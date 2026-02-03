لینک‌های قابل دسترسی

افغانستان

امیرخان متقی با سفیر جدید ترکیه درباره گسترش روابط دوجانبه گفت‌وگو کرده‌اند

امیرخان متقی، سرپرست وزارت امور خارجه طالبان، با سادین آی یلدیز، سفیر جدید ترکیه در افغانستان، دیدار کرده و درباره گسترش روابط دوجانبه میان افغانستان و ترکیه گفت‌وگو کرده‌اند.

بر اساس اعلامیه‌ای که وزارت امور خارجه طالبان روز سه‌شنبه ۱۴ دلو منتشر کرده، متقی روابط میان ترکیه و طالبان را دوستانه و رو به پیشرفت توصیف کرده است.

همچنین در این اعلامیه به نقل از سادین آی یلدیز آمده که وی روابط دوجانبه را مثبت ارزیابی کرده و بر توسعه همکاری‌ها میان دو کشور، به‌ویژه در بخش‌های اقتصادی و صحی، تأکید کرده است.

نمایندگی دیپلماتیک ترکیه در افغانستان نیز با نشر مطلبی، از این دیدارخبر داده است.

سادین آی یلدیز در ماه دسامبر سال ۲۰۲۵ وارد کابل شده و رسماً کار خود را آغاز کرده است.

تازه‌ترین خبرهای روز را این‌جا دنبال کنید

نیمه‌نهایی جام جهانی کرکت؛ تیم زیر ۱۹ سال افغانستان به مصاف هند می‌رود

تیم ملی کریکت زیر ۱۹ سال افغانستان روز چهارشنبه ۱۵ دلو در مرحله نیمه‌نهایی جام جهانی کریکت زیر ۱۹ سال به مصاف تیم هند می‌رود.

مرحله نیمه‌نهایی این رقابت‌ها از روز سه‌شنبه آغاز شد و چهار تیم افغانستان، هند، استرالیا و انگلستان به این مرحله راه یافته بودند.

این بازی پیش از چاشت به وقت کابل در شهر هراره برگزار می‌شود

در نخستین دیدار نیمه‌نهایی، تیم‌های استرالیا و انگلستان به میدان رفتند که در پایان، انگلستان با پیروزی در این مسابقه به دیدار نهایی راه یافت.

در صورت پیروزی تیم زیر ۱۹ سال افغانستان برابر هند، این تیم در دیدار فینال به مصاف انگلستان خواهد رفت.

دیدار نهایی جام جهانی کریکت زیر ۱۹ سال روز جمعه برگزار می‌شود.

ادامه بازداشت‌ها در ایران؛ ۱۳۹ تبعه خارجی به اتهام مشارکت در اعتراضات دستگیر شدند

پولیس ایران اعلام کرده است که ۱۳۹ تبعه خارجی به ظن مشارکت در اعتراضات اخیر در ولایت یزد بازداشت شده‌اند.

خبرگزاری تسنیم روز سه‌شنبه این خبر را منتشر کرد، بدون آن‌که به ملیت بازداشت‌شدگان اشاره کند.

به گفته مقام‌های ایرانی، این افراد در سازمان‌دهی و اعتراضات نقش داشته‌اند.

همزمان خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر مستقر در امریکا، اعلام کرد که مقام‌های جمهوری اسلامی ایران در جریان سرکوب اعتراضات سراسری، بیش از ۵۰ هزار نفر را بازداشت کرده‌اند و بازداشت‌های تازه همچنان ادامه دارد.

بر اساس این گزارش که روز سه‌شنبه ۱۴ دلو منتشر شد، هرانا اعلام کرد که دست‌کم ۵۰ هزار و ۲۳۵ نفر در ارتباط با اعتراضات اخیر بازداشت شده‌اند.

هرانا افزود که بر پایه تازه‌ترین داده‌های تجمیعی تا پایان روز سی‌وهفتم از آغاز اعتراضات، مجموع جان‌باختگان تأییدشده به شش هزار و ۸۵۴ نفر رسیده است.

