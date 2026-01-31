اداره بازرس ویژه ایالات متحده برای بازسازی افغانستان (سیگار) فعالیتش پایان داد

وزارت امور خارجه و تجارت استرالیا روز جمعه، ۳۰ جنوری این موضوع را در اعلامیه‌ای که آن را اعلامیۀ مشترک این وزارت و سفارت افغانستان در استرالیا عنوان کرده، بیان کرده است.

در اعلامیه آمده است، با توجه به شرایط حاکم و در چارچوب محدودیت‌های خارج از کنترل سفارت و اینکه وضعیت جاری نمی‌تواند ادامه یابد، وزارت امور خارجه و تجارت استرالیا توصیه می‌کند که فعالیت‌های سفارت پس از ۳۰ جون ۲۰۲۶ به حالت تعلیق درآید.

وزارت خارجۀ استرالیا افزوده که این کشور قصد ندارد هیچ دیپلومات و نمایندۀ طالبان را بپذیرد و به عنوان کشور میزبان و مطابق به قوانین بین‌المللی، به نگهداری از ساختمان و اموال سفارت افغانستان ادامه خواهد داد.

سفارت افغانستان در استرالیا تا به حال در این باره به گونۀ رسمی چیزی نگفته است.

این سفارت تا به حال از سوی دیپلوماتان نظام جمهوری پیشین اداره می‌شود.