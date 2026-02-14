خبر ها
فدراسیون بینالمللی صلیب سرخ و هلال احمر: افغانستان در سال ۲۰۲۵ با چندین بحران مواجه بود
طبق گزارش فدراسیون بینالمللی صلیب سرخ و هلال احمر (IFRC) که روز شنبه منتشر شد، افغانستان در سال ۲۰۲۵ با چندین بحران مواجه بود، از جمله بازگشت مهاجران، آفات طبیعی و خشکسالی شدید، که سیستمهای صحی و بشردوستانه محلی را تحت فشار قرار داد.
در گزارش آمده که بیش از ۱۲۸ مرکز صحی که توسط فدراسیون حمایت میشد، خدمات خود را در سراسر کشور گسترش دادند و به خصوص به زنان و دختران رسیدگی کردند که ۶۰ درصد دریافتکنندگان تمام خدمات را تشکیل میدادند.
در همین حال، ۱۳,۰۰۰ نفر طی سال گذشته حمایت روانی-اجتماعی دریافت کردند که زنان ۸۳ درصد شرکتکنندگان آن بودند.
پسر آخرین شاه ایران از رئیس جمهور امریکا خواست که به مردم ایران کمک کند.
پسر آخرین شاه ایران که در تبعید بسر میبرد روز شنبه از رئیسجمهور ایالات متحده، دونالد ترامپ، خواست تا به مردم ایران کمک کند.
این درخواست یک روز پس از آن مطرح شد که رهبر امریکا گفته بود تغییر قدرت در ایران «بهترین اتفاق» خواهد بود.
رضا پهلوی، که در ایالات متحده زندگی میکند و از پیش از انقلاب اسلامی ۱۹۷۹ به ایران بازنگشته است، هنگام گفتوگو با خبرنگاران در کنفرانس امنیتی مونیخ افزود که «زمان پایان دادن به جمهوری اسلامی فرا رسیده است.»
ترامپ روز جمعه گفته بود که تغییر حکومت در ایران «بهترین چیزی است که میتواند رخ دهد»، آنهم در حالی که او دومین کشتی هواپیمابر را برای افزایش فشار نظامی بر جمهوری اسلامی به خاورمیانه اعزام کرد.
او پیشتر نیز برای حمایت از موج اعتراضهای خیابانی در ایران که در ماه جنوری به اوج خود رسید و با سرکوب خشونتآمیز مواجه شد ، تهدید به مداخله نظامی کرده بود.
در لغزش زمین در کاپیسا چهار نفر کشته و چندین نفر زخمی شدند
در نتیجه لغرش زمین در ولایت مرکزی کاپیسا چهار نفر کشته و شش تن دیگر زخمی شده اند. در این مورد پولیس محلی صبح شنبه خبر داد.
به گزارش رسانه های داخلی این حادثه شب گذشته در منطقه شُخی در نزدیکی مرکز ولایت کاپیسا، رخ داده است. قوماندی پولیس ولایتی حکومت طالبان در اعلامیهای این حادثه را تائید کرده است.
در نتیجه این رویداد، یک خانه فرو ریخته است.
افغانستان از جمله کشورهایی است که در برابر حوادث طبیعی، از جمله لغزش زمین، زلزله و سیلابهای ناگهانی، بسیار آسیبپذیر است، به خصوص در مناطق کوهستانی که خانهها اغلب در دامنههای ناپایدار ساخته میشوند.
مقامات حکومت طالبان و ایران در مورد بهبود راه های مواصلاتی صحبت کردند
مقامات طالبان و ایران درباره تقویت روابط ترانسپورتی و ارتباطی میان دو طرف و حل مشکلات موجود در این بخشها گفتوگو کردهاند.
معاون وزارت نفت ایران، سید علی محمد موسوی، و معاون وزارت ترانسپورت و هوانوردی طالبان، عبدالسلام حیدری، این دیدار را در کابل انجام دادهاند.
سفارت ایران در کابل امروز شنبه (۲۵ دلو) این خبر را در صفحه ایکس خود منتشر کرده است.
مقامهای طالبان، ایران را شریک اصلی تجاری خود خوانده و از این کشور خواستهاند مشکلات تاجران افغان را حل کند، برای موترهای باربری مواد سوخت فراهم سازد و زمان انتظار در مرز را کاهش دهد.
افغانستان پس از آن به گسترش تجارت با ایران روی آورده است که حدود چهار ماه میشود تمامی راههای تجارتی و ترانزیتیاش با پاکستان بسته شده است.
فوندرلاین: اروپا باید مسئولیت بیشتری امنیتی خود را به عهده بگیرد
اورزولا فوندرلاین، رئیس کمیسیون اروپا، میگوید که اروپا باید مسئولیت بیشتری در قبال امنیت خود بر عهده بگیرد.
او امروز شنبه (۲۵ دلو) در سخنرانی خود در کنفرانس امنیتی مونیخ گفت: «اروپا باید گام بردارد و مسئولیت خود را بر عهده بگیرد.»
وی تأکید کرده است که باید یک چتر اروپاییِ توانمندیهای استراتیژیک ایجاد شود که کنترل فضا، اطلاعات استخباراتی و ظرفیت حملات عمیق را در بر داشته باشد.
در همین کنفرانس مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده امریکا، ، نیز گفته است که امریکا و اروپا «به یکدیگر پیوند خوردهاند.»