اعتراضات سراسری که از ماه دسامبر به‌دلیل مشکلات اقتصادی در ایران آغاز شد و با سرکوب شدید حکومت ایران مواجه گردید.

عادله راز، عضو کمیتهٔ مشورتی"آسیب‌پذیری" ملل متحد، تعیین شد

عادله راز(آرشیف)
عادله راز(آرشیف)

انتونیو گوتیرش، سرمنشی سازمان ملل متحد، عادله راز، دیپلومات سابق افغانستان را به عضویت یک گروه تازه ‌تشکیل‌شدهٔ مشورتی مستقلِ متخصصان تعیین کرده که وظیفهٔ آن تقویت شاخص‌های جهانی است.

این شاخص‌ها میزان آسیب‌پذیری ساختاری کشورها را در برابر زیان‌های اقتصادی، محیط‌زیستی و اجتماعی اندازه‌گیری می‌کند.

سازمان ملل متحد گفته که عادله راز یکی از ۱۵ متخصصی است که تا سال ۲۰۳۰ میلادی به عضویت کمیتۀ شاخص آسیب‌پذیری چند بعدی (MVI) معرفی شده‌اند.

شاخص ام. وی آی توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد ایجاد شده، تا خطرهایی را شناسایی کند که متوجه کشورهای در حال انکشاف است.

عادله راز، که در سطح دیپلوماتیک از افغانستان نمایندگی کرده، در این کمیته با سایر متخصصان منطقه فعالیت خواهد کرد.

یوناما ؛ افغانستان سومین کشور جهان از نظر بالاترین میزان تلفات ناشی از ماین و مهمات انفجاری است

عکس از آرشیف
عکس از آرشیف

دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) می‌گوید که قربانیان انفجار ماین و مهمات منفجر نشده در این کشور عمدتاً کودکان هستند و ۸۰ درصد تلفات را تشکیل می ‌دهند.

یوناما در بیانیه ای در صفحۀ فیسبوکش امروز سه شنبه (۱۴ دلو) گفت که کودکان اغلب هنگام بازی، در نتیجۀ تماس با مهمات منفجرنشده، زخمی می شوند یا جان خود را از دست می‌دهند.

یوناما خواستار تأمین حمایت مالی نهادهای غیردولتی در بخش ماین‌پاکی شده است.

شهاب حکیمی، رئیس موسسۀ ماین پاکی ،ام دی سی، در ماه جوزا امسال به رادیو آزادی گفته بود که ماهانه حدود ۶۰ نفر در اثر انفجار ماین ها و مهمات منفجرنشده در افغانستان کشته یا زخمی می شوند.

حکومت طالبان ایجاد پوهنځی طب نبوی سنتی در افغانستان را اعلام کرد

آرشیف
آرشیف

وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان ایجاد اولین پوهنځی طب نبوی سنتی در افغانستان را اعلام کرد.

به گفتۀ این وزارت، این پوهنځی در چارچوب پوهنتون علوم طبی کابل و مطابق به دستور رهبری طالبان ایجاد می‌شود.

این وزارت روز دوشنبه، ۱۳ دلو، در صفحه ایکس خود نوشت که این پوهنځی نقش مهمی در رشد علوم صحی و آموزش کادرهای مسلکی خواهد داشت.

هرچند جزییات بیشتر ارائه نشده است، اما طب سنتی بیشتر بر مبنای آموزه‌های پیامبر اسلام و داروهای گیاهی استوار است و سال‌هاست که در افغانستان و منطقه علاقمندان خود را دارد.

از سوی دیگر، وزارت صحت عامه حکومت طالبان گفته است که هدف آن ادغام رسمی طب سنتی یا یونانی در سیستم خدمات صحی افغانستان است.

