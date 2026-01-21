تعداد قربانیان تصادف قطار در اسپانیا به ۴۲ نفر رسید

شمار کشته‌شدگان بر اثر برخورد دو قطار سریع‌السیر در جنوب اسپانیا به ۴۲ نفر افزایش یافته است. این پس از آن اعلام شد که جسد یک نفر دیگر در واگن‌های تخریب شده پیدا شد.

مقامات منطقه آندلس در بیانیه‌ای گفتند که بعدازظهر روز سه‌شنبه، جسد یک نفر دیگر در یکی از واگن‌های قطار «آلویا» پیدا شد و با این حساب، شمار قربانیان به ۴۲ نفر رسید. پس از این حادثه خونین، سرعت قطارها بین مادرید و بارسلونا در اسپانیا محدود شده است.

این برخورد دو قطار سریع‌السیر مسافربری روز یک‌شنبه گذشته در فاصله ۳۶۰ کیلومتری جنوب مادرید، نزدیک شهر آدموز در ایالت کوردوبا رخ داد. کارشناسان می‌گویند، یکی از قطارها احتمالاً به دلیل خرابی یک وسیله اتصال از خط خود خارج شده و با ریل دیگری برخورد کرده است.