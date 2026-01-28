در جام ملت های فوتسال آسیا روز پنجشنبه نیز چهار بازی برگزار می شود

دفتر ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی ریاست الوزرای طالبان در اعلامیه ای روز چهارشنبه ( ۸ دلو) گفت که از میان این افراد ، ۳۷,۹۴۷ نفر گدای مستحق و ۳۷,۰۲۱ نفر دیگر گدای حرفه‌ای تشخیص داده شده ‌اند.

در اعلامیه همچنان آمده است که گداهای مستحق برای دریافت کمک به ادارۀ سره میاشت تحت کنترل طالبان معرفی شده و به‌صورت ماهانه و از طریق حساب‌های بانکی، به آنان پول حواله می‌شود.

در ادامه آمده که شماری از این گداها به وزارت صحت عامۀ طالبان برای تداوی و برخی دیگر به شاروالی کابل تحت ادارۀ این گروه برای فراهم‌سازی زمینۀ کار، معرفی شده‌ اند.

پیش از این ، شماری از گدا ها در شهر کابل به رادیو آزادی گفته بودند که تا هنوز هیچ کمکی از حکومت طالبان دریافت نکرده اند و مجبور اند دست به تگدی‌گری بزنند.

حکومت طالبان در سال ۱۴۰۱ خورشیدی گدایی را منع و روند جمع‌آوری گداها را در ولایت‌های مختلف افغانستان آغاز کرد.

فقر و بیکاری از عوامل عمدۀ تکدی‌گری در جاده های افغانستان دانسته می شود.



