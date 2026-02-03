خبر ها
عادله راز، عضو کمیتهٔ مشورتی"آسیبپذیری" ملل متحد، تعیین شد
انتونیو گوتیرش، سرمنشی سازمان ملل متحد، عادله راز، دیپلومات سابق افغانستان را به عضویت یک گروه تازه تشکیلشدهٔ مشورتی مستقلِ متخصصان تعیین کرده که وظیفهٔ آن تقویت شاخصهای جهانی است.
این شاخصها میزان آسیبپذیری ساختاری کشورها را در برابر زیانهای اقتصادی، محیطزیستی و اجتماعی اندازهگیری میکند.
سازمان ملل متحد گفته که عادله راز یکی از ۱۵ متخصصی است که تا سال ۲۰۳۰ میلادی به عضویت کمیتۀ شاخص آسیبپذیری چند بعدی (MVI) معرفی شدهاند.
شاخص ام. وی آی توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد ایجاد شده، تا خطرهایی را شناسایی کند که متوجه کشورهای در حال انکشاف است.
عادله راز، که در سطح دیپلوماتیک از افغانستان نمایندگی کرده، در این کمیته با سایر متخصصان منطقه فعالیت خواهد کرد.
تازهترین خبرهای روز را اینجا دنبال کنید
رقابت های جام ملت های فوتسال آسیا ؛ جاپان شش بر صفر در برابر افغانستان برنده شد
در ادامۀ رقابت های جام ملت های فوتسال آسیا ، افغانستان در مرحله یک-چهارمنهایی جام از جاپان شش بر صفر شکست خورد و از این رقابت ها حذف شد.
این بازی پس از ظهر روز سه شنبه (۱۴ دلو ) در شهر جاکارتا اندونیزیا آغاز برگزار شد.
تیم فوتسال افغانستان در گروه چهارم روز یکشنبه در مقابل تیم ایران ۵-۲ شکست خورد ؛ اما پیش از آن در برابر تیم های مالیزیا و عربستان سعودی برنده شده بود.
روز سه شنبه در دو بازی دیگر ، ایران ۷ -۴ ازبکستان را شکست داد و عراق با نتیجۀ ۴ -۲ در برابر تایلند برنده شد.
جام فوتسال آسیا با اشتراک شانزده تیم در ۷ ماه دلو به میزبانی اندونیزیا آغاز شد.
یوناما ؛ افغانستان سومین کشور جهان از نظر بالاترین میزان تلفات ناشی از ماین و مهمات انفجاری است
دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) میگوید که قربانیان انفجار ماین و مهمات منفجر نشده در این کشور عمدتاً کودکان هستند و ۸۰ درصد تلفات را تشکیل می دهند.
یوناما در بیانیه ای در صفحۀ فیسبوکش امروز سه شنبه (۱۴ دلو) گفت که کودکان اغلب هنگام بازی، در نتیجۀ تماس با مهمات منفجرنشده، زخمی می شوند یا جان خود را از دست میدهند.
یوناما خواستار تأمین حمایت مالی نهادهای غیردولتی در بخش ماینپاکی شده است.
شهاب حکیمی، رئیس موسسۀ ماین پاکی ،ام دی سی، در ماه جوزا امسال به رادیو آزادی گفته بود که ماهانه حدود ۶۰ نفر در اثر انفجار ماین ها و مهمات منفجرنشده در افغانستان کشته یا زخمی می شوند.
رئیس جمهور ایران به عباس عراقچی دستور داده زمینه مذاکره با امریکا را فراهم کند
پس از آنکه دونالد ترمپ، رئیس جمهور ایالات متحده تهدید کرد که در صورت عدم رسیدن به توافق با ایران، اتفاق بدی رخ خواهد داد، مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران امروز سه شنبه (۱۴ دلو) اعلام کرد که دستور آغاز مذاکرات هستهای با ایالات متحده را داده است.
پزشکیان در شبکۀ ایکس نوشت است که « به وزیر خارجۀ خود دستور داده که در صورت وجود فضای مناسب و عاری از تهدید و به دور از توقعات بی منطق ، زمینۀ مذاکرۀ عادلانه و منصفانه را فراهم سازد.»
پزشکیان گفته که این دستور را «با توجه به درخواست دولتهای دوست در منطقه برای پاسخ به پیشنهاد رئیس جمهور ایالات متحده» صادر کرده است.
