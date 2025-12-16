دبلیو اف پی: بیش از 17 میلیون افغان با ناامنی حاد غذایی روبرو هستند

مشکلات یک معلم در جامعۀ افغانی، خصوصاً یک معلم زن، بسیار زیاد است

نیلوفری عزیزی معلم یکی از مکاتب افغانستان با اشاره به مشکلاتی که در برابر معلمین افغان، بطور خاص معلمین زن که یگانه نان آور خانواده هایشان هستند، قرار دارد، می گوید:

"معلمی که خانم باشد و نان آور خانواده، با شش هفت هزار معاش نمی تواند، اقتصاد خود را تامین کند. بسیاری از خانواده ها در خانه های کرایی زندگی می کنند، سوخت زمستان، چوب و ذغال خریدن می خواهد و طفل خردسال هم که داشته باشی، اصلاً از غذا های داری ویتامین و مفید برای صحت نمی توان استفاده کرد، فقط شب روز را می گذرد. واقعاً مشکلات یک معلم در جامعۀ افغانی، خصوصاً یک معلم زن، بسیار زیاد است."

این در حالیست که برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد(دبلیو اف پی) در اعلامیه ای در 16 دسمبر هشدار داده که در زمستان سالجاری، بیش از 17 میلیون افغان با ناامنی حاد غذایی روبرو هستند.

به گفتۀ دبلیو اف پی، مقیاس و شدت گرسنگی و سوءتغذی در افغانستان عمیق تر میشود، زیرا در مقایسه با سال گذشته، حدود سه میلیون زن، مرد و کودک افغان بیشتر با گرسنگی حاد و یا بدتر از آن، روبرو هستند. در سال 2024 میلادی تعدادی افرادی که به نا امنی شدید غذایی در افغانستان مواجه بودند به حدود 14.8 میلیون تن می رسید.

برنامۀ جهانی غذای سازمان ملل متحد(دبلیو اف پی) همچنین گفته که بازگشت اجباری افغان ها از کشور های پاکستان و ایران، نیازها را در افغانستان بیشتر تشدید بخشیده است. از آغاز سال جاری تاکنون حدود ۲.۵ میلیون افغان اخراج شده اند که بسیاری از آنها با سوءتغذی و بیچارگی به افغانستان رسیده اند و انتظار میرود که تقریباً به همان اندازه در 2026 میلادی به افغانستان عودت کنند.

کودکانم با حدود چهارده، پانزده نفری که در خانۀ ما زندگی می کنیم، همه از دست سرما مریض شده اند

سرپرست یک خانوادۀ پانزده نفری که از پاکستان به افغانستان اخراج شده، با خودداری از افشای نامش به رادیو آزادی گفته است:

"زمستان هم فرا رسیده، کودکانم با حدود چهارده، پانزده نفری که در خانۀ ما زندگی می کنیم، همه از دست سرما مریض شده اند، چاره نیست، چاره ما به خدا باشد. تا حال کسی خبر ما را نگرفته، نه کسی از ما پرسیده است. حالا که آمده ایم، این جا را که می بینیم نسبت به آنجا بدتر است. نه کار است و نه غریبی، حالا زمستان است، به چوب و هیزم نیاز است، تا حال صندلی هم نه ماندایم و در سرما می خوابیم."

در آخرین گزارش طبقه بندی مرحلۀ مصونیت غذایی یکپارچه (IPC) برای افغانستان، ارقام جدید مصؤنیت غذایی نشان میدهد که براساس پیش بینی، سوء تغذی اطفال در افغانستان نیز افزایش یافته و در سال آینده، حدود چهار میلیون کودک را متاثر خواهد ساخت.

برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد(دبلیو اف پی) هشدار داده که سوء تغذی اطفال در افغانستان در بالاترین سطح در چند دهۀ اخیر قرار دارد، کاهش بی سابقه در بودجه ادارات ارائه کنندۀ خدمات ضروری، دسترسی به تداوی سوتغذی را به طور فزاینده کاهش داده که به گفتۀ دبلیو اف پی، در صورت عدم تداوی، احتمالاً مرگ و میر اطفال، در جریان ماه های سخت زمستان در افغانستان، افزایش خواهد یافت.