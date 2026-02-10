نشست سکتور خصوصی در چارچوب روند دوحه با میزبانی یوناما در کابل برگزار شد

کابل امروز، ۲۱ دلو، میزبان نشستی در چارچوب روند دوحه برای سکتور خصوصی بود.

این نشست به میزبانی دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) برگزار شده است.

بر اساس خبرنامه وزارت خارجه طالبان، در این نشست علاوه بر نمایندگان برخی وزارت های حکومت طالبان و د افغانستان بانک، نمایندگان یوناما، نهادهای وابسته به سازمان ملل متحد، سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای، سفیران، دیپلمات‌ها و کارشناسان مرتبط به‌صورت حضوری و آنلاین شرکت دارند.

هرچند جزییات بیشتر از این نشست ارایه نشده اما در خبرنامه آمده که نشست در دو بخش برگزار شده؛ بخش نخست بر رشد و شمولیت و بخش دوم بر هماهنگی و شفافیت تمرکز داشته است.

روند دوحه در ماه می سال ۲۰۲۳ به ابتکار آنتونیو گوترش، سرمنشی سازمان ملل متحد، آغاز شد و هدف آن هماهنگ‌سازی روابط جامعه جهانی با افغانستان است. در دو نشست پیشین این روند، وضعیت حقوق بشر، حقوق زنان و کمک‌های بشردوستانه در افغانستان بررسی شده بود.