روبیو افزوده است که عملکردن مشترک با اروپا «به بازسازی یک سیاست خارجی سالم کمک خواهد کرد.»
کنفرانس سهروزه امنیتی مونیخ روز جمعه توسط صدر اعظم آلمان، فردریش مرز، افتتاح شد که صدها رهبر اروپایی، قانونگذاران و مقامات امنیتی در آن شرکت دارند.
رئيس جمهور امریکا بار دیگر از نحوۀ خروج این کشور از افغانستان انتقاد کرد
دونالد ترمپ، رئیسجمهور ایالات متحدۀ امریکا بار دیگر از چگونگی خروج نیروهای امریکایی از افغانستان انتقاد کرده و آن را "خروج شرمآور" عنوان کرد.
بر اساس گزارش فاکس نیوز، ترمپ روز جمعه در فورت براگ ایالت کارولینای شمالی گفت: "یادتان هست که چگونه تمام تجهیزات نظامی را آنجا رها کردند؟ ما چنین کاری نمیکردیم. قرار بود با عزت و احترام خارج شویم، اما طوری به نظر میرسید که در حال فرار هستیم."
نیروهای امریکایی در روزهای پایانی ماه آگست سال ۲۰۲۱ پس از آن افغانستان را ترک کردند که پس از سقوط نظام جمهوری پیشین، طالبان کنترل کابل را به دست گرفتند.
در آن زمان، روند خروج نیروها با بینظمی و هرجومرج همراه بود و در پی انفجاری در نزدیکی میدان هوایی کابل، دستکم ۱۳ سرباز امریکایی و دهها شهروند افغان جان باختند.
رئیس جمهور امریکا گفت نمیداند که چرا طیارههای جت جنگی امریکا هم در افغانستان رها شدند در حالی که انتقال آنها مشکل نبود.
جو بایدن رئیسجمهور پیشین امریکا همواره از تصمیم خروج نیروهای امریکایی از افغانستان دفاع کرده است.
ترکیدن لولههای آب در موزیم لوور پاریس؛ «مونالیزا» در امان ماند
موزیم لوور پاریس روز جمعه اعلام کرد که پس از ترکیدن یک لوله، در بخش پربازدید این موزیم آب جاری شده؛ این دومین ترکیدن لوله آب در سه ماه گذشته. به گفته مدیریت لوور، آتشنشانان بهسرعت مداخله کردند و آثار مهم از جمله تابلو «مونالیزا» آسیبی ندیدهاند.
ترکیدن لولههای آب در اتاق شماره ۷۰۷ رخ داده؛ جایی که آثاری از شارل مِینیه، هنرمند فرانسوی قرن نوزدهم، و برناردینو لوئینی، نقاش ایتالیایی قرن شانزدهم، به نمایش گذاشته شده است. آب به بخشی از سقفی که توسط مِینیه نقاشی شده بود، آسیب رسانده است.
این رویداد در حالی رخ میدهد که لوور در ماههای اخیر با چالشهای متعددی چون سرقت، اعتصابها و فروش تکتهای جعلی و تاریخ گذشته روبهرو بوده است.
۱۴ فبروری روز جهانی عاشقان؛ طالبان تجلیل از این روز را منع کردند
روز شنبه ۱۴ فبروری روز جهانی عشاق است.
این روز که به نام ولنتاین مشهور است، در بسیاری از کشورهای جهان تجلیل میشود؛ اما در افغانستان تحت حاکمیت طالبان، برگزاری و تجلیل از آن ممنوع است.
حکومت طالبان پیش از این اعلام کردند که تجلیل از برخی مناسبتها دیگر را یک رسم غربی است و با فرهنگ جامعه افغانستان سازگاری ندارد.
با این حال، برخی شهروندان افغانستان به گونه پنهانی در این روز با هدیهدادن گل و یادبودهای کوچک، احساسات و محبت خود را به شریک زندگی یا دوستان نزدیکشان ابراز میکنند.
هند هفته آینده میزبان «نشست تأثیر هوش مصنوعی» است
دولت هند اعلام کرد که هفته آینده «نشست تأثیر هوش مصنوعی» در دهلی نو با حضور رهبران دستکم۱۷ کشور، سرمنشی سازمان ملل متحد و شماری از مدیران ارشد شرکتهای بزرگ فناوری برگزار میشود.
به گفته وزارت خارجه هند، این نشست به بررسی فرصتها و چالشهای گسترش سریع هوش مصنوعی میپردازد.
قرار است برنامههای تخصصی از روز دوشنبه هفته آینده آغاز شود و نارندرا مودی، صدراعظم هند، روز پنجشنبه این نشست را بهگونه رسمی افتتاح کند.
یک محکمه در بریتانیا دو مرد را بهدلیل طراحی یک حمله مسلحانه به حبس ابد محکوم کرد
دو مرد در بریتانیا بهدلیل برنامهریزی حمله مسلحانه الهامگرفته از داعش علیه یهودیان منچستر، به حبس ابد محکوم شدند.
یک محکمه انگلستان روز جمعه اعلام کرده ولید سعداوی ۳۸ ساله و عمار حسین ۵۲ ساله قصد داشتند یک راهپیمایی یهودیان در شهر منچستر را هدف قرار دهند و سپس یهودیان بیشتری را در شمال این شهر به قتل برسانند.
این طرح زمانی ناکام ماند که آنها نقشه خود را با مأمور مخفی افشا کردند.