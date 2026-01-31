جهان
حملات جداییطلبان بلوچ در مناطق مختلف پاکستان تلفاتی را بر جا گذاشته است
یک مقام امنیتی در مرکز ایالت بلوچستان گفته است که در جریان درگیریها و حملات روز شنبه، ۱۱ دلو دستکم ده نیروی امنیتی و ۳۷ فرد مسلح مخالف کشته شدهاند.
این مقام که نخواست نامش فاش شود، به خبرگزاری فرانسه گفت که افراد مسلح مخالف امروز عملیات هماهنگشدهای را در دستکم دوازده منطقه، از جمله مرکز ایالت بلوچستان، شهر کویته، آغاز کردهاند.
پیش از این اظهارات، صبح امروز گزارشهایی از درگیریها و انفجارها از کویته، پسنی، مستونگ، نوشکی و گوادر منتشر شده بود.
گروه جداییطلب بلوچ موسوم به «ارتش آزادیبخش بلوچستان» مسئولیت این عملیات هماهنگ را بر عهده گرفته است.
گذرگاه رفح میان غزه و مصر فردا بازگشایی می شود
قرار است گذرگاه رفح میان غزه و مصر از روز یکشنبه، ۱۲ دلو بازگشایی شود. این اقدام بخشی از طرح صلح پیشنهادی واشنگتن برای غزه است.
اردوی اسرائیل اعلام کرده است که گذرگاه رفح تنها برای رفتوآمد شمار محدودی از افراد باز خواهد شد و تنها کسانی اجازه عبور خواهند داشت که از سوی اسرائیل تأیید شده باشند.
همزمان، اتحادیه اروپا بر روند رفتوآمد این افراد نظارت خواهد کرد.
رفح تنها گذرگاه غزه است که با اسرائیل مرز مشترک ندارد.
این گذرگاه از ماه می سال ۲۰۲۴ بسته بوده است.
عباس عراقچی: ایران آماده توافقی برابر و منصفانه است
وزیر امور خارجه ایران بار دیگر آمادگی این کشور را برای دستیابی به یک توافق با امریکا اعلام کرد.
عباس عراقچی امروز شنبه ۱۱ دلو در صفحه ایکس نوشته است که کشورش آماده یک توافق عادلانه و منصفانه با واشنگتن است.
عراقچی گفته است ایران حاضر است از ساخت سلاح هستهای خودداری کند، به شرطی که تحریمهای وضعشده بر تهران برداشته شود.
رئیسجمهور ایالات متحده امریکا روز پنجشنبه گفته بود که برای ایران ضربالاجلی تعیین کرده است که آنان از آن آگاه هستند.
دونالد ترمپ همچنین روز پنجشنبه در قصر سفید گفت که شمار زیادی از کشتیهای بزرگ جنگی امریکا بهسوی ایران در حرکتاند.
سرمنشی ملل متحد میگوید که این سازمان در معرض خطر "فروپاشی مالی قریبالوقوع" قرار دارد
به گزارش خبرگزاری رویترز، انتونیو گوترش این موضوع را در نامهای به کشورهای عضو سازمان ملل متحد بیان کرده است.
هر چند سرمنشی ملل متحد بارها در بارۀ بحران نقدینگی این سازمان صحبت کرده، اما این شدیدترین هشدار او است که تا به حال مطرح شده است.
این درحالیست که ایالات متحدۀ امریکا، به عنوان حامی اصلی ملل متحد کمک مالیاش به ادارههای ملل متحد را کاهش داده و از پرداخت اجباری به بودجههای عادی این سازمان خودداری کرده است.
گوترش در نامهاش که به تاریخ ۲۸ جنوری صادر شده، گفته است: "بحران در حال عمیقتر شدن است، اجرای برنامهها را تهدید میکند و خطر فروپاشی مالی را به همراه دارد و اوضاع در آیندۀ نزدیک بدتر خواهد شد."
