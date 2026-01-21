لینک‌های قابل دسترسی

جهان

تعداد قربانیان تصادف قطار در اسپانیا به ۴۲ نفر رسید

تصادف قطار در اسپانیا
تصادف قطار در اسپانیا

شمار کشته‌شدگان بر اثر برخورد دو قطار سریع‌السیر در جنوب اسپانیا به ۴۲ نفر افزایش یافته است. این پس از آن اعلام شد که جسد یک نفر دیگر در واگن‌های تخریب شده پیدا شد.

مقامات منطقه آندلس در بیانیه‌ای گفتند که بعدازظهر روز سه‌شنبه، جسد یک نفر دیگر در یکی از واگن‌های قطار «آلویا» پیدا شد و با این حساب، شمار قربانیان به ۴۲ نفر رسید. پس از این حادثه خونین، سرعت قطارها بین مادرید و بارسلونا در اسپانیا محدود شده است.

این برخورد دو قطار سریع‌السیر مسافربری روز یک‌شنبه گذشته در فاصله ۳۶۰ کیلومتری جنوب مادرید، نزدیک شهر آدموز در ایالت کوردوبا رخ داد. کارشناسان می‌گویند، یکی از قطارها احتمالاً به دلیل خرابی یک وسیله اتصال از خط خود خارج شده و با ریل دیگری برخورد کرده است.

ادامه خبر ...

تازه‌ترین خبرهای روز را این‌جا دنبال کنید

ترمپ: ایران قصد اعدام ۸۳۷ نفر را داشت

رئیس‌جمهور ایالات متحده امریکا بار دیگر تأکید کرد که هنوز گزینه حمله به ایران روی میز است.

دونالد ترمپ روز سه‌شنبه در یک نشست خبری در قصر سفید افزود که هفته گذشته، روز چهارشنبه و پنج‌شنبه، مقام‌های جمهوری اسلامی ایران قصد داشتند ۸۳۷ معترض را اعدام کنند، اما پس از هشدار او، ایران این اقدام را انجام نداد.

رئیس‌جمهور امریکا گفت که به مقامات ایران اعلام کرده اگر این افراد اعدام شوند، برای آن‌ها پیامدهای بدی خواهد داشت و با هشدار او، ایران از اعدام معترضان خودداری کرد.
او همچنین گفت که نمی‌داند در آینده مقامات ایران چه اقدامی خواهند کرد، اما فعلاً از اعدام این افراد صرف‌نظر شده است.

ادامه خبر ...

ترمپ: در حاشیه مجمع اقتصادی داووس درباره گرینلند با شماری از کشورها گفت‌وگو می‌کنم

انتظار می‌رود که امروز در شهر داووس سوئیس، هم‌زمان با برگزاری نشست جهانی اقتصاد، رئیس‌جمهور ایالات متحده امریکا با مقام‌های شماری از کشورها در مورد گرینلند گفت‌وگو کند.

دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور امریکا، روزسه‌شنبه ۳۰ جدی از این دیدارها خبر داد، اما مشخص نکرد که کدام رهبران در این نشست شرکت خواهند داشت.

جزیره بزرگ گرینلند که در نزدیکی خاک امریکا موقعیت دارد، تحت اداره دنمارک است و رهبران اروپایی با پیوستن این جزیره به امریکا مخالفت کرده‌اند. با این حال، رئیس‌جمهور ترمپ روز شنبه هشدار داد که از اول فبروری، بر واردات دنمارک و هفت کشور دیگر اروپایی ده درصد تعرفه وضع خواهد شد و اگر این کشورها خواست امریکا را در مورد گرینلند نپذیرند، این تعرفه‌ها از اول جون به ۲۵ درصد افزایش خواهد یافت.

قرار است رئیس‌جمهور دونالد ترمپ امروز در نشست جهانی داووس نیز سخنرانی کند.

ادامه خبر ...

تیم فوتسال افغانستان ویتنام را شکست داد

به سلسله بازی های دوستانه، تیم ملی فوتسال افغانستان امروز سه شنبه، ۳۰ جدی تیم ویتنام را شکست داد.

این بازی که عصر امروز در ویتنام برگزار شده بود با نتیجه‌ی پنج بر دو به نفع تیم افغانستان به پایان رسید.

تیم ملی فوتسال افغانستان در بازی اول دوستانه که روز یکشنبه برگزار شد، تیم ویتنام را با نتیجۀ ۵-۳، شکست داد.

بازی امروز هم در چارچوب آمادگی برای رقابت های جام آسیایی فوتسال برگزار شده است.

