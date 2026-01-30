خبر ها
اردوی پاکستان: ۴۱ فرد مسلح مشکوک در بلوچستان کشته شدند
اردوی پاکستان ادعا کرده است که در جریان عملیات در ولسوالیهای هرنایی و پنجگور ایالت بلوچستان، ۴۱ فرد مسلح مشکوک را کشته است.
دفتر روابط عمومی اردوی پاکستان (آیاسپیآر) روز جمعه ۳۰ جنوری در بیانیهای اعلام کرد که این عملیات بر اساس اطلاعات استخباراتی و در تاریخ ۲۹ جنوری انجام شده است.
در اعلامیه آمده است که پس از «درگیری شدید» در یک مخفیگاه افراد مسلح در هرنایی، ۳۰ تن کشته شدند و در ولسوالی پنجگور ۱۱ فرد مسلح کشته شدهاند.
مشخص نشده که آیا در این عملیاتها به نیروهای امنیتی پاکستان تلفات وارد شده است یا نه.
همچنان اردوی پاکستان نگفته که افراد کشتهشده به کدام گروه وابسته بودند، اما نوشته است که آنان به گروههای نیابتی هند موسوم به «فتنهالخوارج» و «فتنهالهندوستان» ارتباط داشتند.
اردوی پاکستان معمولاً اصطلاح «فتنهالخوارج» را برای گروه تحریک طالبان پاکستان (TTP) و «فتنهالهندوستان» را برای گروههای مسلح جداییطلب بلوچ بهکار میبرد.
تا کنون تحریک طالبان پاکستان و گروههای جداییطلب بلوچ در این باره واکنشی نشان ندادهاند و منابع مستقل نیز ادعای ادوی پاکستان را تأیید نکردهاند.
از سوی دیگر، هند بارها اتهام حمایت از گروههای مسلح در پاکستان را رد کرده است.
امریکا روند لغو حق اقامت مقامهای ایرانی در این کشور را آغاز کرده است
وزارت خارجه امریکا اقداماتی را برای لغو حق اقامت و زندگی مقام های ایرانی در امریکا روی دست گرفته است.
این وزارت روز پنجشنبه ۹ دلو در صفحه ایکس خود خبر داده که مارکو روبیو، وزیر خارجه در هفته جاری برای گرفتن این امتیاز از مقامات ارشد ایران و اعضای خانوادهشان اقدام کرده است.
در این پیام همچنین هشدار داده شده است که «آنها که از سرکوب خشن مردم توسط رژیم ایران بهره میبرند لایق بهره گرفتن از سیستم مهاجرت ما نیستند».
یکی از انتقادهای همیشگی مخالفان حکومت در ایران اقامت و زندگی اعضای خانوادههای مقامات جمهوری اسلامی در کشورهای غربی در عین آن بوده است که در داخل ایران همواره شعار ضد امریکا سر دادهاند.
این انتقادها این بار نیز پس از دور تازه اعتراضات در ایران در شبکههای اجتماعی بالا گرفته و در دستکم یک مورد باعث شده است که به کار دختر علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ایران در دانشگاهی در امریکا پایان داده شود.
کمیته روابط خارجی مجلس سنای ایالات متحده امریکا لایحه توقف کمکهای نقدی به افغانستان تحت کنترل طالبان را تصویب کرد
کمیته روابط خارجی مجلس سنای ایالات متحده امریکا لایحهای را تصویب کرده است که هدف آن توقف کمکهای نقدی امریکا به افغانستان تحت کنترل طالبان است.
جیم ریش، رئیس این کمیته، در بیانیهای پنجشنبه، ۹ دلو گفته است که این لایحه تضمین میکند «حتی یک دالر از پول مالیهدهندگان امریکایی در افغانستان به سازمانهای تروریستی مانند طالبان نرسد.»
انتظار میرود این لایحه برای رأیگیری به مجلس سنا ارائه شود.
اداره بازرس ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان (سیگار) که مأموریت آن در ۳۱ جنوری پایان مییابد، در آخرین گزارش خود اعلام کرده است که ایالات متحده از زمان به قدرت رسیدن طالبان تاکنون بیش از ۳٫۸۳ میلیارد دالر کمکهای بشردوستانه و انکشافی به افغانستان ارائه کرده است.
روسیه در مورد تخلیۀ کارمندان خود از نیروگاه هستهای بوشهر، ابراز آمادگی کرد
روسیه میگوید که در صورت لزوم آماده تخلیۀ کارمندان خود از نیروگاه هستهای بوشهر در ایران است.
براساس رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپای آزاد/ رادیو آزادی، الکسی لیخاچف، رئیس شرکت دولتی انرژی هستهای روسیه، روز پنجشنبه(۲۹ جنوری) گفت، روسیه صمیمانه امیدوار است که طرفهای درگیر به تعهدات خود در زمینۀ مصونیت بوشهر پایبند بمانند. به گفتۀ او، روسیه اوضاع را بهدقت زیر نظر دارد و در همکاری با وزارتهای خارجه و وزارت دفاع این کشور، در صورت لزوم آماده اجرای اقدامات تخلیه خواهد بود.
این اظهارات بعد از آن صورت گرفت که دونالد ترمپ، رئیسجمهور ایالات متحدۀ امریکا، روز چهارشنبه از ایران خواست تا به میز مذاکره حاضر شود و با کنار گذاشتن سلاح هستهای به توافق برسد؛ در غیر آن، حمله بعدی امریکا به مراتب شدیدتر خواهد بود.
