جهان

جدایی‌طلبان بلوچ حملات «هماهنگ» را در سراسر بلوچستان پاکستان آغاز کردند

در ایالت بلوچستان پاکستان، جدایی‌طلبان بلوچ روز شنبه ۱۱ دلو به‌طور هم‌زمان در مناطق مختلف، از جمله مرکز این ایالت، شهر کویته، عملیات‌هایی را آغاز کرده‌اند.

یک مقام امنیتی در کویته که نامش فاش نشده، به خبرگزاری فرانسه گفته است که این عملیات‌های هماهنگ با استفاده از افراد مسلح و مهاجمان انتحاری در سراسر بلوچستان، به‌ویژه در کویته، پسنی، مستونگ، نوشکی و گوادر، در جریان است.

گروه جدایی‌طلب بلوچ موسوم به «اردوی آزادی‌بخش بلوچ» مسئولیت این عملیات‌های هماهنگ را بر عهده گرفته است.

ادامه خبر ...

تازه‌ترین خبرهای روز را این‌جا دنبال کنید

گذرگاه رفح میان غزه و مصر فردا بازگشایی می شود

گذرگاه رفع
گذرگاه رفع

قرار است گذرگاه رفح میان غزه و مصر از روز یکشنبه، ۱۲ دلو بازگشایی شود. این اقدام بخشی از طرح صلح پیشنهادی واشنگتن برای غزه است.

اردوی اسرائیل اعلام کرده است که گذرگاه رفح تنها برای رفت‌وآمد شمار محدودی از افراد باز خواهد شد و تنها کسانی اجازه عبور خواهند داشت که از سوی اسرائیل تأیید شده باشند.

هم‌زمان، اتحادیه اروپا بر روند رفت‌وآمد این افراد نظارت خواهد کرد.

رفح تنها گذرگاه غزه است که با اسرائیل مرز مشترک ندارد.

این گذرگاه از ماه می سال ۲۰۲۴ بسته بوده است.

ادامه خبر ...

عباس عراقچی: ایران آماده توافقی برابر و منصفانه است

وزیر امور خارجه ایران بار دیگر آمادگی این کشور را برای دستیابی به یک توافق با امریکا اعلام کرد.

عباس عراقچی امروز شنبه ۱۱ دلو در صفحه ایکس نوشته است که کشورش آماده یک توافق عادلانه و منصفانه با واشنگتن است.

عراقچی گفته است ایران حاضر است از ساخت سلاح هسته‌ای خودداری کند، به شرطی که تحریم‌های وضع‌شده بر تهران برداشته شود.

رئیس‌جمهور ایالات متحده امریکا روز پنج‌شنبه گفته بود که برای ایران ضرب‌الاجلی تعیین کرده است که آنان از آن آگاه هستند.

دونالد ترمپ همچنین روز پنج‌شنبه در قصر سفید گفت که شمار زیادی از کشتی‌های بزرگ جنگی امریکا به‌سوی ایران در حرکت‌اند.

ادامه خبر ...

سرمنشی ملل متحد می‌گوید که این سازمان در معرض خطر "فروپاشی مالی قریب‌الوقوع" قرار دارد

انتونیو گوترش، سرمنشی ملل متحد
انتونیو گوترش، سرمنشی ملل متحد

به گزارش خبرگزاری رویترز، انتونیو گوترش این موضوع را در نامه‌ای به کشورهای عضو سازمان ملل متحد بیان کرده است.

هر چند سرمنشی ملل متحد بارها در بارۀ بحران نقدینگی این سازمان صحبت کرده، اما این شدیدترین هشدار او است که تا به حال مطرح شده است.

این درحالیست که ایالات متحدۀ امریکا، به عنوان حامی اصلی ملل متحد کمک مالی‌اش به اداره‌های ملل متحد را کاهش داده و از پرداخت اجباری به بودجه‌های عادی این سازمان خودداری کرده است.

گوترش در نامه‌اش که به تاریخ ۲۸ جنوری صادر شده، گفته است: "بحران در حال عمیق‌تر شدن است، اجرای برنامه‌ها را تهدید می‌کند و خطر فروپاشی مالی را به همراه دارد و اوضاع در آیندۀ نزدیک بدتر خواهد شد."

این درحالیست که اداره‌های ملل متحد در افغانستان که مراجع اصلی ارائۀ کمک‌های بشردوستانه به نیازمندان هستند، در سال‌های اخیر بارها از کاهش بودجه‌شان نگرانی کرده اند.

ادامه خبر ...

اردوی پاکستان: ۴۱ فرد مسلح مشکوک در بلوچستان کشته شدند

اردوی پاکستان
اردوی پاکستان

اردوی پاکستان ادعا کرده است که در جریان عملیات در ولسوالی‌های هرنایی و پنجگور ایالت بلوچستان، ۴۱ فرد مسلح مشکوک را کشته است.