پیش از این ، سایت آکسیوس روز دوشنبه گزارش داد که وزیر خارجۀ ایران و نمایندهٔ ویژهٔ امریکا احتمالا روز جمعه (۱۷ دلو) در استانبول دیدار خواهند کرد.
این سایت به نقل از دو منبع آگاه نوشت که قرار است عباس عراقچی و استیف ویتکاف دربارۀ امکان دستیابی به توافق هستهای گفتوگو کنند.
رئیس جمهور ایالات متحده در تازه ترین اظهاراتش درباره ایران هشدار داد که «همین حالا کشتی هایی جنگی را در مسیر ایران داریم؛ کشتی های بزرگ....بهترین و بزرگترینها... گفتوگوها با ایران هم در جریان است. خواهیم دید چه میشود.»
دونالد ترمپ در گفتوگو با خبرنگاران در قصر سفید عصر روز دوشنبه ابراز امیدواری کرد که این مذاکرات نتیجه داشته باشد.
او گفت که اگر مذاکرات با ایران حاصلی نداشته باشد ممکن است «اتفاق بدی بیفتد.»
توافق تجاری تازه بین ایالات متحده و هند
دونالد ترمپ رئیسجمهور ایالات متحده از دستیابی به یک توافق تجاری تازه با هند از جمله توقف خرید نفت از روسیه توسط دهلی نو خبر داده است.
ترمپ در شبکۀ اجتماعی خود، «تروث سوشال» روز دوشنبه ۱۳ دلو نوشت که بر اساس این توافق، ایالات متحده تعرفۀ محصولات هندی را از ۲۵ درصد به ۱۸ درصد کاهش میدهد.
او افزوده است که توافق در جریان یک گفتوگوی تلفنی با نارندرا مودی صدراعظم هند بهدست آمده و مودی هم موافقت کرده است که خرید نفت از روسیه را متوقف کند و به جای آن از امریکا و احتمالاً ونزوئلا نفت بخرد.
رئیس جمهور ترمپ گفته که صدراعظم هند متعهد شده است که معادل بیش از ۵۰۰ میلیارد دالر محصولات امریکایی مرتبط با انرژی، تکنالوژی، محصولات زراعتی و سایر صنایع را خریداری و وارد کرده و همزمان تعرفهٔ واردات کالاهای امریکایی را نیز به صفر برساند.
آنسو ، نارندرا مودی در پستی در شبکۀ ایکس ضمن تشکر از دونالد ترمپ، نوشته که خوشحال است که محصولات هند از این پس مشمول تعرفۀ ۱۸ درصدی خواهند شد.
صدراعظم هند ابراز امیدواری کرده که همکاری نزدیک با رئیسجمهور ایالات متحده داشته باشد.
افغانستان در مرحله نیمهنهایی جام جهانی کریکت زیر ۱۹ سال با هند رقابت میکند
انتظار میرود مرحله نیمهنهایی جام جهانی کریکت زیر ۱۹ سال، امروز سهشنبه ۱۴ دلو آغاز شود.
چهار تیم راهیافته به این مرحله، تیمهای افغانستان، هند، استرالیا و انگلستان اند.
بازی نخست مرحله نیمهنهایی این رقابتها امروز میان تیمهای استرالیا و انگلستان برگزار میشود.
تیم ملی کریکت زیر ۱۹ سال افغانستان فردا چهارشنبه ۱۵ دلو در برابر تیم هند به میدان خواهد رفت.
دو تیم برنده مرحله نیمهنهایی، روز جمعه در دیدار نهایی جام جهانی کریکت زیر ۱۹ سال با هم رقابت خواهند کرد.
افغانستان در جام ملتهای فوتسال آسیا ۲۰۲۶ به مصاف جاپان میرود
قرار است هشت تیم فوتسال برای رسیدن به مرحله نیمه نهایی جام ملت های فوتسال آسیا ۲۰۲۶، امروز سه شنبه ۱۴ دلو، به مصاف هم بروند.
تیم ملی فوتسال افغانستان در برابر جاپان، تیم ایران در برابر ازبکستان، تیم تایلند در برابر عراق و تیم اندونیزیا در برابر ویتنام در مرحلۀ یکچهارم نهایی این جام به میدان میروند.
