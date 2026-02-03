امیرخان متقی، سرپرست وزارت امور خارجه طالبان، با سادین آی یلدیز، سفیر جدید ترکیه در افغانستان، دیدار کرده و درباره گسترش روابط دوجانبه میان افغانستان و ترکیه گفت‌وگو کرده‌اند.

بر اساس اعلامیه‌ای که وزارت امور خارجه طالبان روز سه‌شنبه ۱۴ دلو منتشر کرده، متقی روابط میان ترکیه و طالبان را دوستانه و رو به پیشرفت توصیف کرده است.

همچنین در این اعلامیه به نقل از سادین آی یلدیز آمده که وی روابط دوجانبه را مثبت ارزیابی کرده و بر توسعه همکاری‌ها میان دو کشور، به‌ویژه در بخش‌های اقتصادی و صحی، تأکید کرده است.

نمایندگی دیپلماتیک ترکیه در افغانستان نیز با نشر مطلبی، از این دیدارخبر داده است.

سادین آی یلدیز در ماه دسامبر سال ۲۰۲۵ وارد کابل شده و رسماً کار خود را آغاز کرده است.