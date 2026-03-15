برنامۀ انکشافی سازمان ملل:هزاران تن برای بازسازی مناطق زلزله زدۀ شرق افغانستان به کار گرفته شده اند

روستای مزار دره ولسوالی نورگل (آرشیف)
روستای مزار دره ولسوالی نورگل (آرشیف)

برنامۀ انکشافی سازمان ملل متحد (UNDP) می گوید که بیش از پنج هزار و چهارصد تن درشرق افغانستان در پاک‌سازی آوار و بازسازی زیربناهای آسیب‌دیده پس از زلزلۀ مرگبار ۳۱ اگست ۲۰۲۵ ، به کار گماشته شده اند.

این اداره در بیانیۀ روز یکشنبه (۲۴حوت) گفت که با اجرای برنامۀ REVIVE به حمایت کوریای جنوبی حدود ۳۵۰ هزار تن از آسیب‌دیده‌گان زلزله توانستند از سیستم‌های آبی، کانال‌های آبیاری و جاده‌ها استفاده کنند.

بر اساس بیانیه ، بسیاری از خانواده‌ها پس از زلزله در سرپناه‌های موقت نزدیک قریه های شان مانده بودند تا آوار پاک‌سازی و خانه‌ها برای بازگشت امن، آماده شوند.

شورای امنیت سازمان ملل امروز در بارۀ پیش‌نویس تمدید ماموریت یوناما رای‌گیری می‌کند

انتظار می رود که این بار ماموریت دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان ،یوناما، به جای یک‌سال برای سه ماه تمدید شود.

ایالات متحده گفته است که تمدید کوتاه مدت ماموریت یوناما به شورای امنیت ملل متحد زمان می‌دهد تا ارزیابی کند که آیا این ماموریت با توجه به شرایط فعلی افغانستان مناسب و کاملاً عملیاتی است یا خیر.

مایک والتز، نمایندۀ ایالات متحده در سازمان ملل متحد در نشست شورای امنیت این سازمان در بارۀ افغانستان دوشنبه هفتۀ گذشته گفت که بودجۀ یوناما بزرگترین بودجه در میان تمام ماموریت‌های ویژۀ سازمان ملل در جهان است.

ماموریت فعلی یوناما روز سه شنبه (۱۷مارچ) به پایان می‌رسد.

طالبان ۲۱ متهم را در کابل شلاق زدند

نمایی از شهر کابل
نمایی از شهر کابل

ستره محکمۀ حکومت طالبان اعلام کرده که بر اساس فیصلۀ محکمۀ ابتدایی‌شان و تأیید این محکمه، ۲۱ فرد متهم به فروش مواد مخدر و مشروبات الکولی در کابل شلاق زده شدند.

این محکمه امروز (یک‌شنبه، ۲۴ حوت) گفته که هر کدام این افراد از ۱۰ تا ۳۹ شلاق زده شدند و در کنار آن به ۷ ماه تا چهار سال و ۳ ماه زندان محکوم شده اند.

مجازات بدنی افراد از سوی طالبان همواره با انتقادات شدید سازمان‌های حقوق بشری به ویژه ملل متحد روبه‌رو بوده است.

در آخرین مورد کارشناسان ملل متحد هشدار داد‌ه‌اند که افزایش مجازات‌های بدنی در محضر عام بر اساس فیصلۀ طالبان، نقض قوانین بین‌المللی حقوق بشر در افغانستان است.

اما مقام‌های طالبان مجازات بدنی متهمان را تطبیق شریعت اسلامی عنوان می‌کنند و بر ادامۀ آن تأکید دارند.

ادعاهایی ضد و نقیض در بارۀ اهداف حملات هوایی دیشب پاکستان در کندهار

حملات هوایی قبلی پاکستان در کندهار که در نتیجۀ آنها یک انبار تیل در نزدیکی میدان هوایی کندهار آتش گرفت.
حملات هوایی قبلی پاکستان در کندهار که در نتیجۀ آنها یک انبار تیل در نزدیکی میدان هوایی کندهار آتش گرفت.