دفتر روابط عمومی اردوی پاکستان (آی‌اس‌پی‌آر) روز جمعه ۳۰ جنوری در بیانیه‌ای اعلام کرد که این عملیات بر اساس اطلاعات استخباراتی و در تاریخ ۲۹ جنوری انجام شده است.

در اعلامیه آمده است که پس از «درگیری شدید» در یک مخفیگاه افراد مسلح در هرنایی، ۳۰ تن کشته شدند و در ولسوالی پنجگور ۱۱ فرد مسلح کشته شده‌اند.

مشخص نشده که آیا در این عملیات‌ها به نیروهای امنیتی پاکستان تلفات وارد شده است یا نه.

همچنان اردوی پاکستان نگفته که افراد کشته‌شده به کدام گروه وابسته بودند، اما نوشته است که آنان به گروه‌های نیابتی هند موسوم به «فتنه‌الخوارج» و «فتنه‌الهندوستان» ارتباط داشتند.

اردوی پاکستان معمولاً اصطلاح «فتنه‌الخوارج» را برای گروه تحریک طالبان پاکستان (TTP) و «فتنه‌الهندوستان» را برای گروه‌های مسلح جدایی‌طلب بلوچ به‌کار می‌برد.

تا کنون تحریک طالبان پاکستان و گروه‌های جدایی‌طلب بلوچ در این باره واکنشی نشان نداده‌اند و منابع مستقل نیز ادعای ادوی پاکستان را تأیید نکرده‌اند.

از سوی دیگر، هند بارها اتهام حمایت از گروه‌های مسلح در پاکستان را رد کرده است.


ادامه خبر ...

امریکا روند لغو حق اقامت مقام‌های ایرانی در این کشور را آغاز کرده است

وزارت خارجه امریکا اقداماتی را برای لغو حق اقامت و زندگی مقام های ایرانی در امریکا روی دست گرفته است.

این وزارت روز پنجشنبه ۹ دلو در صفحه ایکس خود خبر داده که مارکو روبیو، وزیر خارجه در هفته جاری برای گرفتن این امتیاز از مقامات ارشد ایران و اعضای خانواده‌شان اقدام کرده است.

در این پیام همچنین هشدار داده شده است که «آنها که از سرکوب خشن مردم توسط رژیم ایران بهره می‌برند لایق بهره گرفتن از سیستم مهاجرت ما نیستند».

یکی از انتقادهای همیشگی مخالفان حکومت در ایران اقامت و زندگی اعضای خانواده‌های مقامات جمهوری اسلامی در کشورهای غربی در عین آن بوده است که در داخل ایران همواره شعار ضد امریکا سر داده‌اند.

این انتقادها این بار نیز پس از دور تازه اعتراضات در ایران در شبکه‌های اجتماعی بالا گرفته و در دست‌کم یک مورد باعث شده است که به کار دختر علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ایران در دانشگاهی در امریکا پایان داده شود.

ادامه خبر ...

روسیه در مورد تخلیۀ کارمندان خود از نیروگاه هسته‌‌ای بوشهر، ابراز آمادگی کرد

نیروگاه هسته‌‌ای بوشهر در ایران(آرشیف)
نیروگاه هسته‌‌ای بوشهر در ایران(آرشیف)

روسیه می‌گوید که در صورت لزوم آماده تخلیۀ کارمندان خود از نیروگاه هسته‌‌ای بوشهر در ایران است.

براساس رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپای آزاد/ رادیو آزادی، الکسی لیخاچف، رئیس شرکت دولتی انرژی هسته‌ای روسیه، روز پنج‌شنبه(۲۹ جنوری) گفت، روسیه صمیمانه امیدوار است که طرف‌های درگیر به تعهدات خود در زمینۀ مصونیت بوشهر پایبند بمانند. به گفتۀ او، روسیه اوضاع را به‌دقت زیر نظر دارد و در همکاری با وزارت‌های خارجه و وزارت دفاع این کشور، در صورت لزوم آماده اجرای اقدامات تخلیه خواهد بود.

این اظهارات بعد از آن صورت گرفت که دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور ایالات متحدۀ امریکا، روز چهارشنبه از ایران خواست تا به میز مذاکره حاضر شود و با کنار گذاشتن سلاح هسته‌ای به توافق برسد؛ در غیر آن، حمله بعدی امریکا به مراتب شدیدتر خواهد بود.

حملۀ امریکا بر تأسیسات هسته‌ای ایران در اول سرطان ۱۴۰۴شمسی، نیروگاه هسته ای بوشهر را هدف قرار نداد. در آن زمان، الکسی لیخاچف هشدار داده بود که حمله بر تاسیسات بوشهر می‌تواند، فاجعه‌ای هسته‌ای قابل مقایسه با حادثه چرنوبیل در سال ۱۹۸۶ میلادی را باعث شود.