این درحالیست که ادارههای ملل متحد در افغانستان که مراجع اصلی ارائۀ کمکهای بشردوستانه به نیازمندان هستند، در سالهای اخیر بارها از کاهش بودجهشان نگرانی کرده اند.
اردوی پاکستان: ۴۱ فرد مسلح مشکوک در بلوچستان کشته شدند
اردوی پاکستان ادعا کرده است که در جریان عملیات در ولسوالیهای هرنایی و پنجگور ایالت بلوچستان، ۴۱ فرد مسلح مشکوک را کشته است.
دفتر روابط عمومی اردوی پاکستان (آیاسپیآر) روز جمعه ۳۰ جنوری در بیانیهای اعلام کرد که این عملیات بر اساس اطلاعات استخباراتی و در تاریخ ۲۹ جنوری انجام شده است.
در اعلامیه آمده است که پس از «درگیری شدید» در یک مخفیگاه افراد مسلح در هرنایی، ۳۰ تن کشته شدند و در ولسوالی پنجگور ۱۱ فرد مسلح کشته شدهاند.
مشخص نشده که آیا در این عملیاتها به نیروهای امنیتی پاکستان تلفات وارد شده است یا نه.
همچنان اردوی پاکستان نگفته که افراد کشتهشده به کدام گروه وابسته بودند، اما نوشته است که آنان به گروههای نیابتی هند موسوم به «فتنهالخوارج» و «فتنهالهندوستان» ارتباط داشتند.
اردوی پاکستان معمولاً اصطلاح «فتنهالخوارج» را برای گروه تحریک طالبان پاکستان (TTP) و «فتنهالهندوستان» را برای گروههای مسلح جداییطلب بلوچ بهکار میبرد.
تا کنون تحریک طالبان پاکستان و گروههای جداییطلب بلوچ در این باره واکنشی نشان ندادهاند و منابع مستقل نیز ادعای ادوی پاکستان را تأیید نکردهاند.
از سوی دیگر، هند بارها اتهام حمایت از گروههای مسلح در پاکستان را رد کرده است.
امریکا روند لغو حق اقامت مقامهای ایرانی در این کشور را آغاز کرده است
وزارت خارجه امریکا اقداماتی را برای لغو حق اقامت و زندگی مقام های ایرانی در امریکا روی دست گرفته است.
این وزارت روز پنجشنبه ۹ دلو در صفحه ایکس خود خبر داده که مارکو روبیو، وزیر خارجه در هفته جاری برای گرفتن این امتیاز از مقامات ارشد ایران و اعضای خانوادهشان اقدام کرده است.
در این پیام همچنین هشدار داده شده است که «آنها که از سرکوب خشن مردم توسط رژیم ایران بهره میبرند لایق بهره گرفتن از سیستم مهاجرت ما نیستند».
یکی از انتقادهای همیشگی مخالفان حکومت در ایران اقامت و زندگی اعضای خانوادههای مقامات جمهوری اسلامی در کشورهای غربی در عین آن بوده است که در داخل ایران همواره شعار ضد امریکا سر دادهاند.
این انتقادها این بار نیز پس از دور تازه اعتراضات در ایران در شبکههای اجتماعی بالا گرفته و در دستکم یک مورد باعث شده است که به کار دختر علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ایران در دانشگاهی در امریکا پایان داده شود.
روسیه در مورد تخلیۀ کارمندان خود از نیروگاه هستهای بوشهر، ابراز آمادگی کرد
روسیه میگوید که در صورت لزوم آماده تخلیۀ کارمندان خود از نیروگاه هستهای بوشهر در ایران است.
براساس رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپای آزاد/ رادیو آزادی، الکسی لیخاچف، رئیس شرکت دولتی انرژی هستهای روسیه، روز پنجشنبه(۲۹ جنوری) گفت، روسیه صمیمانه امیدوار است که طرفهای درگیر به تعهدات خود در زمینۀ مصونیت بوشهر پایبند بمانند. به گفتۀ او، روسیه اوضاع را بهدقت زیر نظر دارد و در همکاری با وزارتهای خارجه و وزارت دفاع این کشور، در صورت لزوم آماده اجرای اقدامات تخلیه خواهد بود.
