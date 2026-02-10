جهان
وزارت خارجه ایران: گفتگوها با امریکا در عمان تنها بر موضوعات کلی متمرکز بود
وزارت امور خارجه ایران میگوید که در گفتوگوهای اخیر با امریکا در عمان، «هیچ یک از طرفین وارد جزئیات نشدند» و تمرکز این مذاکرات «بر موضوعات کلی بوده است».
اسماعیل بقائی، سخنگوی این وزارت، روز سهشنبه ۲۱ دلو درباره ادامه این گفتوگوها گفت که باید صبر کرد و دید این روند دیپلماتیک در مراحل بعد چگونه ادامه خواهد یافت.
با این حال، معاون رئیسجمهور آمریکا، جی. دی. ونس، گفته است که سرکوب خشونتآمیز معترضان در ایران یکی از موضوعات مذاکرات بوده است.
او دوشنبه در ایروان، پایتخت ارمنستان، در یک نشست خبری مشترک با نخستوزیر این کشور، نیکول پاشینیان، تأکید کرد که تعیین خطوط قرمز درباره برنامه هستهای ایران تنها بر عهده دونالد تامپ، رئیسجمهور امریکا، است.
تازهترین خبرهای روز را اینجا دنبال کنید
سفر معاون رئیس جمهور ایالات متحده به ارمنستان
جیدی ونس، معاون رئیسجمهور ایالات متحده روز دوشنبه (۲۰ دلو ) به ارمنستان رسید.
او پس از ورود به ایروان پایتخت ارمنستان با نیکول پاشینیان صدراعظم این کشور دیدار کرد.
ونس ، بلند پایه ترین مقام ایالات متحده از ادارۀ رئیس جمهور دونالد ترمپ است که به ارمنستان سفر می کند.
این سفر تقریباً شش ماه پس از آن صورت می گیرد که ارمنستان و آذربایجان توافقنامۀ را به هدف پایان مناقشۀ طولانی مدت بر سر منطقۀ قره باغ به میانجیگری ایالات متحده امضا کردند.
به گزارش بخش ارمنستان رادیو اروپای آزاد/ رادیو آزادی ، سفر معاون رئیس جمهور ایالات متحده عمدتاً روی توسعه روابط اقتصادی با این دو کشور متمرکز است که به گفتۀ مقام های امریکایی به ایجاد اعتماد میان ارمنستان و آذربایجان کمک خواهد کرد.
قصر سفید گفته است که جیدی ونس پس از سفر به ارمنستان رهسپار باکو پایتخت آذربایجان می شود.
او روز های سه شنبه و چهارشنبه با مقام های آذربایجانی دیدار و گفتوگو خواهد کرد.
روسیه استخبارات اوکراین را به طرح توطئه برای ترور یک جنرال ارشد این کشور متهم کرد
مقامهای روسیه گفتهاند مردی که آنان او را بهعنوان فرد مسلح معرفی کردهاند و به جنرال دوم سازمان استخبارات نظامی روسیه شلیک کرده است، ظاهراً به آنان گفته که توسط استخبارات اوکراین جذب شده بود.
به تاریخ ۱۷ دلو کمیته تحقیقات روسیه اعلام کرد که یک مهاجم ناشناس چندین مرمی به سمت جنرال ولادیمیر الکسیف شلیک کرد و سپس از محل فرار کرد.
ادارهٔ امنیت فدرال روسیه که نهاد اصلی استخباراتی داخلی این کشور بهشمار میرود روز دوشنبه ۲۰ دلو در بیانیه ای برای نخستین بار بهگونهٔ رسمی اوکراین را به دست داشتن در تیراندازی به جنرال ولادیمیر الکسیف متهم کرد.
این اداره که به نام FSB شناخته میشود، همچنان ویدیوهای را منتشر کرده که بهطور مستقل قابل تأیید نیست، در آن مردی ۶۵ ساله ای را به نام لوبومیر کوربا، در حال اعتراف نشان می دهد که به عنوان متهم به تیراندازی شناسایی شده است.
سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، ، پیش از این دخالت اوکراین را مطرح کرده بود، اما هیچگونه مدرکی ارائه نکرد. کیف این اتهام را رد کرده است.
