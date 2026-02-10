سازمان ملل متحد: اخراج اجباری کودکان افغان از پاکستان نگران کننده است

سازمان ملل متحد از اخراج اجباری کودکان افغان از پاکستان ابراز نگرانی کرده گفته که در این میان، کودکان بدون سرپرست نیز شامل میشوند.
کمیته حقوق کودکان این سازمان در گزارش تازه خود افزوده که این اخراج کودکان، آنها را در معرض جدایی از خانواده و بدرفتاری، بههمراه نقض جدی حقوق بشر قرار میدهد.
این در حالی است که روند اخراج اجباری افغانها از پاکستان با سرعت ادامه دارد.
روز دوشنبه، وزارت کار و امور اجتماعی حکومت طالبان در یک اعلامیه گفت که ۱۸ کودک که از ایران و پاکستان بازگردانده شدهاند، به خانوادههای خود سپرده شدهاند.
این کمیته از حکومت پاکستان خواسته که برای پناهندگان یک قانون ملی تصویب و یک سیستم منظم پناهندگی ایجاد کند، تا کودکان ثبت شده و بهویژه برای کودکان افغان، راهحلهای دراز مدت فراهم شود.
همچنین این کمیته از پاکستان خواسته به اصل «عدم بازگرداندن اجباری» احترام گذاشته و برنامه اخراج افراد خارجی بدون مدرک را بازبینی کند، زیرا این سیاست برای کودکان خطر جدی ایجاد میکند.
در ادامه آمده که در این روند، کودکانی نیز اخراج شدهاند که خانوادههایشان در پاکستان باقی ماندهاند.
عبدالله، یک ساکن ولایت ننگرهار،به رادیو آزادی گفت که خسربره ۱۴ سالهاش به تازگی در بازار بورد پشاور بازداشت شده بود و بدون خانواده به افغانستان بازگردانده شده است:
«خسربره ام ۱۴ سال دارد، پدر، مادر، برادران و تمام خانوادهاش در پاکستان ماندهاند. حالا اینجا با مشکلات زیادی روبهرو است؛ گاهی در یک خانه زندگی میکند و گاهی در خانهای دیگر، و حتی نمیتواند با اطمینان غذا بخورد.»
وزارت کار و امور اجتماعی طالبان روز دوشنبه، اعلام کرد که ۱۸ کودک بدون همراه که از ایران و پاکستان بازگردانده شدهاند، به خانوادههای خود سپرده شدهاند.
صندوق کودکان ملل متحد (یونیسف) در ماه می ۲۰۲۵، گفته بود که حدود ۲۰ درصد بازگشتکنندگان از طریق گذرگاه تورخم، کودکان هستند و بسیاری بدون خانواده بازگردانده میشوند.
بر اساس کنوانسیون جهانی حقوق کودک، افراد تا ۱۸ سالگی به عنوان کودک شناخته میشوند.
برخی از کودکان تازه بازگردانده شده خواستار فراهم شدن امکان ادامه آموزش در کشور هستند.
در آنجا مکتب هایمان باقی ماند، پولیس با زور ما را بیرون کردند، حالا اینجا بیسرنوشت هستیم.نورالله کودک اخراج شده ازپاکستان
نورالله، کودک ۱۳ سالهای که چند ماه پیش از کمپ هریپور خیبرپختونخوا بهطور اجباری بازگردانده شده، به رادیو آزادی گفت:
«در آنجا مکتب هایمان باقی ماند، پولیس با زور ما را بیرون کردند، حالا اینجا بیسرنوشت هستیم و از حکومت میخواهیم برای ما مکتب بسازد.»
یک افغان ساکن منطقه پلچرخی کابل، که خواسته نامش فاش نشود، و اخیراً همراه با خانوادهاش از پاکستان بازگشته است، میگوید که با زمستان سختی مواجهاند.
«اینجا مشکلات بسیار زیاد است؛ نه برق داریم و نه آب، هوا بسیار سرد است و هیچ سوختی برای گرما نداریم. پسر ۱۰ سالهام تمام روز پلاستیک جمع میکند و شب آن را در بخاری میسوزاند، اما دود خیلی زیاد است و مجبور شدیم دوباره پنجرهها را باز کنیم، در نتیجه اتاق سرد میشود. همه کودکان بیمار شدهاند و به بیماریهای سینهبغل و سرماخوردگی مبتلا شدهاند.»
برخی دیگر از مهاجران افغان که هنوز در پاکستان هستند، از حکومت آن کشور انتظار دارند که حداقل تا پایان زمستان به آنان اجازه اقامت بدهد.
حاجی محمد نور، ساکن پشاور، به رادیو آزادی گفت:
«ما اکنون فقط مشکل زمستان داریم؛ وقتی این زمستان بگذرد و بهار بیاید، خودمان میرویم، اما اکنون از حکومت پاکستان انتظار داریم تا پایان زمستان صبر کند.»
پاکستان در سال ۲۰۲۳ روند اخراج افغانها را از این کشور آغاز کرده، اما اخیراً این روند سریع شده است.
بر اساس آمار ملل متحد، پاکستان در سال ۲۰۲۵ بیش از یک میلیون مهاجر افغان را به افغانستان بازگردانده است.
گزارشها نشان میدهند که در میان این افراد، بسیاری کسانی اند که در پاکستان متولد شده و زندگی کرده اند و هیچگاه به افغانستان سفر نکرده بودند.