خبر ایجاد این پوهنځی در حالی منتشر می‌شود که سیستم خدمات صحی افغانستان پس از بازگشت صدها هزار عودت‌کننده از کشورهای ایران و پاکستان، به ویژه به دلیل کمبود کارکنان صحی زن، بیش از گذشته تحت فشار قرار گرفته است.

در شماری از ولایت‌های افغانستان، کمپاین واکسین پولیو برای کودکان آغاز شده است

آرشیف
آرشیف

وزارت صحت عامه حکومت طالبان گفته است که بیش از هفت میلیون و سه‌صد هزار کودک زیر پنج سال در این کمپاین واکسین پولیو دریافت خواهند کرد.

این نخستین کمپاین واکسین پولیو در سال ۲۰۲۶ میلادی است.

در ولایت‌های شرقی افغانستان که در آن‌ها کمپاین فرعی تطبیق می‌شود، حدود یک‌ونیم میلیون کودک واکسین خواهند شد.

نهاد «افغانستان عاری از پولیو» در بیانیه ای در شبکۀ ایکس گفت که این کمپاین در ولایت های قندوز، نورستان، کنر، لغمان، ننگرهار، خوست، پکتیا، پکتیکا، غزنی، زابل، اروزگان، قندهار و هلمند به طور کامل و در برخی مناطق ولایت های کابل، بلخ و هرات نیز راه اندازی می شود.

در سال جاری ۲۰۲۶ میلادی تاکنون هیچ موردی از بیماری پولیو در افغانستان ثبت نشده است، اما در سال ۲۰۲۵ میلادی دستکم نُه مورد مثبت پولیو گزارش شده بود.

افغانستان و پاکستان دو کشوری در جهان هستند که هنوز بیماری پولیو یا فلج اطفال در آن‌ها به‌طور کامل ریشه‌کن نشده است.

پولیو یا فلج اطفال یک بیماری لاعلاج است که تنها از طریق واکسین می‌توان از آن جلوگیری کرد.

تیم کریکت زیر ۱۹ سال افغانستان ( آرشیف)
احتمال بارش برف و باران در سه ولایت افغانستان

آرشیف
آرشیف

ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان از احتمال بارش برف و باران در سه ولایت افغانستان خبر داده است.

در خبرنامه ای این ریاست آمده است که ولایت‌های بلخ، جوزجان و هرات روز دوشنبه (۱۳ دلو) شاهد بارش برف و باران خواهند بود.

میزان بارش باران بین ۱۰ تا ۲۵ میلی‌متر و مقدار برف از ۱۰ تا ۲۵ سانتی ‌متر پیش‌بینی شده است.

این در حالی است که بر اثر برفباری و بارش باران در ولایت های مختلف افغانستان اخیراً بیش از ۶۰ تن جان باختند.

کارزار تطبیق واکسین پولیو در ۱۶ ولایت افغانستان روز دوشنبه آغاز می شود

AFGHANISTAN-HEALTH-POLIO
AFGHANISTAN-HEALTH-POLIO

انتظار می رود که کمپاین تطبیق واکسین پولیو یا فلج کودکان روز دوشنبه (۱۳ دلو) در ۱۶ ولایت افغانستان آغاز شود.

نهاد «افغانستان عاری از پولیو» در بیانیه ای در شبکۀ ایکس گفت که این کمپاین در ولایت های قندوز ، نورستان ، کنر، لغمان ، ننگرهار، خوست ، پکتیا، پکتیکا ، غزنی ، زابل ، اروزگان ، قندهار و هلمند به طور کامل و در برخی مناطق ولایت های کابل ، بلخ و هرات راه اندازی می شود.

این نهاد نگفته است که در مجموع چه تعداد از کودکان زیرپنجسال واکسین خواهند شد.

این اولین کمپاین تطبیق واکسین پولیو در افغانستان در سال ۲۰۲۶ میلادی است.

در سال ۲۰۲۵ میلادی دستکم نُه مورد مثبت پولیو در افغانستان ثبت شده بود.