از این میان چهار تیم برنده به مرحله نیمه نهایی جام ملت های فوتسال آسیا راه خواهند یافت.
پیش از این، تیم ملی فوتسال افغانستان در این جام، در مقابل تیم ایران با شکست مواجه شد اما در برابر تیمهای مالیزیا و عربستان سعودی برنده شده است.
جام فوتسال آسیا با اشتراک شانزده تیم در ۷ ماه دلو به میزبانی اندونیزیا آغاز شد.
حکومت طالبان ایجاد پوهنځی طب نبوی سنتی در افغانستان را اعلام کرد
وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان ایجاد اولین پوهنځی طب نبوی سنتی در افغانستان را اعلام کرد.
به گفتۀ این وزارت، این پوهنځی در چارچوب پوهنتون علوم طبی کابل و مطابق به دستور رهبری طالبان ایجاد میشود.
این وزارت روز دوشنبه، ۱۳ دلو، در صفحه ایکس خود نوشت که این پوهنځی نقش مهمی در رشد علوم صحی و آموزش کادرهای مسلکی خواهد داشت.
هرچند جزییات بیشتر ارائه نشده است، اما طب سنتی بیشتر بر مبنای آموزههای پیامبر اسلام و داروهای گیاهی استوار است و سالهاست که در افغانستان و منطقه علاقمندان خود را دارد.
از سوی دیگر، وزارت صحت عامه حکومت طالبان گفته است که هدف آن ادغام رسمی طب سنتی یا یونانی در سیستم خدمات صحی افغانستان است.
خبر ایجاد این پوهنځی در حالی منتشر میشود که سیستم خدمات صحی افغانستان پس از بازگشت صدها هزار عودتکننده از کشورهای ایران و پاکستان، به ویژه به دلیل کمبود کارکنان صحی زن، بیش از گذشته تحت فشار قرار گرفته است.
بریتانیا ده مقام و یک نهاد امنیتی ایران را در فهرست تحریمها قرار داد
بریتانیا روز دوشنبه ۱۳ دلو، ده نفر و یک نهاد امنیتی دولتی ایران را در فهرست تحریمهای خود قرار داد.
براساس اعلامیهای رسمی بریتانیا، تحریمهای جدید این کشور، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و برخی از افراد را به دلیل «نقضهای جدی حقوق بشر» هدف قرار میدهد؛ از جمله سرکوب آزادی بیان، تجمعات مسالمتآمیز و در برخی موارد، نقض حق حیات.
در فهرست این تحریمها، اسکندر مومنی، وزیر امور داخله و بابک زنجانی، سرمایهدار و تاجر ایرانی نیز شامل اند.
در اعلامیه آمده است که اقدامات تنبیهی شامل مسدودسازی داراییها، ممنوعیت سفر و محرومیت از تصدی سمتهای مدیریتی میباشد.
بریتانیا پیشتر هشدار داده بود که در صورت تداوم نقض حقوق بشر، تحریمها علیه ایران تشدید خواهد شد.
شورای بینالمللی کریکت به پاکستان: خودداری از بازی با هند در جام جهانی پیامدهای جدی دارد
این شورا از پاکستان خواسته که در این مورد نیاز است تا به یک توافق دوجانبه دست یابد.
تا کنون پاکستان در این مورد واکنشی نشان نداده است، اما پیش از این حکومت پاکستان در بیانیهای گفته بود که تیم کریکت این کشور برای جام جهانی که در هفتم فبروری آغاز میشود به سریلانکا سفر میکند، اما با هند بازی نخواهد کرد.
پیش از این هیئت بورد کریکت پاکستان اعلام کرده بود که از بنگله دیش حمایت میکند.
شورای بینالمللی کریکت، بنگله دیش را پس از آن از جام جهانی حذف کرد که این کشور از بازی با هند خودداری کرد.
بنگله دیش ادعا کرده بود که بازیکنانش در هند در امنیت نیستند و به همین دلیل خواستار برگزاری بازیهایش در سریلانکا شده بود. هند و شورای بینالمللی کریکت این ادعا و درخواست را رد کردند.
جام جهانی بیستاوورهٔ کریکت در هند و سریلانکا برگزار میشود. بهدلیل روابط تیره میان هند و پاکستان، تمام بازیهای پاکستان در سریلانکا برنامهریزی شده است.