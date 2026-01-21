کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان (UNHCR) هشدار داده است که محدودیت‌های وضع‌شده بر مهاجران افغان در پاکستان، دسترسی آنان به خدمات اساسی و منابع درآمدی را به‌شدت محدود کرده و بسیاری از خانواده‌ها را با بحران‌های جدی اقتصادی روبه‌رو ساخته است.

همچنان در گزارشی که روز سه‌شنبه ۲۰ جنوری در وب‌سایت «ریلیف‌وب» وابسته به دفتر هماهنگی امور بشردوستانهٔ سازمان ملل متحد (اوچا) منتشر شده، آمده است که افغان‌های ساکن اسلام‌آباد، راولپندی و ولسوالی‌های اطراف از جمله اتک، از افزایش موارد اخراج از خانه‌ها، آزار و اذیت، بازداشت و اخراج از سوی پولیس شکایت دارند.

براساس (UNHCR)، در سال ۲۰۲۵ بیش از یک میلیون مهاجر به افغانستان بازگشته‌ اند که از این میان، بیش از ۱۵۴ هزار تن به‌گونهٔ اجباری اخراج شده‌اند.

کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان گفته که در میان بازگشت‌کنندگان، دارندگان کارت‌های POR و ACC و همچنان افراد بدون اسناد شامل‌اند. دارندگان کارت های POR به‌عنوان پناهنده در پاکستان ثبت شده‌اند و دارندگان کارت های ACC نیز به‌عنوان شهروندان افغان با سطح محدودی از حمایت ثبت هستند.

این سازمان شمار مجموعی افغان‌هایی را که در حال حاضر در پاکستان زندگی می‌کنند، حدود دو میلیون تن اعلام کرده است.