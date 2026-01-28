فعالیت دفتر بازرس ویژۀ ایالات متحده برای بازسازی افغانستان تا دو روز دیگر پایان می یابد

سفیران کشورهای عضو اتحادیۀ اروپا توافق کردند که بر شماری از مقامات ایرانی به دلیل نقش شان در سرکوب اعتراضات اخیر تحریم وضع شود.

این اعتراضات که در اوائل جنوری به سراسر ایران گسترش یافت، از سوی حکومت با اقدامات مرگبار سرکوب شد.

اتحادیۀ اروپا نیز تحریم های جداگانه را علیه افراد و نهادهای ایرانی که از جنگ روسیه در اوکراین حمایت کرده اند، تصویب کرد.

این تحریم‌ها که شامل منجمد شدن دارایی‌ها و ممنوعیت ویزا است، روز چهارشنبه از سوی سفیران اتحادیه اروپا تصویب شد و انتظار می‌رود روز پنجشنبه توسط وزیران خارجۀ این اتحادیه رسماً امضا شود.

اعتراض های اخیر در ایران از تهران در (۲۸ دسمبر) به دلیل مشکلات اقتصادی و کاهش ارزش ریال ایرانی در مقابل اسعار خارجی آغاز شد ، سپس این اعتراضات به تظاهرات ضد دولتی تبدیل شد و در سراسر این کشور گسترش یافت.

در پیوند به سرکوب اعتراضات، تحریم‌هایی بر اسکندر مومنی وزیر داخلۀ ایران و ۱۴ مقام دیگر وضع شده است.

خبرگزاری فعالان حقوق بشر موسوم به «هرانا» مستقر در ایالات متحده می گوید که تا روز چهارشنبه کشته شدن ۶,۲۲۱ تن به شمول ۲۱۴ عضو نیروی امنیتی را در جریان اعتراض های ایران تایید کرده و مرگ بیش از ۱۷,۰۰۰ تن دیگر هنوز تحت بررسی قرار دارد.