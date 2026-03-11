طالبان: در حملات تازهٔ پاکستان سه نفر در افغانستان کشته شدند

حمد الله فطرت، معاون سخنگوی حکومت طالبان می‌گوید که در حملات تازهٔ نیروهای پاکستانی سه نفر در افغانستان کشته شده‌اند.

فطرت ناوقت روزگذشته سه شنبه (۱۹ حوت) در یک پیام صوتی به رسانه‌های داخلی افغانستان گفت که در حملات دوشنبه شب نیروهای پاکستانی بر ولایت‌های پکتیا، پکتیکا، نورستان و خوست سه نفر کشته و سه تن دیگر زخمی شده‌اند.

به گفتۀ او، در نتیجهٔ حملات هاوان و توپخانه، خسارات هنگفت مالی نیز به مردم محل وارد شده است.

نزدیک به دو هفته می‌شود که درگیری‌ها میان حکومت طالبان و پاکستان ادامه دارد.

طالبان ادعا می کنند که «نیروهای پاکستانی غیرنظامیان را هدف قرار می‌دهند»، اما پاکستان با رد این موضوع مدعی است که به نیروهای طالبان تلفات وارد کرده است.

درگیری میان حکومت طالبان و پاکستان پس از آن آغاز شد که در حمله نیروهای پاکستانی در ۲۱ فبروری بر ولسوالی بهسود ولایت ننگرهار، هجده عضو یک خانواده کشته شدند.

از آغاز این درگیری‌ها تاکنون، افزون بر تلفات غیرنظامیان در شرق افغانستان و شماری از مناطق مرزی دیگر، هزاران تن نیز مجبور شده‌اند خانه‌های خود را ترک کنند.