پاکستان مدعی است که در حملات هوایی دیشب به شهر کندهار، تأسیسات نظامی و "مخفیگاه‌های تروریست‌ها" را هدف قرار داده است.

خبرگزاری فرانسه امروز، ۲۴ حوت به نقل از منابع نظامی پاکستان نوشت: "انبارهای پشتیبانی فنی و تجهیزات طالبان در کندهار هدف قرار گرفتند."

این خبرگزاری اعلام کرد: "تونلی که توسط طالبان افغان و تحریک طالبان پاکستان (تی تی پی) استفاده می‌شد نیز در این حملات هدف قرار گرفته است."

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان با تأیید این حملات مدعی شده است که در این حملات یک شفاخانۀ درمان معتادین و یک کانتنر خالی هدف قرار گرفته اند.

مجاهد در گفت‌وگو با برخی رسانه‌ها همچنان ادعا کرده که این حملات تلفات جانی و خسارات مالی زیادی نداشته است.

جنگ میان حکومت طالبان و پاکستان بیش از دو هفته است که به گونۀ پراکنده ادامه دارد.

شورای امنیت ملل متحد برای تمدید سه ماهۀ ماموریت یوناما جلسه برگزار می‌کند

لوگوی یوناما
لوگوی یوناما

شورای امنیت ملل متحد روز دوشنبه، ۱۶ مارچ، برای تمدید ماموریت دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان (یوناما) رأی‌گیری خواهد کرد.

این بار، پیشنهاد تمدید سه ماهۀ ماموریت یوناما است که غیرمعمول به شمار می‌رود.

از سال ۲۰۰۲ به این سو، ماموریت یوناما به مدت یک سال تمدید شده است.

با این حال، این بار ایالات متحده گفته است که تمدید کوتاه مدت ماموریت یوناما به شورای امنیت زمان می‌دهد تا ارزیابی کند که آیا این ماموریت با توجه به شرایط فعلی افغانستان مناسب و کاملاً عملیاتی است یا خیر.

پیشنهاد ایالات متحده با مخالفت بسیاری از کشورهای دیگر روبرو شده است و این کشورها استدلال می‌کنند که تمدید کوتاه مدت این ماموریت می‌تواند آینده و حضور این ماموریت در منطقه را به خطر بیندازد.

پیش‌نویس قطعنامۀ تمدید ماموریت یوناما همچنین به نقض گستردۀ حقوق بشر اشاره می‌کند و از مقامات طالبان می‌خواهد که محدودیت‌های دسترسی دختران و زنان به آموزش، کار، خدمات صحی و فعالیت‌های اجتماعی را لغو کنند.

هند حملات هوایی پاکستان در خاک افغانستان را محکوم کرد

خرابه‌های یکی از حملات اخیر پاکستان در ولسوالی بهسود ننگرهار
خرابه‌های یکی از حملات اخیر پاکستان در ولسوالی بهسود ننگرهار

وزارت خارجۀ هند حملات هوایی پاکستان به خاک افغانستان را که منجر به کشته شدن ده‌ها غیرنظامی و تخریب زیرساخت‌های غیرنظامی شده است، محکوم کرد.

این وزارتخانه اواخر روز شنبه در اعلامیه‌ای به نقل از راندیر جایسوال، سخنگوی خود، اعلام کرد: "این اقدام تجاوزکارانۀ دیگری از سوی رژیم پاکستان است که همچنان با ایدۀ یک افغانستان مستقل خصومت دارد."

اما طاهر اندرابی، سخنگوی وزارت خارجۀ پاکستان در واکنش به این اعلامیۀ وزارت خارجۀ هند، از این حملات دفاع کرده و آنها را "اقدامات مشروع و هدفمند پاکستان علیۀ مخفیگاه‌ها و پایگاه‌های پشتیبانی تروریست‌ها در داخل افغانستان" دانسته است.

