خبر ها
تعهد اداره تحقیقات فدرال ایالات متحده متعهد به بازگرداندن گروگانهای امریکایی از افغانستان شد
اداره تحقیقات فدرال ایالات متحده (افبیآی) تعهد خود را برای بازگرداندن گروگانهای امریکایی از افغانستان و اجرای عدالت در مورد آنها اعلام کرده است.
این اداره یکبار دیگر یادآوری کرده است که ایالات متحده روز دوشنبه، ۱۸ حوت، حکومت طالبان در افغانستان را بهعنوان یکی از کشورهای حامی «بازداشتهای ناعادلانه» معرفی کرده است.
اداره تحقیقات فدرال امریکا ناوقت روز گذشته، ۱۹ حوت، در شبکهٔ ایکس نوشت:
"مرکز هماهنگی بازیابی گروگانها (HRFC) تلاشها را برای آزادسازی امریکاییهایی که در خارج گروگان گرفته شدهاند، هماهنگ میکند و در جریان و پس از رهایی، از گروگانها و خانوادههایشان حمایت مینماید. ما در تصمیمگیری خود برای حل این پروندهها ثابتقدم هستیم."
پیش از این، مارکو روبیو، وزیر خارجۀ ایالات متحده، ناوقت روز دوشنبه اعلام کرد که:
"طالبان باید دنیس کویل، محمود شاه حبیبی و تمام امریکاییهایی که بهطور ناعادلانه در افغانستان بازداشت شدهاند، آزاد کنند."
اما وزارت خارجه حکومت طالبان در واکنش به این اظهارات بدون نام بردن از کسی گفت که در افغانستان هیچ شهروند خارجی برای معامله یا اعمال فشار بازداشت نمیشود.
این در حالی است که آدم بوهلر، نمایندهٔ ایالات متحده در امور گروگانها، در یک پست در شبکهٔ ایکس گفته است که در حال حاضر سه شهروند «بیگناه» امریکا در افغانستان در بند هستند و زمان آن رسیده که آنها آزاد شوند.
تازهترین خبرهای روز را اینجا دنبال کنید
طالبان: در حملات تازهٔ پاکستان سه نفر در افغانستان کشته شدند
حمد الله فطرت، معاون سخنگوی حکومت طالبان میگوید که در حملات تازهٔ نیروهای پاکستانی سه نفر در افغانستان کشته شدهاند.
فطرت ناوقت روزگذشته سه شنبه (۱۹ حوت) در یک پیام صوتی به رسانههای داخلی افغانستان گفت که در حملات دوشنبه شب نیروهای پاکستانی بر ولایتهای پکتیا، پکتیکا، نورستان و خوست سه نفر کشته و سه تن دیگر زخمی شدهاند.
به گفتۀ او، در نتیجهٔ حملات هاوان و توپخانه، خسارات هنگفت مالی نیز به مردم محل وارد شده است.
نزدیک به دو هفته میشود که درگیریها میان حکومت طالبان و پاکستان ادامه دارد.
طالبان ادعا می کنند که «نیروهای پاکستانی غیرنظامیان را هدف قرار میدهند»، اما پاکستان با رد این موضوع مدعی است که به نیروهای طالبان تلفات وارد کرده است.
درگیری میان حکومت طالبان و پاکستان پس از آن آغاز شد که در حمله نیروهای پاکستانی در ۲۱ فبروری بر ولسوالی بهسود ولایت ننگرهار، هجده عضو یک خانواده کشته شدند.
از آغاز این درگیریها تاکنون، افزون بر تلفات غیرنظامیان در شرق افغانستان و شماری از مناطق مرزی دیگر، هزاران تن نیز مجبور شدهاند خانههای خود را ترک کنند.
قصر سفید: افزایش اخیر قیمت نفت و گاز موقتی است
همزمان با تاثیر تحولات در منطقه بر قیمت نفت و گاز در جهان، سخنگوی قصر سفید روز سهشنبه ۱۹ حوت گفت که وقتی اهداف جنگ مشترک اسرائیل و امریکا علیه ایران بهطور کامل محقق شود، مردم شاهد کاهش سریع قیمت نفت و گاز خواهند بود.
