی خدمات اینترنت در شهر کابل و سراسر افغانستان با قطع گسترده مواجه شد، طوریکه خدمات اینترنت فیبر نوری قطع شد و ارائه خدمات انترنتی تری جی(G3) و فورجی(G4) هم در معرض توقف قرار گرفت. اما پس از چند روز اختلال، این خدمات دوباره، اما به طور محدود تر گذشته برقرار شد. براساس برخی گزارش ها، این موضوع نیز به یکی از موارد اختلاف نظر بین رهبران طالبان در کابل و ملا هبت الله آخند زاده رهبر طالبان و حلقۀ نزدیک به او در قندهار مبدل شد و در نهایت به لغو این محدویت انجامید.