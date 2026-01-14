هوا آلوده است و بیماری سینهبغل در میان کودکان افزایش یافته است
سازمان صحی جهان (WHO) و ادارۀ همکار آن کلستر جهانی صحت، روز سهشنبه ۱۳ جنوری، در گزارشی اعلام کردند که در ماه نوامبر سال ۲۰۲۵ میلادی، دستکم ۲۶۲ تن در افغانستان بهدلیل بیماریهای گوناگون جان باختهاند.
در این گزارش آمده است که عامل اصلی این مرگها، بیماریهای حاد تنفسی بوده که با سردتر شدن هوا، موارد آن در سراسر کشور افزایش یافته است.
براساس آمار ارائهشده، از میان بیش از ۱۴۷ هزار مورد گزارششده بیماریهای تنفسی، ۲۴۸ تن آن جان باختهاند که این رقم در مقایسه با ماه اکتوبر سال گذشته، افزایش ۲۴ اعشاریه ۶ درصدی را نشان میدهد.
در این گزارش هشدار داده شده است که سرمای شدید، شرایط نامناسب زندگی و دسترسی محدود به خدمات صحی، از عوامل اصلی افزایش بیماریهای تنفسی بهشمار میروند.
در همین حال، شماری از باشندگان شهر کابل میگویند که در پی سردی و آلودگی شدید هوا، موارد ابتلا به بیماری سینهبغل در میان کودکان افزایش یافته است.
وزیرگل، باشنده ولسوالی دهسبز کابل، در گفتوگو با رادیو آزادی گفت که در خانهاش چندین کودک به بیماری سینهوبغل مبتلا است، اما او به دلیل بیکاری توان خرید مواد سوخت و تداوی آنان را ندارد:
داکترها، دواهایی به ارزش ۱۸۰۰ تا ۲۰۰۰ افغانی مینویسد و در جیب ما ۲۰۰ یا ۳۰۰ افغانی هم نیست
"خشکسالی هم زیاد است، هوا هم آلوده است، بیکاری به اوج خود رسیده و بیماری سینهبغل در میان کودکان افزایش یافته است، ما توان تأمین نفقه را نداریم و وقتی در خانواده بیمار هم پیدا میشود، وضعیت بسیار دشوار میشود. خودم هم مریض هستم؛ وقتی به داکتر مراجعه میکنیم، دواهایی به ارزش ۱۸۰۰ تا ۲۰۰۰ افغانی مینویسند، در حالی که در جیب ما حتی ۲۰۰ یا ۳۰۰ افغانی هم نیست."
سازمان جهانی صحت و ادارۀ همکار آن کلستر جهانی صحت همچنین در گزارش خود گفتهاند که در ماه نوامبر سال گذشته، ۱۱ مورد مرگ ناشی از موارد مشکوک سرخکان و سه مورد مرگ بر اثر تب دینگی ثبت شده است.
با این حال، در این گزارش آمده است که با وجود ثبت نزدیک به ۵۰۰ هزار مورد مشکوک ملاریا در همین مدت، هیچ مورد مرگ ناشی از این بیماری گزارش نشده است.
در همین حال، اسماعیل، باشنده ولسوالی کامه ولایت ننگرهار، به رادیو آزادی گفت که حدود دو ماه پیش، پسر مامایش بر اثر بیماری سرخکان جان باخته است.
او افزود که خانوادهٔ مامایش بسیار فقیر است و توان خرید دوا را نداشتهاند.
"پسر مامايم که تقریباً سه یا سهونیم سال عمر داشت، بر اثر بیماری سرخکان جان باخت. خانوادهٔ مامايم بسیار فقیر است و دسترسی به دوا هم ندارد. در اینجا بسیاری از کودکان به سرخکان مبتلا شده اند و مردم به خدمات صحی دسترسی مناسب ندارند."
شرافت زمان، سخنگوی وزارت صحت عامهٔ حکومت طالبان، به پرسشهای رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداده است؛ اما کارشناسان صحی بر تطبیق واکسین برای جلوگیری از شیوع بیماری سرخکان تأکید میکنند.
پسر مامايم بر اثر بیماری سرخکان جان باخت
سازمان جهانی صحت در گزارشی به تاریخ ۲۵ دسمبر سال گذشته نیز گفته بود که برای جلوگیری از گسترش بیماری سرخکان، لازم است دستکم ۹۵ درصد مردم دو دوز واکسین آنرا دریافت کنند؛ هدفی که هنوز در بسیاری از کشورها تحقق نیافته است.
اما یک منبع در وزارت صحت عامهٔ طالبان در ماه عقرب سال جاری خورشیدی به رادیو آزادی گفته بود که کمپاین واکسین سرخکان در تمام ولایتهای کشور در جریان است.
این در حالی است که سازمان جهانی صحت پیش از این، در اواخر ماه دسمبر، اعلام کرده بود که بهدلیل کسر شدید مالی در سال ۲۰۲۵، فعالیت ۴۴۵ مرکز صحی در ۳۳ ولایت افغانستان یا به حالت تعلیق درآمده و یا بهطور کامل متوقف شده است؛ موضوعی که دستکم ۳ اعشاریه ۷۹ میلیون تن را تحت تأثیر قرار داده است.