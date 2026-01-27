لینک‌های قابل دسترسی

چهارشنبه ۸ دلو ۱۴۰۴ کابل ۰۲:۴۰

افغانستان

نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان: طالبان باید مسئولیت‌های بین‌المللی خود را انجام دهند

ژیل برتران
ژیل برتران

ژیل برتران، نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان می‌گوید اگر طالبان می‌خواهند افغانستان دوباره به جامعه جهانی و نهادهای بین‌المللی بازگردد، باید مسئولیت‌های بین‌المللی خود، به‌ویژه در زمینه حقوق بشر و حقوق زنان، را اجرا کنند.

او این اظهارات را روز سه‌شنبه، هفتم دلو در مصاحبه‌ای اختصاصی با رادیو آزادی مطرح کرد و گفت که علاوه بر حقوق زنان، وضعیت کلی حقوق بشر در افغانستان یک مشکل بزرگ است. وی افزود که بسیاری از تصمیم‌های رهبری طالبان در مسیر نادرستی اتخاذ شده است؛ به‌عنوان مثال، قانون جزایی جدید که توسط مقام‌های حاکم تصویب شده، نگرانی‌های جدی ایجاد کرده و اتحادیه اروپا آن را با دقت بررسی می‌کند.

نماینده ویژه اتحادیه اروپا همچنین گفت که موضوع محدودیت‌های اعمال‌شده بر زنان و دختران توسط طالبان در هر دیدار با مقام‌های این گروه مطرح می‌شود و اتحادیه اروپا تلاش‌های خود برای لغو این محدودیت‌ها را ادامه خواهد داد.

ادامه خبر ...

تازه‌ترین خبرهای روز را این‌جا دنبال کنید

سازمان عفو بین‌الملل: طالبان باید تصمیم منع فعالیت نهادهای حامی رسانه‌ها و خبرنگاران را فورا پس بگیرند

سازمان عفو بین‌الملل لغو مجوزها و ممنوع‌کردن فعالیت نهادهای حامی رسانه‌ها و خبرنگاران از سوی طالبان را بخشی از کارزار طالبان برای سرکوب و از بین بردن آزادی رسانه‌ها در افغانستان خوانده است.

این سازمان روز سه‌شنبه، ۷ دلو در صفحه ایکس (توییتر سابق) خود نوشت که مقام‌های حاکم طالبان باید فورا این تصمیم را لغو کنند و به این نهادها اجازه دهند بدون تهدید و فشار، فعالیت‌های مشروع خود را به‌گونه آزادانه ادامه دهند.

عفو بین‌الملل هشدار داده که نهادهای حامی رسانه‌ها پیش از این هم با فشار و محدودیت روبه‌رو بودند و تصمیم تازه طالبان وضعیت رسانه‌های مستقل را بدتر می‌کند.

به گفته عفو بین‌الملل، این اقدامات نه تنها وضعیت رسانه‌ها را بهتر نمی‌کند، بلکه آخرین مسیرهای باقی‌مانده برای حمایت حرفه‌ای و امنیت خبرنگاران مستقل را در فضای سرکوبگر افغانستان از بین می‌برد.

این درحالیست که وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان روز دوشنبه، ۶ دلو اعلام کرد که نهادهای حامی خبرنگاران و رسانه‌ها را در افغانستان ارزیابی کرده که از میان آن‌ها، جواز فعالیت سه نهاد را تمدید و جواز سایر نهادها را لغو کرده است.

ادامه خبر ...

 ۹۱ کیلومتر از کار پروژه تاپی در هرات برای نصب لوله‌ها آماده شده است

۹۱ کیلومتر از کار پروژه تاپی در هرات برای نصب لوله‌ها آماده شده است.

روزنامه «ترند» که از آسیای مرکزی نشر می‌شود، در گزارش روز سه‌شنبه ۷ دلو خود نوشته است که این موضع را باتیر یولوف، رئیس پروژه تاپی در افغانستان و قونسل جنرال ترکمنستان، در دیدار با والی حکومت طالبان هرات بیان کرده است.

به گفته مقام‌ها، در امتداد این مسیر چندین کمپ کاری نیز ساخته شده و انتظار می‌رود کارهای بخش هرات این پروژه تا پایان سال جاری تکمیل شود. ترکمنستان اجرای این پروژه را در اولویت قرار داده است.

