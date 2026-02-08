خبر ها
اوچا: ۲.۴ میلیون نفر در افغانستان در سال جاری میلادی به سرپناه نیاز دارند
ادارۀ هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد (اوچا) می گوید که آفات طبیعی، بازگشت مهاجران و مشکلات اقتصادی آسیب پذیری ها را افزایش داده است.
بخش افغانستان این اداره در شبکۀ ایکس امروز یکشنبه (۱۹ دلو ، ۸ فبروری) نوشت که شریکان امور بشری پلان دارند که به ۸۸۱ هزار تن در افغانستان سرپناه اضطراری و مواد غیرخوراکی فراهم کنند ؛ اما اوچا گفته که برای این کمک به ۱۶۰ میلیون و ۳۰۰ هزار دالر نیاز است.
این ادارۀ ملل متحد ده روز پیش گفته بود که در سال ۲۰۲۶، حدود ۱۴،۴ میلیون نفر در افغانستان به خدمات صحی نیاز خواهند داشت.
به گفتۀ اوچا ، ۵۴ درصد از این افراد کودکان و ۲۴ درصد دیگر را زنان تشکیل میدهند.
صدراعظم اسرائیل روز چهارشنبه به واشنگتن می رود
انتظار می رود که بنیامین نتانیاهو صدراعظم اسرائیل برای گفتوگو با دونالد ترمپ رئیس جمهورایالات متحده روز چهارشنبه (۲۲ دلو) به واشنگتن سفر کند.
دفتر صدراعظم اسرائیل روز شنبه اعلام کرد که نتانیاهو با ترمپ در بارۀ « مذاکرات با ایران» گفتوگو خواهد کرد.
نمایندگان ایالات متحده و ایران روز جمعه در مسقط پایتخت عمان مذاکره کردند.
رئیس جمهور دونالد ترمپ گفته که این مذاکرات «بسیار خوب» بوده و از سر گرفته خواهد شد.
ترمپ جمعه شب به خبرنگاران گفت که حکومت ایران «به دنبال توافق است» و در عین حال تهدید کرد که « اگر توافق نکنند، عواقبش بسیار بد خواهد بود.»
یک روز پس از مذاکره در عمان، عباس عراقچی وزیر خارجۀ ایران در مصاحبه با شبکه الجزیره در کنار تأکید بر ادامۀ مذاکرات هستهای با امریکا هشدار داد که در صورت حملۀ نظامی واشنگتن، پایگاههای نظامی امریکا در منطقه هدف قرار خواهند گرفت.
دو برادر رزمی کار افغان ، حریفان برازیلی و مکسیکویی شان را شکست دادند
دو ورزشکار افغان در رشتۀ هنر های رزمی ترکیبی در برابر حریفان برازیلی و مکسیکویی خود برنده شدند.
فرید بشارت، در سازمان رزمی یوافسی، ژان ماتسوموتو از برازیل را شکست داد.
فرید بشارت با این نتیجه ، پانزدهمین بُرد را در کارنامۀ حرفه ای اش ثبت کرد.
از سوی دیگر برادرش ، جاوید بشارت حریف مکسیکویی خود ، جیانی واسکیز را شکست داد.
هر دو بر اساس تصمیم داوران پیروز شدند.
جاوید بشارت پانزده پیروزی و دو شکست در کارنامۀ حرفهای خود دارد.
این مسابقات شنبه شب در شهر لاس وگاس امریکا برگزار شد.
افغانستان در اولین دیدارش در جام جهانی ۲۰ اوررۀ کریکت در مقابل نیوزیلند شکست خورد
بازی بین تیم های کریکت افغانستان و نیوزیلند امروز یکشنبه (۱۹ دلو) در شهر چنای هند برگزار شد.
افغانستان بر اساس قرعه تصمیم گرفت که توپ زنی کند و با از دست دادن شش بازیکن اش ، ۱۸۳ دوش هدف تعیین کرد.
نیوزیلند این هدف را در اوور هجدهم با از دست دادن پنج بازیکن اش تکمیل کرد.
رقابت های جام جهانی بیست اووره کریکت ۲۰۲۶ به میزبانی هند و سریلانکا روز شنبه آغاز شد.
شانزده تیم در چهار گروه در این جام بازی می کنند.
افغانستان با نیوزیلند ، کانادا ، افریقای جنوبی و امارات متحدۀ عربی هم گروه است.
گزارش سه ماهۀ یوناما ، دستکم ۱۴ نظامی سابق افغانستان در این مدت به قتل رسیده اند
دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان (یوناما) میگوید که حداقل ۱۴ عضو پیشین نیروهای امنیتی ودفاعی این کشور طی ماههای اکتوبر، نوامبر و دسمبر سال ۲۰۲۵ به قتل رسیدهاند.
