اداره تحقیقات فدرال ایالات متحده (اف‌بی‌آی) تعهد خود را برای بازگرداندن گروگان‌های امریکایی از افغانستان و اجرای عدالت در مورد آن‌ها اعلام کرده است.

این اداره یک‌بار دیگر یادآوری کرده است که ایالات متحده روز دوشنبه، ۱۸ حوت، حکومت طالبان در افغانستان را به‌عنوان یکی از کشورهای حامی «بازداشت‌های ناعادلانه» معرفی کرده است.

اداره تحقیقات فدرال امریکا ناوقت روز گذشته، ۱۹ حوت، در شبکهٔ ایکس نوشت:

"مرکز هماهنگی بازیابی گروگان‌ها (HRFC) تلاش‌ها را برای آزادسازی امریکایی‌هایی که در خارج گروگان گرفته شده‌اند، هماهنگ می‌کند و در جریان و پس از رهایی، از گروگان‌ها و خانواده‌های‌شان حمایت می‌نماید. ما در تصمیم‌گیری خود برای حل این پرونده‌ها ثابت‌قدم هستیم."

پیش از این، مارکو روبیو، وزیر خارجۀ ایالات متحده، ناوقت روز دوشنبه اعلام کرد که:

"طالبان باید دنیس کویل، محمود شاه حبیبی و تمام امریکایی‌هایی که به‌طور ناعادلانه در افغانستان بازداشت شده‌اند، آزاد کنند."

اما وزارت خارجه حکومت طالبان در واکنش به این اظهارات بدون نام بردن از کسی گفت که در افغانستان هیچ شهروند خارجی برای معامله یا اعمال فشار بازداشت نمی‌شود.

این در حالی است که آدم بوهلر، نمایندهٔ ایالات متحده در امور گروگان‌ها، در یک پست در شبکهٔ ایکس گفته است که در حال حاضر سه شهروند «بی‌گناه» امریکا در افغانستان در بند هستند و زمان آن رسیده که آن‌ها آزاد شوند.