خط لوله ۱۸۱۴ کیلومتری تاپی هر سال ۳۳ میلیارد متر مکعب گاز را از میدان گازی گالکینیش ترکمنستان به افغانستان، پاکستان و هند منتقل خواهد کرد.

کارهای این پروژه در دسامبر سال ۲۰۱۵ در ترکمنستان آغاز شد و ساخت بخش مربوط به افغانستان در سال ۲۰۱۸ شروع گردید که به دلیل ناامنی‌ها با تأخیرهای زیادی روبه‌رو شد؛ اما پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، روند اجرای این پروژه دوباره شتاب گرفته است.

ادامه خبر ...

وزارت فواید عامه طالبان از باز شدن شاهراه سالنگ خبر داده است

آرشیف
آرشیف

محمد اشرف حق شناس سخنگوی این وزارت امروز سه شنبه ۷ دلو در صفحه اکس نوشته است که این شاهراه از ساعت ۲ بعد از ظهر به روی وسایط مسافربری باز شده است.

وزارت فواید عامه طالبان یکبار دیگر از مردم خواسته است که در صورت تردد از شاهراه سالنگ، از احتیاط کامل کار گرفته، قوانین ترافیکی را رعایت نموده، مواد خوراکی و البسه گرم زمستانی و نیز وسایل و تجهیزات از قبیل چین و روغنیات را با خود داشته باشند.

شاهراه سالنگ به دلیل بارش برف سنگین به روی ترافیک مسدود شده بود.

این در حالی است که به تازگی ولایت های مختلف افغانستان شاهد برفباری و باران بودند که تلفات جانی و خسارات مالی به دنبال داشت.

ارقام ادارۀ آمادگی مبارزه با حوادث طالبان نشان می دهد که در نتیجۀ بارش برف و باران از روز چهارشنبه به این طرف بیش از ۶۰ نفر جان باختند و اضافه از ۱۰۰ نفر دیگر زخمی شده‌اند.

افغانستان از جمله کشورهای جهان است که به شدت از تغییرات اقلیمی آسیب پذیر است.

ادامه خبر ...

گفت‌وگوها میان مقام‌های ایالات متحده و طالبان در مورد تبادلهٔ زندانیان جریان دارد

آرشیف
آرشیف

روزنامهٔ نیویارک تایمز گزارش داده است که از چند ماه به این‌سو، گفت‌وگوهای محرمانه‌ای میان مقام‌های امریکایی و طالبان ادامه دارد که تمرکز اصلی آن بر آزادی زندانیانی است موضوع که برای رئیس‌جمهور امریکا در اولویت قرار دارد.

بر بنیاد این گزارش، در حالی که واشنگتن خواهان آزادی دست‌کم سه شهروند امریکایی زندانی است، طالبان می‌گویند که تنها دو امریکایی به نام‌های دِنیس والتر کویلی و پولینِسیس جکسون را در اختیار دارند.

طالبان افزوده‌اند که در مورد سرنوشت فرد سومی به نام محمود شاه حبیبی شهروند افغان‌تبار امریکایی هیچ اطلاعاتی ندارند.

ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان به نیویارک تایمز گفته است که
"ما می‌خواهیم این دو زندانی امریکایی آزاد شوند، اما در عین حال باید سرنوشت زندانی ما در گوانتانامو نیز روشن شود."

او همچنان در گفت‌وگو با شبکهٔ خبری CBS امریکا گفته است که مذاکرات در مورد تبادلهٔ زندانیان با طرف امریکایی جریان دارد، اما تاکنون به نتیجهٔ نهایی نرسیده اند.

بر اساس گزارش‌ها، طالبان سال گذشته دست‌کم پنج زندانی امریکایی را آزاد کردند، اما گفت‌وگوها دربارهٔ آزادی سایر زندانیان با بن‌بست روبه‌رو شده است.

طالبان پیشرفت مذاکرات را به آزادی آخرین زندانی افغان در گوانتانامو وابسته می دانند، اما واشنگتن می‌گوید طالبان از موضوع زندانیان به‌عنوان ابزار فشار استفاده می‌کنند، موضوع که طالبان آنرا رد می‌کنند.