وزارت خارجۀ هند در اعلامیه‌اش گفته که "حاکمیت و تمامیت ارضی افغانستان" باید کاملاً محترم شمرده شود.

نیروی هوایی پاکستان جمعه‌شب حملات هوایی را در ولایت‌های کابل، کندهار، پکتیا و پکتیکا انجام داد.

طبق گزارش‌ها، چندین غیرنظامی افغان در این حملات کشته شدند.

برخی از خانه‌های مسکونی و زیرساخت‌های غیرنظامی تخریب شدند و انبار تیل شرکت هوایی خصوصی کام ایر در نزدیکی میدان هوایی کندهار آتش گرفت و حدود ۶۰۰ تن تیل از بین رفت.

پاکستان اما ادعا کرد که در این حملات مراکز مهم طالبان افغانستان و کمپ‌های آموزشی تحریک طالبان پاکستان را هدف قرار داده است.

پاکستان بار دیگر حملات هوایی را در کندهار انجام داد

نقشۀ کندهار
نقشۀ کندهار

برخی رسانه‌ها به نقل از مقامات طالبان، حمله به ناحیۀ سیزدهم شهر کندهار را تأیید کردند، اما جزئیات بیشتری ارائه نکردند.

سخنگویان حکومت طالبان هم تا زمان نشر این گزارش رسماً در مورد این حملات اظهار نظر نکرده‌اند.

در همین حال یک رسانۀ پاکستانی به نام "پاکستان تی وی" با تأیید این حملات مدعی شده که در این حملات "پایگاه‌های طالبان و فتنه خوارج"، اصطلاحی که حکومت پاکستان به تحریک طالبان پاکستان (تی تی پی) به کار می‌برد، هدف قرار گرفتند.

این رسانه با نشر ویدیوهای منسوب به این حملات همچنان ادعا کرده که در این حملات زیرساخت‌های پشتیبانی فنی و انبار تجهیزات طالبان در کندهار نابود شدند.

رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی هم نمی‌تواند به گونۀ مستقل این حملات را تأیید کند.

در همین حال، برخی از صفحات رسانه‌های اجتماعی طرفدار پاکستان ادعا کرده‌اند که ادارۀ اطلاعات و یک واحد نیروهای ویژه وابسته به ملا هبت‌الله آخندزاده، رهبر طالبان در کندهار هدف قرار گرفته‌اند.

گزارش‌ها در بارۀ این حملات یک روز پس از آن نشر می‌شود که وزارت دفاع حکومت طالبان چندین مرکز را در راولپندی، اسلام‌آباد، کوهات و کویته در داخل پاکستان با استفاده از درون هدف حمله قرار داد.

طالبان این حملات را در پاسخ به حملات جمعه‌شب در کابل، پکتیا، پکتیکا و کندهار انجام دادند.

درخواست سه سازمان رسانه‌ای از پاکستان برای توقف اخراج خبرنگاران افغان

یک خبرنگار افغان در پاکستان
یک خبرنگار افغان در پاکستان

سه سازمان حامی رسانه‌ها در یک نامه مشترک از صدراعظم پاکستان خواستار توقف اخراج خبرنگاران افغان از این کشور شدند.

سازمان‌های گزارشگران بدون مرز (RSF)، کمیته محافظت از خبرنگاران (CPJ) و آزادی مطبوعات (FPU) در این نامه که روز جمعه منتشر شد، نوشتند که پس از ۲۷ فبروری و تشدید درگیری‌ها بین طالبان و پاکستان، فشارها بر خبرنگاران افغان افزایش یافته است.

