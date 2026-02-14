طبق گزارش فدراسیون بین‌المللی صلیب سرخ و هلال احمر (IFRC) که روز شنبه منتشر شد، افغانستان در سال ۲۰۲۵ با چندین بحران مواجه بود، از جمله بازگشت مهاجران، آفات طبیعی و خشکسالی شدید، که سیستم‌های صحی و بشردوستانه محلی را تحت فشار قرار داد.

در گزارش آمده که بیش از ۱۲۸ مرکز صحی که توسط فدراسیون حمایت می‌شد، خدمات خود را در سراسر کشور گسترش دادند و به خصوص به زنان و دختران رسیدگی کردند که ۶۰ درصد دریافت‌کنندگان تمام خدمات را تشکیل می‌دادند.

در همین حال، ۱۳,۰۰۰ نفر طی سال گذشته حمایت روانی-اجتماعی دریافت کردند که زنان ۸۳ درصد شرکت‌کنندگان آن بودند.