رقابت های جام آسیایی فوتسال ۲۰۲۶ از ۷ تا ۱۸ ماه دلو به میزبانی اندونیزیا برگزار می‌شود.

تیم ملی فوتسال افغانستان در گروه چهارم با ایران، عربستان سعودی و مالیزیا هم‌گروه است.

ادامه خبر ...

زرقا یفتلی برندۀ "جایزۀ زاید برای اخوت انسانی" شناخته شد

زرقا یفتلی
زرقا یفتلی

براساس اعلامیۀ که در ویب‌سایت رسمی این نهاد منتشر شده، برندگان دورۀ ۲۰۲۶ "جایزۀ زاید برای اخوت انسانی" روز‌دوشنبه(۱۹ جنوری) اعلام شد، توافق‌نامه تاریخی صلح میان جمهوری ارمنستان و جمهوری آذربایجان و زرقا یفتلی، فعال آموزش دختران در افغانستان، برنده‌گان این جایزه شناخته شدند.

در اعلامیه گفته شده که از زرقا یفتلی، زنی شجاع و با تعهد به خاطر پاسداری او از حق آموزش برای زنان و کودکان، فراهم‌سازی منابع آموزشی و حمایت‌های روانی‌– اجتماعی برای بیش از ۱۰۰ هزار تن در افغانستان و فراتر از آن تقدیر شده است.

زرقا یفتلی گفته که انتخاب‌ او به‌حیث برنده سال ۲۰۲۶ «پیامی نیرومند و معنادار» برای زنان افغانستان دارد.

"جایزۀ زاید برای اخوت انسانی" جایزۀ بین‌المللی است که به نام شیخ زاید بن سلطان آل نهیان نام‌گذاری شده و به افراد یا نهادهایی داده می‌شود که در راستای صلح، همزیستی، اخوت میان انسان‌ها، گفت‌وگوی ادیان و کرامت انسانی خدمات برجسته انجام داده باشند و از سال ۲۰۱۹ تاکنون، این جایزه از ۱۹ برنده از ۱۹ کشور جهان تقدیر کرده است.



ادامه خبر ...

رئیس‌جمهور سوریه و رئیس‌جمهور امریکا، در مورد تضمین حقوق کردها گفت‌وگو کردند

احمد شرع، رئیس‌جمهور سوریه(آرشیف)
احمد شرع، رئیس‌جمهور سوریه(آرشیف)

ریاست‌جمهوری سوریه می گوید که احمد شرع، رئیس‌جمهور این کشور و دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده امریکا، در یک تماس تیلفونی روز‌دوشنبه(۱۹ جنوری) در مورد تضمین حقوق کردها گفت‌وگو کردند.

براساس خبرگزاری فرانس پرس، این تماس یک روز پس از آن انجام شد که دمشق با نیروهای کرد به توافقی دست یافت که شامل آتش‌بس نیز می‌شود.

ریاست‌جمهوری سوریه اعلام کرده که در تماس تیلفونی احمد شرع و دونالد ترمپ «بر ضرورت تضمین حقوق و حفاظت از مردم کرد در چارچوب دولت سوریه» تأکید شده است.

آنها همچنین «بر اهمیت حفظ وحدت و استقلال سرزمین سوریه» تأکید نموده و درمورد همکاری در مبارزه با گروه دولت اسلامی (داعش) گفت‌وگو کرده اند.

به گزارش خبرگزاری فرانس پرس، این تماس یک روز پس از آن انجام شد که دمشق با نیروهای کرد به توافقی دست یافت که شامل آتش‌بس نیز می‌شود.

همچنان الشرع با مظلوم عبدی، رهبر نیروهای دموکراتیک سوریه به رهبری کردها نیز دیدار کرده تا درمورد این توافق گفت‌وگو کند.

این توافق شامل ادغام ادارهٔ کردها در ساختار حکومت سوریه است، اما یک منبع کرد ها که از مذاکرات آگاهی دارد به خبرگزاری فرانس پرنس گفته که فضای گفت‌وگوها مثبت نبوده است.

با وجود آتش‌بس، شامگاه دوشنبه در شهر رقه درگیری‌های کوتاهی رخ داد و خبرنگار فرانس پرس گفته که صدای بمباران شدید را شنیده است.

یک منبع وزارت دفاع سوریه بعداً به خبرگزاری فرانسه بدون آن‌که جزئیات بیشتری ارائه کند، گفته که این درگیری‌ها متوقف شده است.

درگیری‌ها میان کرد ها و نیروهای دولتی حکومت سوریه سبب افزایش نگرانی‌های امنیتی شده و موجی از آوارگی افراد ملکی را به دنبال داشته است.

