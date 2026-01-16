با کاهش کمک های بشری و فقر؛ ۵ میلیون کودک افغان با تهدید جدی سوءتغذی مواجه اند

برای کودکم بارتنگ، چای سیاه یا آب گرم می دهم، توان خرید شیر را نداریم
"کودکم به گردنم افتاده، برایش بارتنگ، چای سیاه یا آب گرم می دهم و سیرش میکنم، توان خرید شیر را نداریم".
عایشه، باشندۀ کندهار، مدتهاست که با بلال کودک سهماهۀ خود در شفاخانۀ میرویس نیکه بستری است.
او به رادیو آزادی گفت که کودکاش بهدلیل فقر، به سوءتغذی مبتلا شده و توانایی خریداری شیر خشک را ندارد:
"پدرش در شاروالی کار میکند و ماهانه پنج هزار معاش میگیرد با آن آرد بخریم یا برای دوا مصرف کنیم، حالا هم برایش یک خروار دوا گرفتهایم که اینجا است. اگر پول پیدا کنیم، باز هم دوا میخریم و گرنه آن را به رضای خدا سپردهایم."
عایشه تنها مادری نیست که از سوءتغذی کودکاش رنج میبرد. در شفاخانۀ مرکزی ولایت هرات، نجیبه ۲۴ ساله با دخترش مبتلا به سوءتغذیاش، بستری است. نجیبه به خبرگزاری فرانسپرس گفته که دخترش سینهبغل شده و او را به شفاخانه آورده، خودش هم غذای کافی دریافت نکرده و هیچ شیری ندارد که دخترش را سیر کند.
نجیبه و دخترش هر دو از سوءتغذی رنج میبرند.
سالهاست که در افغانستان مادران و کودکان با مشکل سوءتغذی روبهرو هستند، اما اخیراً جان ایلییف، رئیس برنامۀ جهانی غذای سازمان ملل متحد(دبلیو اف پی) به خبرگزاری فرانسپرس گفته که در ۱۲ ماه آینده، حدود پنج میلیون کودک افغان با خطر جدی سوءتغذی مواجه خواهند بود.
به گفتۀ ایلییف، اگر به این کودکان و مادران کمک نرسد، ممکن است که تعدادی زیادی از کودکان مبتلا به سوءتغذی جان هایشان را از دست دهند.
نهاد ها موسسات بین المللی هریک بطور جداگانه برای ارائه کمکهای نجاتبخش و خدمات اساسی به مردم افغانستان خواستار صدها میلون دالر بودجه شده اند، بطورمثال اخیراً صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل (یونیسف) گفته که برای ارائه کمکهای نجاتبخش و خدمات اساسی به ۱۲ میلیون تن در افغانستان، بهشمول ۶.۵ میلیون کودک، بطور عاجل به ۹۴۹.۱ میلیون دالر نیاز دارد.
محمد اسحق اتمر آگاه امور سیاسی و استاد در پوهنتون بن در جرمنی در این مورد می گوید:
"اینکه ادارۀ دبلیو اف پی، چقدر پول از جهان از ملل متحد درخواست کرده، یک بحث جداست. رقمی را که این ها درخواست می کنند، یک رقم بسیار زیاد است، زیرا بیشتر آن مصرف لوژستیک، معاش، ترانسپورت و این گپ ها می شود. خوب با آنهم، یک مسئۀه ضروریست که اطفال از این کمک ها محروم نشوند، زیرا در غیر آن هم یک بحران بشری
در افغانستان ادامه دارد که تنها دامنگیر اطفال نه، بلکه فامیل های هستند که از سه وقت غذا تنها می توانند یک وقت غذا را تامین بکنند".
پیش از این نیز نهادهای مختلف سازمان ملل متحد و موسسات بین المللی بهشمول سازمان داکتران بدون سرحد و صلیب سرخ، بارها درمورد افزایش تعداد مادران و کودکان مبتلا به سوءتغذی در افغانستان هشدار دادهاند.
این موسسات و نهاد ها ادعا میکنند که بهدلیل کمبود بودجه و نرسیدن کمکهای کافی، قادر نیستند که به مادران و کودکان مبتلا به سوءتغذی در افغانستان کمکرسانی کنند.
بسیاری از کشورها، بهشمول ایالات متحده امریکا، که پیش از این به افغانستان کمکهای بشردوستانه ارائه میکردند، کمکهایشان را یا متوقف کردهاند و یا هم کاهش دادهاند.