این اظهارات بعد از آن صورت گرفت که دونالد ترمپ، رئیسجمهور ایالات متحدۀ امریکا، روز چهارشنبه از ایران خواست تا به میز مذاکره حاضر شود و با کنار گذاشتن سلاح هستهای به توافق برسد؛ در غیر آن، حمله بعدی امریکا به مراتب شدیدتر خواهد بود.
حملۀ امریکا بر تأسیسات هستهای ایران در اول سرطان ۱۴۰۴شمسی، نیروگاه هسته ای بوشهر را هدف قرار نداد. در آن زمان، الکسی لیخاچف هشدار داده بود که حمله بر تاسیسات بوشهر میتواند، فاجعهای هستهای قابل مقایسه با حادثه چرنوبیل در سال ۱۹۸۶ میلادی را باعث شود.
قالیباف مذاکرات ایران با امریکا را رد کرد
محمدباقر قالیباف، رئیس پارلمان ایران، گفتوگوها با ایالات متحده امریکا را رد کرده و گفته که "امریکا تنها میخواهد ارادهٔ خود را بر دیگران تحمیل کند."
دونالد ترمپ، رئیسجمهور امریکا روز چهارشنبه ۸ دلو اعلام کرد که یک کشتی جنگی بزرگ امریکایی به سمت ایران در حرکت است و در صورت لزوم، ماموریت خود را با سرعت و قدرت کامل انجام خواهد داد.
او همچنین ابراز امیدواری کرد که تهران به زودی برای آغاز مذاکرات آماده شود.
قالیباف به شبکه خبری سیانان گفت که هرچند تهران آمادهٔ گفتوگو است، اما به گفته او فکر نمیکند این نوع مذاکرات همان صحبتی باشد که رئیسجمهور ترمپ انتظار آن را دارد.
هشدار شدید ترمپ واکنشهای گستردهای از سوی مقامهای ایرانی در پی داشت.
اتحادیۀ اروپا با وضع تحریمها بر شماری از مقامهای ایرانی توافق کرد
سفیران کشورهای عضو اتحادیۀ اروپا توافق کردند که بر شماری از مقامات ایرانی به دلیل نقش شان در سرکوب اعتراضات اخیر تحریم وضع شود.
این اعتراضات که در اوائل جنوری به سراسر ایران گسترش یافت، از سوی حکومت با اقدامات مرگبار سرکوب شد.
اتحادیۀ اروپا نیز تحریم های جداگانه را علیه افراد و نهادهای ایرانی که از جنگ روسیه در اوکراین حمایت کرده اند، تصویب کرد.
این تحریمها که شامل منجمد شدن داراییها و ممنوعیت ویزا است، روز چهارشنبه از سوی سفیران اتحادیه اروپا تصویب شد و انتظار میرود روز پنجشنبه توسط وزیران خارجۀ این اتحادیه رسماً امضا شود.
اعتراض های اخیر در ایران از تهران در (۲۸ دسمبر) به دلیل مشکلات اقتصادی و کاهش ارزش ریال ایرانی در مقابل اسعار خارجی آغاز شد ، سپس این اعتراضات به تظاهرات ضد دولتی تبدیل شد و در سراسر این کشور گسترش یافت.
در پیوند به سرکوب اعتراضات، تحریمهایی بر اسکندر مومنی وزیر داخلۀ ایران و ۱۴ مقام دیگر وضع شده است.
خبرگزاری فعالان حقوق بشر موسوم به «هرانا» مستقر در ایالات متحده می گوید که تا روز چهارشنبه کشته شدن ۶,۲۲۱ تن به شمول ۲۱۴ عضو نیروی امنیتی را در جریان اعتراض های ایران تایید کرده و مرگ بیش از ۱۷,۰۰۰ تن دیگر هنوز تحت بررسی قرار دارد.