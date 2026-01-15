اداره هواشناسی: احتمال بارش برف و باران شدید در ۱۸ ولایت افغانستان

ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان امروز از احتمال بارش برف و باران در ۱۸ ولایت شمال‌شرقی، شمالی، شمال‌غربی، مرکزی و جنوب‌غربی افغانستان خبر داده است.

بر اساس این پیش‌بینی، در ولایت‌های بدخشان، تخار، کندز، بغلان، سمنگان، پروان، بلخ، فاریاب، سرپل، جوزجان، بادغیس، هرات، فراه، غور، هلمند، دایکندی، ارزگان و بامیان بارش شدید باران، برف، رعدوبرق و وزش بادهای تند خواهد بود.

میزان بارندگی در مناطق مختلف بین ۱۰ تا ۳۰ میلی‌متر و مقدار برف بین ۱۰ تا ۳۵ سانتی‌متر پیش‌بینی شده است.

همچنان در ولایت‌های مرکزی، به‌شمول سالنگ‌ها، وزش بادهای شدید با سرعت ۵۰ تا ۹۰ کیلومتر در ساعت انتظار می‌رود.

در همین حال، ریاست ملی آمادگی مبارزه با حوادث از باشندگان این ولایت‌ها خواسته است که از نزدیک‌شدن به کناره‌های رودخانه‌ها و مناطق در معرض خطر سیلاب خودداری کرده و تدابیر لازم را روی دست گیرند.

پیش‌بینی این موج بارش‌ها در حالی صورت می‌گیرد که سازمان خوراک و زراعت ملل متحد «اف ای او» اخیراً اعلام کرده است که سطح غیرمعمولاً پایین برف و باران در زمستان جاری افغانستان، در ماه‌های آینده تأثیر جدی بر منابع آبی، زراعت و امنیت غذایی خواهد گذاشت.

این نهاد در گزارش سه‌ماهه‌ای که روز چهارشنبه، ۷ جنوری، در صفحه ایکس خود منتشر کرد، گفته است که از دسمبر سال گذشته تا پایان فبروری امسال، رطوبت خاک به دلیل کمبود بارندگی پایین برآورد می‌شود.

در این گزارش آمده است که افغانستان در این دوره زمستانی گرم و خشک را تجربه خواهد کرد.

این گزارش ابراز نگرانی کرده که میزان برف در مناطق کوهستانی طی ۲۵ سال گذشته به پایین‌ترین سطح خود رسیده است؛ زیرا ذوب برف در بهار بخش بزرگی از آب مورد نیاز دریا‌ها و زمین‌های زراعتی، به‌ویژه کشت‌های گندم را تأمین می‌کند.

امسال هیچ بارانی نیست. از همین حالا معلوم است که این زمستان خشک خواهد بود. مثل سال گذشته هم در کوه‌ها برف نباریده است.

در همین حال، شماری از دهقانان نسبت به این وضعیت ابراز نگرانی کرده‌اند.

محمدآغا، یک دهقان از ولسوالی رودات ولایت ننگرهار، به رادیو آزادی گفت:

«امسال هیچ بارانی نیست. از همین حالا معلوم است که این زمستان خشک خواهد بود. مثل سال گذشته هم در کوه‌ها برف نباریده است. هوا بسیار آلوده است، در هر خانه کودکان و بزرگ‌سالان بیمار اند. ما از همین حالا نگران فصل آینده هستیم.»

همچنان وزیرگل، یکی از باشندگان ولسوالی ده‌سبز کابل، به رادیو آزادی می گوید که به‌دلیل زمستان خشک و نبود بارندگی، بیماری‌های گوناگون در منطقه‌شان افزایش یافته است.

او گفت: «باران نیست، یک نوع سرمای خشک است که آدم را از پا می‌اندازد. کودکان بیمار اند، بیکاری و فقر زیاد شده و ما حتی توان خرید هیزم برای گرم‌کردن خانه‌ها را نداریم. وضعیت بسیار خراب است.»

این در حالی است که افغانستان به‌دلیل تغییرات اقلیمی با خشکسالی شدید روبه‌رو است و امکانات بسیار محدودی برای مقابله با پیامدهای آن دارد.

دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل (اوچا) در ماه اکتوبر سال گذشته در گزارشی گفته بود که خشکسالی‌های پی‌درپی در پنج سال اخیر زندگی افغان‌ها را به خطر انداخته و سال ۲۰۲۵ به‌عنوان خشک‌ترین سال در ۵۰ سال گذشته ثبت شده است.

با وجود پیش‌بینی زمستان نسبتاً خشک و کاهش میزان برف و باران، آغاز این موج بارندگی می‌تواند برای دهقانان برخی مناطق امیدبخش باشد.