ژیل برتران، نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان می‌گوید اگر طالبان می‌خواهند افغانستان دوباره به جامعه جهانی و نهادهای بین‌المللی بازگردد، باید مسئولیت‌های بین‌المللی خود، به‌ویژه در زمینه حقوق بشر و حقوق زنان، را اجرا کنند.

او این اظهارات را روز سه‌شنبه، هفتم دلو در مصاحبه‌ای اختصاصی با رادیو آزادی مطرح کرد و گفت که علاوه بر حقوق زنان، وضعیت کلی حقوق بشر در افغانستان یک مشکل بزرگ است. وی افزود که بسیاری از تصمیم‌های رهبری طالبان در مسیر نادرستی اتخاذ شده است؛ به‌عنوان مثال، قانون جزایی جدید که توسط مقام‌های حاکم تصویب شده، نگرانی‌های جدی ایجاد کرده و اتحادیه اروپا آن را با دقت بررسی می‌کند.

نماینده ویژه اتحادیه اروپا همچنین گفت که موضوع محدودیت‌های اعمال‌شده بر زنان و دختران توسط طالبان در هر دیدار با مقام‌های این گروه مطرح می‌شود و اتحادیه اروپا تلاش‌های خود برای لغو این محدودیت‌ها را ادامه خواهد داد.