به گفته واشنگتن محمد رحیم، آخرین زندانی افغان در گوانتانامو است که به ‌عنوان مترجم با اسامه بن لادن رهبر سابق شبکهٔ القاعده فعالیت داشته است.

ادامه خبر ...

در اعتراضات اخیر ایران، شماری از شهروندان افغانستان نیز کشته شده اند

صحنه ای از اعتراضات در ایران
صحنه ای از اعتراضات در ایران

براساس یافته های رادیوفردا بخش ایران رادیواروپای آزاد-رادیوآزادی یک جوان ۱۸ ساله افغان به اسم یزدان تمنا در ۱۸ جدی در مشهد به وسیله گلوله که بر سرش اصابت کرده کشته شده است.

این جوان افغان با دوست ایرانی اش در نزدیکی یک پوسته نیروهای انتظامی ایران در منطقه قاسم آباد مشهد مورد هدف قرار گرفته اند.

آمار دقیقی از کشته شدن افغانها در اعتراضات اخیر ایران تاهنوز منتشر نشده است و مقامات جمهوری اسلامی ایران نیز تا کنون چیزی نگفته اند.

اما منابع به رادیوفردا گفته اند که شماری از شهروندان افغان در شهر های مختلف این کشور از جمله در شهر مشهد کشته شده اند.

نزدیکان این کشته شده ها به دلیل تهدید های امنیتی نتوانسته اند که دراین مورد با رادیوفردا صحبت کنند.

اعتراضات در ایران در واکنش به افزایش بی‌سابقهٔ قیمت دالر و طلا در اوایل ماه جدی آغاز شد که با سرکوب شدید حکومت روبرو شد.

براساس آخرین گزارشها گروه حقوق بشر موسوم به هرانا مستقر در ایالات متحده می‌گوید که آمار تلفات تایید شده به ۵۴۵۹ نفر رسیده است و مرگ ۱۷۰۳۱ تن دیگر هنوز تحت بررسی است.

با این حال، مجلۀ تایم به نقل از دو مقام ارشد صحی ایران که با آنها صحبت کرده روز یکشنبه گزارش داد که آمار تلفات اعتراض ها در ایران ممکن است بیش از ۳۰ هزار نفر باشد.

به گزارش مرکز خبر رادیو آزادی ، آمار تلفات این اعتراضات به دلیل سانسور شدید و قطع طولانی مدت اینترنیت نمی تواند به طور مستقل تأیید شود.

ادامه خبر ...

برخی نهادهای حامی خبرنگاران: لغو جواز برخی نهادهای حامی خبرنگاران خلاف آزادی رسانه‌ها است

خبرنگاران افغانستان در یک نشست خبری (تصویر آرشیف)
خبرنگاران افغانستان در یک نشست خبری (تصویر آرشیف)

از این میان مرکز خبرنگاران افغانستان با نشر اعلامیه‌ای گفته که لغو جواز فعالیت نهادهای حامی خبرنگاران و رسانه‌ها از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان خلاف قانون رسانه‌های همگانی و اصول بنیادی آزادی رسانه‌ها است و آن را محکوم می‌کند.

این نهاد این اقدام را ادامۀ "روند سرکوب آزادی بیان و آزادی رسانه‌ای در راستای سیاست تک صدایی ادارۀ حاکم" دانسته است.

در همین حال سازمان حمایت از رسانه‌های افغانستان با صدور اعلامیه‌ای گفته که این تصمیم بدون معیارهای شفاف حقوقی و حرفه‌ای اجرا شده و می‌تواند پیامدهای جدی و زیانباری برای آزادی رسانه‌ها، امنیت خبرنگاران و جریان آزاد اطلاعات داشته باشد.

این درحالیست که وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان روز دوشنبه، ۶ دلو اعلام کرد که نهادهای حامی خبرنگاران و رسانه‌ها را در افغانستان ارزیابی کرده که از میان آن‌ها، جواز فعالیت سه نهاد را تمدید و جواز سایر نهادها را لغو کرده است.

ادامه خبر ...

دور دوم مسابقات جام جهانی کریکت زیر ۱۹ سال؛ افغانستان در مقابل سریلانکا باخت

اعضای تیم کریکت زیر ۱۹ سال افغانستان (تصویر آرشیف)
اعضای تیم کریکت زیر ۱۹ سال افغانستان (تصویر آرشیف)

تیم کریکت زیر ۱۹ سال افغانستان در نخستین بازی‌اش در دور دوم مسابقات جام جهانی در برابر سریلانکا باخت.