این سازمان‌ها از پاکستان خواسته‌اند تمامی خبرنگارانی که تنها به دلیل وضعیت مهاجرتی یا ملیت افغان خود بازداشت شده‌اند، آزاد شوند و برای خبرنگارانی که در انتظار انتقال به کشورهای سوم هستند، یک چارچوب حمایتی موقت فراهم شود.

سازمان‌های بین‌المللی همچنین اعلام کردند که آماده همکاری با مقامات پاکستانی برای یافتن راه‌حل‌های سازنده هستند.

در حالی که دولت پاکستان هنوز واکنش رسمی به این نامه نشان نداده است، اخیراً بازداشت و اخراج مهاجران افغان در این کشور افزایش یافته است.

آصف زرداری: طالبان با حملات با پهپادهای ابتدایی «از خط سرخ عبور کرده‌اند»

آصف علی زرداری، رئیس‌جمهور پاکستان گفته است که حکومت طالبان با انجام حملات با «پهپاد ابتدایی» علیه پاکستان «از خط سرخ عبور کرده است».

خبرگزاری فرانسه روز شنبه به نقل از زرداری گزارش داده که حملات پهپادی از سوی افغانستان به سوی اسلام‌آباد خنثی شده است.

اردوی پاکستان ادعا کرده است که بر اثر سقوط قطعات پهپادها در شهرهای کویته، کوهات و راولپندی سه غیرنظامی، از جمله دو کودک، زخمی شده‌اند.

در مقابل، وزارت دفاع حکومت طالبان ادعا کرده است که شام گذشته تأسیسات نظامی به نام «حمزه» را در منطقه فیض‌آباد در اسلام‌آباد هدف قرار داده است.

پس از این رویداد، رسانه‌های پاکستانی از توقف موقت فعالیت‌های میدان هوایی اسلام‌آباد خبر دادند.

وزارت دفاع طالبان همچنین گفته است که صبح امروز یک پوسته نظامی پاکستان را در آن سوی خط مرزی در مناطق نزدیک به ولایت کونر و ولایت ننگرهار تصرف کرده و ۱۴ سرباز پاکستانی را کشته است.

رادیو آزادی اروپا می‌گوید که نمی‌تواند ادعاهای هر دو طرف را به طور مستقل تأیید کند.

نماینده ویژه چین برای افغانستان از گفت‌وگو سه روزه با مقام‌های پاکستانی درباره تنش‌های مرزی خبر داد

شیائویونگ، نماینده ویژه چین برای افغانستان گفته است که در دیدار با مقام‌های پاکستانی درباره تنش‌های اخیر مرزی میان افغانستان و پاکستان گفت‌وگو کرده است.

او روز شنبه ۲۳ حوت در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که این دیدارها از ۱۱ تا ۱۳ مارچ با آمنه بلوچ، معاون وزارت خارجه پاکستان و محمد صادق، نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان برگزار شده و طرف‌ها بر جلوگیری از تشدید تنش‌ها و بازگشت به گفت‌وگو تأکید کرده‌اند.

پیش از این هم وزارت خارجه چین روز جمعه در بیانیه‌ای اعلام کرد که وانگ یی، وزیر خارجه چین، در یک تماس تلفونی با امیر خان متقی وزیر خارجه طالبان گفته است که اختلافات میان افغانستان و پاکستان باید از راه گفت‌وگو و مشورت حل شود، نه با استفاده از خشونت.

این در حالی است که دفتر هیئت معاونت سازمان ملل در افغانستان (یوناما) روز جمعه اعلام کرد که در حملات هوایی پنجشنبه شب پاکستان چهار غیرنظامی کشته و ۱۵ نفر زخمی شده‌اند.

مقام‌های پاکستانی گفته‌اند این حملات پناهگاه‌های شبه‌نظامیان را هدف قرار داده است.

در همین حال، حکومت طالبان ادعا کرده است که در واکنش، برخی مراکز نظامی پاکستان را هدف قرار داده، اما اسلام‌آباد تاکنون در این مورد اظهارنظر نکرده است.