حملۀ امریکا بر تأسیسات هستهای ایران در اول سرطان ۱۴۰۴شمسی، نیروگاه هسته ای بوشهر را هدف قرار نداد. در آن زمان، الکسی لیخاچف هشدار داده بود که حمله بر تاسیسات بوشهر میتواند، فاجعهای هستهای قابل مقایسه با حادثه چرنوبیل در سال ۱۹۸۶ میلادی را باعث شود.
فعالیت ادارۀ "سیگار" فردا رسماً پایان میدهد
ادارۀ سرمفتش خاص امریکا در امور بازسازی افغانستان (سیگار) اعلام کرده که به فعالیتهای این اداره رسماً پایان میدهد.
سیگار در شبکۀ اکس(تویتر سابق) نوشته که فعالیتهایش سر از فردا سیویکم جنوری سال ۲۰۲۶ میلادی خاتمه مییابد.
ادارۀ سرمفتش خاص امریکا در امور بازسازی افغانستان (سیگار) در سال ۲۰۰۸ میلادی از سوی کانگرس امریکا ایجاد شد و هدف آن نظارت بر کمکها و مصارف امریکا در افغانستان بود.
سیگار طی این مدت گزارش های متعددی را در بارۀ فساد در پروژه های انکشافی امریکا در افغانستان منتشر کرده، گفته که میلیون ها دالر پول مالیه دهندگان امریکایی در افغانستان حیف و میل شده است.
سیگار در اعلامیهای که به مناسبت ختم فعالیتهایش منتشر نموده، از همۀ افراد و نهاد هایی که در هفده سال گذشته از این اداره حمایت کردهاند، ابراز قدردانی کرده است.
تیم کرکت زیر ۱۹ سال افغانستان، امروز به مصاف تیم ایرلند می رود
به سلسلۀ مسابقات جام جهانی کرکت زیر ۱۹ سال، تیم افغانستان امروز(۳۰ جنوری) یک مسابقۀ مهم را با تیم ایرلند انجام میدهد.
اگر تیم افغانستان، امروز ایرلند را شکست دهد، چانس صعود این تیم به مرحلۀ نیمهنهایی این جام جهانی بسیار افزایش مییابد.
افغانستان در گروه «الف» این جام جهانی از سه مسابقه، در دو بازی برنده شده و با شکست در یک بازی، پس از تیم استرالیا در جایگاه دوم قرار دارد. تیم ایرلند نیز سه مسابقه انجام داده و هر سه مسابقه را باخته است.
جام جهانی کرکت زیر ۱۹ سال، به میزبانی مشترک زیمبابوی و نامیبیا در پانزدهم جنوری آغاز شد و بازی نهایی آن در ششم فبروری برگزار خواهد شد.
تیم ملی فوتسال افغانستان، امروز با تیم ملی مالیزیا، مسابقه می دهد
قرار است امروز(۳۰ جنوری) تیم ملی فوتسال افغانستان در چارچوب بازیهای جام آسیایی، با تیم ملی مالیزیا به میدان برود.
تیم افغانستان در نخستین دیدار خود در این جام، تیم عربستان سعودی را با نتیجه سه در برابر صفر شکست داد.
افغانستان در گروه (D) با تیمهای مالیزیا، عربستان سعودی و ایران همگروه است
مسابقات جام آسیایی فوتسال به اشتراک شانزده تیم در چهار گروه، بیستوهفتم جنوری در اندونیزیا آغاز شد و دیدار نهایی آن در هفتم فبروری برگزار خواهد شد.
امروز، فردا و پسفردا در ۱۷ ولایت افغانستان، احتمال بارندگی وجود دارد
براساس پیش بینی ادارۀ هوا شناسی افغانستان تحت کنترل طالبان، امروز(۳۰ جنوری) فردا و پسفردا در هفده ولایت افغانستان، احتمال بارندگی وجود دارد.
این اداره در خبرنامۀ در شبکۀ اکس(تویتر سابق) نوشته که در ولایات هرات، غور، بادغیس، فراه، نیمروز، هلمند، قندهار، ارزگان، جوزجان، سرپل، فاریاب، بلخ، غزنی، لوگر، میدان وردک، پروان و کابل برف و باران خواهد بارید.
بر اساس خبرنامۀ، ادارۀ هوا شناسی افغانستان در برخی مناطق این کشور، احتمال سرازیر شدن سیلابها نیز وجود دارد.
قالیباف مذاکرات ایران با امریکا را رد کرد
محمدباقر قالیباف، رئیس پارلمان ایران، گفتوگوها با ایالات متحده امریکا را رد کرده و گفته که "امریکا تنها میخواهد ارادهٔ خود را بر دیگران تحمیل کند."
دونالد ترمپ، رئیسجمهور امریکا روز چهارشنبه ۸ دلو اعلام کرد که یک کشتی جنگی بزرگ امریکایی به سمت ایران در حرکت است و در صورت لزوم، ماموریت خود را با سرعت و قدرت کامل انجام خواهد داد.
او همچنین ابراز امیدواری کرد که تهران به زودی برای آغاز مذاکرات آماده شود.
قالیباف به شبکه خبری سیانان گفت که هرچند تهران آمادهٔ گفتوگو است، اما به گفته او فکر نمیکند این نوع مذاکرات همان صحبتی باشد که رئیسجمهور ترمپ انتظار آن را دارد.
هشدار شدید ترمپ واکنشهای گستردهای از سوی مقامهای ایرانی در پی داشت.