ادامه خبر ...

رئیس مجلس ایران تایید کرد که در اعتراضات هزاران نفر کشته شدند

محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی ایران
محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی ایران

محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس ایران امروز دوشنبه تایید کرد که در اعتراضات روزهای پنج‌شنبه و جمعه ۱۸ و ۱۹ جدی، که به دعوت شاهزاده رضا پهلوی، ولیعهد پیشین ایران شکل گرفت، هزاران نفر کشته شدند.

به گزارش رادیو فردا، قالیباف در جلسه علنی مجلس در این مورد سخن گفت.

این درحالی است که به گفته شاهدان عینی معترضانی که در تظاهرات مسالمت‌آمیز اخیر شرکت کرده بودند از طرف نیروهای امنیتی با شلیک مستقیم گلوله کشته شدند.

پیش از این علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی روز شنبه ۲۷ ماه جدی با تایید کشته شدن «چندهزار نفر» در اعتراضات ایران، دونالد ترمپ رئیس جمهور ایالات متحده را مسئول این اعتراضات دانست و مدعی شد که او «آشکارا فتنه‌گران را تشویق کرد.»

ترمپ پیش از این چند بار از مقامات جمهوری اسلامی خواسته است که از خشونت با معترضان بپرهیزند و خواهان توقف اعدام‌ها نیز شده است.

ادامه خبر ...

شمار تلفات برخورد دو قطار در اسپانیا به ۳۹ تن رسیده است

در نتیجۀ تصادم یک قطار سریع السیر با یک قطار دیگر در جنوب اسپانیا،‌ دست‌کم ۳۹ نفر جان باخته اند.

ارقام تازۀ تلفات را وزارت داخلۀ اسپانیا به خبرگزاری فرانس پرس تایید کرده است.

پیش از این ، از جان باختن ۲۱ نفر خبر داده شده بود.

علت این رویداد که یکشنبه شب (۲۸جدی) در نزدیک شهر آداموز اتفاق افتاد هنوز مشخص نشده است.

ادامه خبر ...

اتصال محدود انترنت در ایران

گزارش‌ها از اتصال محدود انترنت در ایران و امکان وصل شدن از طریق برخی VPN ها برای کاربران در داخل این کشور خبر می‌دهند.

سازمان ناظر انترنت موسوم به "نت بلاکس" عصر یکشنبه ۲۸ جدی اعلام کرد، درحالی که اختلال در اتصال عادی انترنت در ایران بعد از ۲۲۸ ساعت همچنان ادامه دارد، یافته های مربوط به ترافیک انترنت نشان می‌دهد که دسترسی خدمات محدود آنلاین در شبکه های مانند گوگل در حال بازگشت است.

براساس گزارش رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی، از نخستین ساعات شنبه نیز به شکل محدود امکان دسترسی برخی شهرهای ایران به انترنت فراهم شده بود اما چند ساعت بعد انترنت دوباره قطع شد و ایران در خاموشی ارتباطی فرو رفت.

در پی اعتراضات گسترده، حکومت ایران از شام پنجشنبه گذشته، انترنت را به شکل سراسری و کامل در این کشورقطع کرد.

ادامه خبر ...

جام جهانی کریکت زیر ۱۹ سال ؛ برای امروز سه بازی برنامه ریزی شده

تصویر از آرشیف
تصویر از آرشیف

در ادامه رقابت‌های جام جهانی کریکت زیر ۱۹ سال، امروز دوشنبه (۲۹جدی) سه دیدار برگزار می‌شود. تیم پاکستان با اسکاتلند، سریلانکا با ایرلند و افریقای جنوبی با تانزانیا به میدان خواهند رفت.

در بازی‌های روز گذشته، تیم کریکت زیر ۱۹ سال افغانستان توانست تیم ویست‌اندیز را با تفاوت ۱۳۸ دوش شکست دهد. همچنان تیم انگلستان بر زیمبابوه پیروز شد و دیدار میان تیم‌های ایالات متحده امریکا و نیوزیلند به دلیل بارندگی لغو اعلام گردید.

پیش از این، تیم افغانستان در نخستین دیدار خود در این رقابت‌ها، تیم افریقای جنوبی را با تفاوت ۲۸ دوش شکست داده بود.

قرار است بازی بعدی تیم ملی کریکت زیر ۱۹ سال افغانستان روز چهارشنبه در برابر تیم تانزانیا برگزار شود.

دیدار نهایی تیم کریکت زیر ۱۹ افغانستان در جام جهانی در ششم ماه فبروری انجام خواهد شد.

ادامه خبر ...