کارولین لویت به خبرنگاران گفت: "به مردم امریکا اطمینان میدهم که افزایش اخیر قیمت نفت و گاز موقتی است ."
قیمت نفت در بازارهای جهانی در روز ۱۸ حوت به بیش از ۱۱۹ دالر در هر بشکه رسید که بالاترین سطح از ماه جوزا سال ۲۰۲۲ به این سو بود.
لویت افزود که رئیس جمهور ترمپ و تیم انرژی او بهدقت بازارها را زیر نظر دارند و با مدیران بخش صنعت در تماس هستند، و همچنین اردوی امریکا در حال تهیهٔ گزینههای بیشتری مطابق با دستور رئیسجمهور برای باز نگه داشتن تنگه هرمز است.
این در حالیست که کاهش عرضه نفت از سوی عربستان سعودی و دیگر تولیدکنندگان، نگرانیها دربارهٔ اختلالات بزرگ در بازارهای جهانی را افزایش داد.
ادعای سپاه پاسداران از ادامۀ حملات به کشورهای منطقه
سپاه پاسداران ایران ادعا کرده است که امروز چهارشنبه ۲۰ حوت، شماری از اهداف را در اسرائیل و برخی کشورهای شرق میانه هدف قرار داده است.
رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی به نقل از خبرگزاری فرانس پرس گزارش داده است که این حملات در شهر تلابیب، چند تن را زخمی کرده است.
سپاه پاسداران همچنان ادعا کرده که شماری از اهداف را در بحرین، کردستان عراق و عربستان سعودی هدف قرار داده است.
وزارت دفاع عربستان سعودی میگوید که امروز چندین راکت بالستیک و طیارههای بیسرنشین را که از سوی ایران پرتاب شده بود، سرنگون کرده است.
در همین حال، روزنامهٔ واشنگتن پُست گزارش داده که بر مأموریت دیپلوماتیک ایالات متحده در عراق حملات هوایی صورت گرفته است.
تا اکنون از تلفات ناشی از این حملات گزارشی منتشر نشده است.
امروز دوازدهمین روز حملات مشترک ایالات متحده و اسرائیل بر ایران است.
اسرائیل ادعا میکند که روز گذشته سهشنبه در مناطق مختلف، از جمله شهرهای بندرعباس، قدس و تبریز، حملات هوایی انجام داده است.
کمک دو میلیون دالری جاپان به مهاجران افغان بازگشته از ایران و پاکستان
جاپان دو میلیون دالر به کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان اختصاص داده است تا به مهاجران افغان که از ایران و پاکستان به افغانستان بازمیگردند، کمکرسانی شود.
کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان امروز چهارشنبه، ۲۰ حوت، در اعلامیهای نوشت که تنها در سال ۲۰۲۵ نزدیک به سه میلیون مهاجر افغان از کشورهای همسایه به افغانستان بازگشتهاند.
به گفتۀ این نهاد، بازگشتکنندگان افغان به سرپناه، غذا و امکانات معیشتی نیاز فوری دارند.
این در حالی است که حملات مشترک اسرائیل و ایالات متحده که از دوازده روز به اینسو در ایران جریان دارد، باعث شده است شمار قابل توجهی از مهاجران افغان دوباره به افغانستان برگردند. همچنان پاکستان اخیراً روند اخراج مهاجران افغان از آن کشور را شدت بخشیده است.
جاپان پیش از این نیز در اوایل ماه جاری چهار میلیون دالر به برنامه جهانی غذا در افغانستان کمک کرده بود.
اتحادیۀ اروپا از انتقال ۲۷۰ تن مواد خوراکی مغذی به کابل خبر میدهد
بخش حفاظت ملکی و کمک بشردوستانۀ اتحادیۀ اروپا روز سه شنبه (۱۹حوت) در پستی در ایکس گفت که این مواد مغذی در سه پرواز منتقل شده است.
در ادامه آمده که این کمک شامل ۲۰ هزار جعبه برای استفادۀ مواد غذایی نیز است که آن را صندوق حمایت از کودکان ملل متحد ،یونیسف، برای درمان کودکان مبتلا به سوء تغذیۀ حاد توزیع خواهد کرد.
یونیسف روز دوشنبه اعلام کرده بود که در سال جاری میلادی در نظر دارد که یک میلیون و سه صد هزار کودک دچار سوء تغذیۀ حاد را در افغانستان تحت پوشش قرار بدهد.
