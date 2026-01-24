یک رسانه بلجیمی به نام بی آر اف روز شنبه (۴ دلو) گزارش داده که حکومت بلجیم در حال بررسی این موضوع است که چگونه «مهاجران افغان که در خواست پناهندگی شان ردشده و افغانهای مجرم» را از این کشور به افغانستان بازگرداند.

بر اساس گزارش این رسانه، فردی روزمونت رئیس اداره مهاجرت بلجیم، پس از سفر به افغانستان همراه با شماری از مقام‌های دیگر اروپایی گفته است که «بلجیم و ۲۰ کشور اروپایی دیگر می‌خواهند در مورد روند بازگشت و اخراج آن دسته از افغان‌هایی که پرونده‌های پناهندگی‌شان در این کشورها رد شده است، با طالبان گفت‌وگو کنند.

روزمونت هفته گذشته به کابل سفر کرده بود.

به گفته او، آن‌ها همچنین افغان‌هایی را که در کشورهای اروپایی به‌عنوان مجرم شناخته شده‌اند، اخراج خواهند کرد.

تا کنون حکومت طالبان در این باره اظهار نظر نکرده است.

پیش از این، حکومت جرمنی نیز دو بار، پس از گفت‌وگو با طالبان، به گفته این کشور افغان‌های مجرم را به افغانستان بازگردانده بود.