الکسیف دستکم چهارمین جنرالی است که از زمان آغاز تهاجم همهجانبهٔ روسیه بر اوکراین هدف حمله قرار گرفته یا کشته شده است.
مولانا فضلالرحمن: عجیب است حتی یک انار از افغانستان به پاکستان نمیرسد، تروریستها چگونه میآیند؟
مولانا فضلالرحمن، رهبر جمعیت علمای اسلام پاکستان این سخنان را یکشنبه شب ۱۹ دلو در جریان یک نشست در راولپندی بیان کرد.
مولانا فضلالرحمن حزب حاکم کنونی پاکستان، مسلم لیگ ن، را بیاختیار خواند و گفت که تمام تصمیمها را اردو میگیرد.
او ادعا کرد که سیاست خارجی پاکستان، بهویژه در قبال افغانستان، نادرست است و به همین دلیل کشورهای همسایهٔ پاکستان ناراضی هستند.
در همین حال، حکومت پاکستان ادعا میکند که پشت سر بیشتر ناامنیها در این کشور، افراد مسلحی قرار دارند که حملات خود را از افغانستان طرحریزی میکنند.
ادعای که طالبان افغانستان آنرا همواره رد کرده اند و گفته اند که مشکل نا امنی در پاکستان موضوع داخلی این کشور است و به افغانستان هیچ ربطی ندارد.
حزب صدراعظم جاپان موفق به کسب دو سوم کرسیها در پارلمان شد
این پیروزی برای حزب لیبرال دموکرات جاپان به رهبری صدراعظم این کشور، سانای تاکایچی یک دستاورد تاریخی بهشمار میرود.
تاکایچی پیش از این گفته بود که اگر در انتخابات پیروز نشود، از رهبری حزب استعفا خواهد داد.
اما با این پیروزی، زمینه برای عملیسازی وعدههای انتخاباتی او فراهم شده است.
سانای تاکایچی نخستین زن صدراعظم در تاریخ جاپان بهشمار میرود.
وی در نخستین سخنرانی سیاستگذاری خود وعده داده بود که روابط توکیو با واشنگتن را در همکاری با رئیسجمهور امریکا، دونالد ترمپ به «سطحی تازه» ارتقا می دهد.
او با اشاره به افزایش نگرانیها از فعالیتهای نظامی چین، کوریایی شمالی و روسیه، اعلام کرده بود که دو درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور در سال جاری را به بودجه دفاعی اختصاص خواهد داد.
نرگس محمدی، برندۀ جایزۀ صلح نوبل در ایران به چندین سال حبس و تبعید محکوم شد
به گزارش رادیو فردا، بخش ایران رادیو آزادی/اروپای آزاد، مصطفی نیلی، وکیل سارنوالی، روز یکشنبه، ۱۹ دلو اعلام کرد که نرگس محمدی، برندۀ جایزۀ صلح نوبل که در ماه قوس بازداشت شده، به هفت و نیم سال زندان و همچنین ممنوعیت خروج از کشور و تبعید محکوم شده است.
به گفتۀ آقای نیلی، محمدی همچنان به دو سال ممنوعیت خروج از کشور و دو سال تبعید به ولسوالی خوسف محکوم شده است.
این وکیل سارنوالی گفت که خانم محمدی در تماس از بازداشتگاه امنیتی مشهد اعلام کرد که روز شنبه به شعبۀ اول محکمۀ انقلاب مشهد منتقل و پس از پایان جلسه محکمه، حکم صادر و به او ابلاغ شد.
نرگس محمدی و چند فعال حقوق بشر دیگر روز ۲۱ قوس در مراسم برزگداشت از یک وکیل و فعال حقوق بشر، در مشهد بازداشت شدند.
نرگس محمدی ۵۳ ساله، یکی از فعالان حقوق بشر ایران است که بخش عمدهای از دهۀ گذشته را در زندان گذرانده اس. او با محکومیت به ۱۳ سال و ۹ ماه حبس زندانی بود، اما در ماه قوس پارسال از زندان آزاد شد و تحت درمان پزشکی قرار دارد.
صدراعظم اسرائیل روز چهارشنبه به واشنگتن می رود
انتظار می رود که بنیامین نتانیاهو صدراعظم اسرائیل برای گفتوگو با دونالد ترمپ رئیس جمهورایالات متحده روز چهارشنبه (۲۲ دلو) به واشنگتن سفر کند.
