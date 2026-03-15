وزارت خارجۀ هند حملات هوایی پاکستان به خاک افغانستان را که منجر به کشته شدن ده‌ها غیرنظامی و تخریب زیرساخت‌های غیرنظامی شده است، محکوم کرد.

این وزارتخانه اواخر روز شنبه در اعلامیه‌ای به نقل از راندیر جایسوال، سخنگوی خود، اعلام کرد: "این اقدام تجاوزکارانۀ دیگری از سوی رژیم پاکستان است که همچنان با ایدۀ یک افغانستان مستقل خصومت دارد."

اما طاهر اندرابی، سخنگوی وزارت خارجۀ پاکستان در واکنش به این اعلامیۀ وزارت خارجۀ هند، از این حملات دفاع کرده و آنها را "اقدامات مشروع و هدفمند پاکستان علیۀ مخفیگاه‌ها و پایگاه‌های پشتیبانی تروریست‌ها در داخل افغانستان" دانسته است.

وزارت خارجۀ هند در اعلامیه‌اش گفته که "حاکمیت و تمامیت ارضی افغانستان" باید کاملاً محترم شمرده شود.

نیروی هوایی پاکستان جمعه‌شب حملات هوایی را در ولایت‌های کابل، کندهار، پکتیا و پکتیکا انجام داد.

طبق گزارش‌ها، چندین غیرنظامی افغان در این حملات کشته شدند.

برخی از خانه‌های مسکونی و زیرساخت‌های غیرنظامی تخریب شدند و انبار تیل شرکت هوایی خصوصی کام ایر در نزدیکی میدان هوایی کندهار آتش گرفت و حدود ۶۰۰ تن تیل از بین رفت.

پاکستان اما ادعا کرد که در این حملات مراکز مهم طالبان افغانستان و کمپ‌های آموزشی تحریک طالبان پاکستان را هدف قرار داده است.