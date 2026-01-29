براساس پیش‌بینی نهادهای هواشناسی، از فردا جمعه ۱۰ دلو تا روز یک‌شنبه، شماری از حوزه‌های دریایی افغانستان شاهد بارندگی‌های شدید خواهند بود که در پی آن احتمال سرازیر شدن سیلاب‌ها وجود دارد.

وزارت انرژی و آب حکومت طالبان امروز در اعلامیه‌ای که در صفحهٔ ایکس خود نشر کرده، گفته است که در دریاهای ولایت‌های هرات، غور، بادغیس، فراه، نیمروز، هلمند، کندهار، ارزگان، جوزجان، سرپل، فاریاب، بلخ، غزنی، لوگر، میدان وردک، کابل و پروان احتمال بلند رفتن سطح آب و جاری شدن سیلاب‌ها وجود دارد.

در این اعلامیه از باشندگانی که در نزدیکی این دریاها زندگی می‌کنند، خواسته شده است تا مطلع باشند و در صورت جاری شدن سیلاب، به جاهای امن منتقل شوند.