ادامه خبر ...

قالیباف مذاکرات ایران با امریکا را رد کرد

محمدباقر قالیباف، رئیس پارلمان ایران
محمدباقر قالیباف، رئیس پارلمان ایران

محمدباقر قالیباف، رئیس پارلمان ایران، گفت‌وگوها با ایالات متحده امریکا را رد کرده و گفته که "امریکا تنها می‌خواهد ارادهٔ خود را بر دیگران تحمیل کند."

دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور امریکا روز چهارشنبه ۸ دلو اعلام کرد که یک کشتی جنگی بزرگ امریکایی به سمت ایران در حرکت است و در صورت لزوم، ماموریت خود را با سرعت و قدرت کامل انجام خواهد داد.

او همچنین ابراز امیدواری کرد که تهران به زودی برای آغاز مذاکرات آماده شود.

قالیباف به شبکه خبری سی‌ان‌ان گفت که هرچند تهران آمادهٔ گفت‌وگو است، اما به گفته او فکر نمی‌کند این نوع مذاکرات همان صحبتی باشد که رئیس‌جمهور ترمپ انتظار آن را دارد.

هشدار شدید ترمپ واکنش‌های گسترده‌ای از سوی مقام‌های ایرانی در پی داشت.

ادامه خبر ...

اتحادیۀ اروپا با وضع تحریم‌ها بر شماری از مقام‌های ایرانی توافق کرد

اعتراض در روم در حمایت از اعتراض های سراسری در ایران
اعتراض در روم در حمایت از اعتراض های سراسری در ایران

سفیران کشورهای عضو اتحادیۀ اروپا توافق کردند که بر شماری از مقامات ایرانی به دلیل نقش شان در سرکوب اعتراضات اخیر تحریم وضع شود.

این اعتراضات که در اوائل جنوری به سراسر ایران گسترش یافت، از سوی حکومت با اقدامات مرگبار سرکوب شد.

اتحادیۀ اروپا نیز تحریم های جداگانه را علیه افراد و نهادهای ایرانی که از جنگ روسیه در اوکراین حمایت کرده اند، تصویب کرد.

این تحریم‌ها که شامل منجمد شدن دارایی‌ها و ممنوعیت ویزا است، روز چهارشنبه از سوی سفیران اتحادیه اروپا تصویب شد و انتظار می‌رود روز پنجشنبه توسط وزیران خارجۀ این اتحادیه رسماً امضا شود.

اعتراض های اخیر در ایران از تهران در (۲۸ دسمبر) به دلیل مشکلات اقتصادی و کاهش ارزش ریال ایرانی در مقابل اسعار خارجی آغاز شد ، سپس این اعتراضات به تظاهرات ضد دولتی تبدیل شد و در سراسر این کشور گسترش یافت.

در پیوند به سرکوب اعتراضات، تحریم‌هایی بر اسکندر مومنی وزیر داخلۀ ایران و ۱۴ مقام دیگر وضع شده است.

خبرگزاری فعالان حقوق بشر موسوم به «هرانا» مستقر در ایالات متحده می گوید که تا روز چهارشنبه کشته شدن ۶,۲۲۱ تن به شمول ۲۱۴ عضو نیروی امنیتی را در جریان اعتراض های ایران تایید کرده و مرگ بیش از ۱۷,۰۰۰ تن دیگر هنوز تحت بررسی قرار دارد.

ادامه خبر ...

هشدار ترمپ به ایران: اگر توافق نکنید، حملهٔ بعدی بسیار بدتر خواهد بود

دونالد ترمپ رئیس‌جمهور ایالات متحدهٔ امریکا روز چهارشنبه ۸ دلو یک‌بار دیگر ایران را تهدید کرد.

ترمپ گفت امیدوار است ایران هرچه زودتر به میز گفت‌وگوها حاضر شود و در زمینهٔ سلاح‌های هسته‌ای به یک توافق عادلانه تن بدهد.

رئیس‌جمهور ترمپ در رسانه‌های اجتماعی همچنان نوشته که یک نیروی بزرگ نظامی به‌سوی ایران در حرکت است. او افزوده که پیش از این نیز خواهان رسیدن به یک توافق با ایران بود، اما آنها آماده نشدند که در نتیجهٔ حملات بر تأسیسات هسته‌ای ایران انجام شد، به گفتهٔ او، اما این‌بار حمله بسیار شدیدتر از حملهٔ قبلی خواهد بود.

پیش از این هشدار رئیس‌جمهور امریکا، عباس عراقچی وزیر امور خارجهٔ ایران گفته بود که گفت‌وگو برای مصالحه با واشنگتن ممکن نیست و به گفتۀ او دیپلوماسی از طریق تهدید نظامی نه مؤثر است و نه هم سودمند.

ادامه خبر ...

