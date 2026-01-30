اردوی پاکستان: ۴۱ فرد مسلح مشکوک در بلوچستان کشته شدند

روسیه می‌گوید که در صورت لزوم آماده تخلیۀ کارمندان خود از نیروگاه هسته‌‌ای بوشهر در ایران است.

براساس رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپای آزاد/ رادیو آزادی، الکسی لیخاچف، رئیس شرکت دولتی انرژی هسته‌ای روسیه، روز پنج‌شنبه(۲۹ جنوری) گفت، روسیه صمیمانه امیدوار است که طرف‌های درگیر به تعهدات خود در زمینۀ مصونیت بوشهر پایبند بمانند. به گفتۀ او، روسیه اوضاع را به‌دقت زیر نظر دارد و در همکاری با وزارت‌های خارجه و وزارت دفاع این کشور، در صورت لزوم آماده اجرای اقدامات تخلیه خواهد بود.

این اظهارات بعد از آن صورت گرفت که دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور ایالات متحدۀ امریکا، روز چهارشنبه از ایران خواست تا به میز مذاکره حاضر شود و با کنار گذاشتن سلاح هسته‌ای به توافق برسد؛ در غیر آن، حمله بعدی امریکا به مراتب شدیدتر خواهد بود.

حملۀ امریکا بر تأسیسات هسته‌ای ایران در اول سرطان ۱۴۰۴شمسی، نیروگاه هسته ای بوشهر را هدف قرار نداد. در آن زمان، الکسی لیخاچف هشدار داده بود که حمله بر تاسیسات بوشهر می‌تواند، فاجعه‌ای هسته‌ای قابل مقایسه با حادثه چرنوبیل در سال ۱۹۸۶ میلادی را باعث شود.