ارقام برنامۀ جهانی غذا ، دبلیو ایف پی ، نشان می دهد که در مجموع ۳.۷ میلیون کودک در افغانستان از سوءتغذیه حاد رنج میبرند.
هالند کارمندان سفارت خود را در تهران به باکو انتقال میدهد
وزیر خارجۀ هالند روز سه شنبه (۱۹حوت) اعلام کرد که کارمندان سفارت این کشور در ایران به آذربایجان منتقل خواهند شد.
تام برندسن ، در شبکۀ ایکس نوشت:«به دلیل افزایش خطرات امنیتی برای کارمندان سفارت، تصمیم گرفته شده است تا فعالیتهای سفارت هالند در ایران به طور موقت به باکو پایتخت آذربایجان انتقال یابد.»
او افزود: «اگر وضعیت امنیتی اجازه دهد، تصمیم میگیریم که سفارت ما چه زمانی و به چه شکلی میتواند فعالیت خود را در تهران از سر بگیرد.»
اسپانیا، اتریش و ایتالیا از جملۀ کشورهایی هستند که در روزهای اخیر سفارتهای خود را در تهران به طور موقت بسته و کارمندان سفارت های شان را به آذربایجان منتقل کردهاند.
مرتز : جرمنی نگران است که امریکا و اسرائیل برنامهای برای پایان جنگ در ایران ندارند
فردریش مرتز صدراعظم جرمنی روز سه شنبه (۱۹ حوت ) پس از دیدار با صدراعظم جمهوری چک در برلین گفت ، ایالات متحده و اسرائیل بیش از یک هفته است که در حال جنگ علیه ایران هستند و با گذشت هر روز، پرسشهای بیشتری مطرح میشود.
او افزود: «ما بهویژه نگران هستیم که بهوضوح برنامهای مشترک برای خاتمهٔ سریع و قاطع این جنگ وجود ندارد.»
این در حالی است که دونالد ترمپ، رئیسجمهور ایالات متحده گفته است که «به نظرش جنگ دیگر تقریباً کامل شده است» و «میتواند خیلی زود تمام شود.»
آقای ترمپ قبلاً دستکم چهار هفته زمان برای عملیات «خشم حماسی» علیه ایران تعیین کرده بود.
حملات نظامی امریکا و اسرائیل به ایران وارد دوازدهمین روز خود شد
تصاویر منتشرشده در شبکههای اجتماعی روز سه شنبه هدف قرار گرفتن نقاطی در شهر تبریز را نشان داد.
به گزارش رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی ، شاهدان عینی در شبکههای اجتماعی گفته اند که ساختمانهای ادارهٔ اطلاعات، مراکز نیروی انتظامی و سپاه پاسداران هدف این حملات بودهاند.
دیروز در یازدهمین روز حملات ، مناطق مختلفی ایران از جمله شهرقدس ، بندرعباس و تبریز مورد حمله قرار گرفتند.
ویدئویی در شبکههای اجتماعی انفجارهای پیاپی بر اثر حملۀ هوایی در شهرقدس را نشان میدهد.
پیت هگست وزیر دفاع ایالات متحده گفته بود که حملات به ایران در روز سهشنبه تشدید خواهد شد.
یک هیئت پاکستان به رهبری مولانا فضلالرحمان خلیل وارد کابل شد
رسانههای محلی در کابل، پایتخت افغانستان امروز گزارش دادند که یک هیئت سهنفرۀ پاکستان به رهبری مولانا فضلالرحمان خلیل وارد کابل شده است.
تلویزیون طلوعنیوز به نقل از منابع گزارش داده است که این هیئت بهمنظور بررسی راههای حل اختلافات و کاهش تنشهای اخیر میان کابل و اسلامآباد به افغانستان سفر کرده است.
منابع گفتهاند که در ترکیب این هیئت، مولانا عبدالله شاه مظهر و مولانا سجاد عثمان نیز شامل استند.
حکومت پاکستان و حکومت طالبان تاکنون درباره سفر این هیئت سهنفره به کابل چیزی نگفتهاند، اما منابع نزدیک به طالبان سفر این هیئت را تایید کردهاند.