بازی میان تیم‌های افغانستان و سریلانکا روز دوشنبه آغاز شد و در نخست تیم افغانستان توپ‌اندازی را آغاز کرد و در ۴۹.۵ آور ۱۹۳ دوش برای تیم سریلانکا هدف تعیین کرد.

اما تیم سریلانکا در آور ۴۶ام هدف تعیین شده را پوره کرد و با تفاوت ۴ ویکیت نتایج بازی را به نفع خود رقم زد.

بازی دوم افغانستان در این مرحله در برابر تیم ایرلند خواهد بود که روز جمعه برگزار خواهد شد.

تیم ملی کریکت زیر ۱۹ سال افغانستان در مرحلۀ گروهی رقابت‌های جام جهانی در گروه چهارم تیم‌های افریقای جنوبی ، ویست اندیز و تانزانیا را شکست داد و به مرحلۀ دوم راه یافت.

ادامه خبر ...

یونیسف: در کنار ممنوعیت آموزشی دختران، ثبت پسران هم برای آموزش در افغانستان کاهش یافته است

یک صنف درسی در یکی از مکتب‌ها در افغانستان
یک صنف درسی در یکی از مکتب‌ها در افغانستان

صندوق حمایت از کودکان ملل متحد (یونیسف) می‌گوید که در کنار ۲.۲ میلیون دختر محروم از آموزش در افغانستان، ثبت نام پسران برای آموزش نیز کاهش یافته است.

یونیسف روز دوشنبه، ۶ دلو در صفحۀ ایکس خود نوشته است، با محدودیت حکومت طالبان بر آموزش دختران، ۲.۲ میلیون دختر از آموزش بالاتر از صنف ششم محروم شدند و در کنار آن ثبت نام پسران برای آموزش در مکتب‌ها نیز کاهش یافته است.

این ادارۀ ملل متحد هشدار داده که بحران در سیستم آموزش سرنوشت یک نسل را با خطر روبه‌رو می‌کند.

طالبان پس از حاکمیت دوباره بر افغانستان در آگست ۲۰۲۱ آموزش بالاتر از صنف دختران را ممنوع کردند و پس از آن تحصیل دختران در موسسه‌های تحصیلی عالی و نیمه‌عالی را هم منع کردند.

با وجود انتقادات گستردۀ ملی و بین‌المللی، طالبان هنوز هم این ممنوعیت‌ها را برنداشته اند.

ادامه خبر ...

رئیس کمیتۀ ملی المپیک افغانستان در تبعید برندۀ جایزۀ "لیاقت" شورای المپیک آسیا شد

حفیظ‌الله ولی رحیمی، رئیس کمیتۀ ملی المپیک افغانستان در تبعید در حال دریافت جایزۀ "لیاقت" شورای المپیک آسیا
حفیظ‌الله ولی رحیمی، رئیس کمیتۀ ملی المپیک افغانستان در تبعید در حال دریافت جایزۀ "لیاقت" شورای المپیک آسیا

این جایزه روز دوشنبه، ۶ دلو در ۴۶مین مجمع عمومی شورای المپیک آسیا (OCA) از سوی تیموتی فوک، سرپرست این شورا به حفیظ‌الله ولی رحیمی در تاشکند، پایتخت ازبیکستان اهدا شد.

حفیظ‌الله ولی رحیمی در سال ۲۰۱۸ به عنوان رئیس کمیتۀ ملی المپیک افغانستان تعیین شد و پس از سقوط نظام جمهوری پیشین در آگست ۲۰۲۱، از افغانستان بیرون شد و رهبری این کمیته را در تبعید به پیش می‌برد.

با آنکه حکومت طالبان احمدالله وثیق را به عنوان رئیس کمیتۀ المپیک گماشته است، اما کمیتۀ بین‌المللی المپیک و شورای المپیک آسیا رهبری آقای رحیمی را به رسمیت می‌شناسند.

کمیتۀ ملی المپیک افغانستان در تبعید به رهبری آقای رحیمی هر از گاهی ورزشکاران افغان را به مسابقات جهانی معرفی می‌کند.

ادامه خبر ...