دفتر صدراعظم اسرائیل روز شنبه اعلام کرد که نتانیاهو با ترمپ در بارۀ « مذاکرات با ایران» گفتوگو خواهد کرد.
نمایندگان ایالات متحده و ایران روز جمعه در مسقط پایتخت عمان مذاکره کردند.
رئیس جمهور دونالد ترمپ گفته که این مذاکرات «بسیار خوب» بوده و از سر گرفته خواهد شد.
ترمپ جمعه شب به خبرنگاران گفت که حکومت ایران «به دنبال توافق است» و در عین حال تهدید کرد که « اگر توافق نکنند، عواقبش بسیار بد خواهد بود.»
یک روز پس از مذاکره در عمان، عباس عراقچی وزیر خارجۀ ایران در مصاحبه با شبکه الجزیره در کنار تأکید بر ادامۀ مذاکرات هستهای با امریکا هشدار داد که در صورت حملۀ نظامی واشنگتن، پایگاههای نظامی امریکا در منطقه هدف قرار خواهند گرفت.
امریکا خواستار پایان جنگ اوکراین و روسیه تا ماه جون شد
رئیسجمهور اوکراین، ولودیمیر زلنسکی، گفته است که ایالات متحده میخواهد اوکراین و روسیه تا ماه جون جنگ خود را پایان دهند و هفته آینده پیشنهاد میزبانی مذاکرات بین دو طرف را داده است.
این اظهارات رئیسجمهور اوکراین امروز در رسانهها منتشر شده و او همچنین گفته است که این اولین بار است که واشنگتن پیشنهاد میدهد کییف و مسکو در ایالات متحده گفتگو کنند.
به گفته زلنسکی، این مذاکرات ممکن است طی یک هفته در میامی برگزار شود.
طالبان ادعای پاکستان مبنی بر دخالت افغانستان در حمله روز جمعه را رد کرد
شاخه خراسان داعش مسئولیت حمله روز جمعه در اسلامآباد را برعهده گرفت؛ این درحالی است که طالبان ادعای پاکستان مبنی بر دخالت افغانستان در این حمله را رد کرد.
این حمله هنگام نماز جمعه بر یک مسجد شیعیان در حاشیه اسلامآباد انجام شد که در آن دستکم ۳۱ نفر کشته و حدود ۱۷۰ نفر زخمی شدند.
وزیر دفاع پاکستان، خواجه آصف، ادعا کرد که عاملان این حمله با افغانستان ارتباط داشتهاند، اما طالبان این اتهام را رد کردند.
وزارت دفاع طالبان در بیانیهای گفت پاکستان اغلب بدون ارائه شواهد، افغانستان را مقصر حملات میداند و این اتهامها نمیتواند ناکامیهای امنیتی داخلی پاکستان را پنهان کند.
امروز در اسلامآباد مراسم خاکسپاری شماری از قربانیان این حمله برگزار میشود.
دونالد ترمپ: گفتگوهای امریکا با ایران خوب بود
رئیسجمهور ایالات متحده از گفتوگوهای غیرمستقیم میان امریکا و ایران در عمان استقبال کرد و آن را «بسیار خوب» خواند.
در مقابل، ایران نیز فضای مثبت این مذاکرات را ستوده و ابراز امیدواری کرده است که گفتوگوها ادامه یابد.
دونالد ترمپ روز جمعه ۱۷ دلو در مسیر سفر به فلوریدا گفت که دور بعدی این گفتوگوها در آغاز هفته آینده برگزار خواهد شد.
با این حال، تنها یک ساعت پس از پایان گفتوگوها، امریکا تحریمهای تازهای علیه ایران وضع کرد.
وزارت خارجه امریکا اعلام کرد فعالیت ۱۴ کشتی مرتبط با انتقال نفت ایران را متوقف میکند؛ کشتیهایی که به گفته این وزارت بخشی از کشتیهای جنگی پنهانی ایراناند و تحت پرچم ترکیه، هند و امارات متحده عربی فعالیت میکنند.
در این بسته تحریمی، دو مقام ایرانی و ۱۵ نهاد وابسته به حکومت ایران نیز شامل شدهاند.