یوناما در بخشی از گزارش سه ماهه اش در بارۀ وضعیت حقوق بشری در افغانستان زیر حاکمیت طالبان که امروز یکشنبه ( ۱۹ دلو ، ۸ فبروری) منتشر شد گفت که در این مدت همچنان ۲۸ مورد دستگیری و بازداشت خودسرانۀ نظامیان پیشین افغانستان و دستکم هفت مورد شکنجه و بدرفتاری با آنها را ثبت کرده است.
در ادامه آمده که این افراد به تازگی از ایران و پاکستان بازگشته بودند.
یوناما در باره یک مورد از این مستندات گفته که « در ۹ دسمبر در مناطق دوبندی و سنگی خیل ولسوالی جبل السراج ولایت پروان دو فرد مرتبط با دولت پیشین در حوادث جداگانه از سوی افراد ناشناس به ضرب گلوله کشته شدند.»
پس از حاکم شدن دوبارۀ طالبان بر افغانستان در تابستان ۱۴۰۰ خورشیدی ، شماری از نیروهای امنیتی و دفاعی جمهوری سابق به کشور های همسایه از جمله ایران و پاکستان پناه بردند.
حکومت طالبان در مورد گزارش تازۀ یوناما هنوز چیزی نگفته ؛ اما در گذشته گزارش ها در بارۀ بازداشت ، شکنجه و کشتار غیرنظامیان سابق توسط این گروه را رد کرده بود.
گروه های حقوق بشری می گویند که طالبان با وجود اعلام عفو عمومی ، به قتلهای انتقام جویانه و ناپدید کردن اجباری مقامات و پرسنل نیروهای امنیتی دولت سابق ادامه داده اند.
افغانستان در اولین دیدارش در جام جهانی کریکت ۲۰ اووره به نیوزیلند ۱۸۳ دوش هدف تعیین کرد
تیم ملی کریکت افغانستان در نخستین دیدارش در جام جهانی بیست اوورۀ کریکت ۱۸۳ دوش به تیم نیوزیلند هدف تعیین کرد.
بازی بین این دو تیم پیش از ظهر امروز یکشنبه (۱۹ دلو) در شهر چنای هند آغاز شد.
افغانستان بر اساس قرعه تصمیم گرفت که توپ زنی کند و با از دست دادن شش بازیکن اش ، ۱۸۲ دوش کرد.
رقابت های جام جهانی بیست اووره کریکت ۲۰۲۶ به میزبانی هند و سریلانکا راه اندازی شده است.
تیم کریکت افغانستان یکشنبه در برابر نیوزیلند بازی میکند
تیم ملی کریکت افغانستان ۱۹ دلو در جام جهانی بیستآورهٔ کریکت، نخستین بازی خود را در برابر نیوزیلند برگزار میکند.
این بازی در استدیوم چنای در شهر بنگلور هند ساعت ده صبح آغاز میشود.
افغانستان در رقابتهای بیستآوره دو بار با نیوزیلند روبهرو شده است.
در نخستین دیدار، نیوزیلند به پیروزی رسید؛ اما در آخرین دیدار که مربوط به جام جهانی ۲۰۲۴ بود، تیم افغانستان موفق به کسب پیروزی شد.
راشد خان کاپیتان تیم ملی کریکت افغانستان گفته است که با رقیبان سرسختی روبهرو هستند، اما او و سایر بازیکنان تیم در میدان ۲۰۰ درصد تلاش خواهند کرد تا بازی خوبی انجام دهند.
وزارت خارجه طالبان از رهایی ۱۴ زندانی افغان از زندان های آذربایجان خبرداده است
این وزارت روز شنبه ۱۸دلو در خبرنامهای در اکس نوشته است که ۱۴ زندانی افغان به دستور رهبری جمهوری آذربایجان آزاد شدند.
وزارت خارجه طالبان از این اقدام جمهوری آذربایجان ابراز قدردانی کرده و توضیح نداده است که این افغانها به چی اتهامی در آذربایجان زندانی شده بودند.
این وزارت روز پنجشنبه ۱۶ دلو نیز از آزادی ۱۰۸ زندانی افغان از زندانهای امارات متحدۀ عربی خبر داده بود.
در بیانیهای روز پنجشنبه وزارت خارجه طالبان که در ایکس منتشر شده، آمده است که این زندانیان به مناسبت روز ملی امارات متحدۀ عربی توسط رهبری این کشور آزاد شدهاند.
امارات متحدۀ عربی اوایل سال گذشتۀ خورشیدی نیز بیش از ۴۰ زندانی افغان را آزاد کرده بود، اما توضیح نداده بود که آنها به چی اتهامی زندانی شده بودند.
در یک رویداد ترافیکی در بدخشان ۱۲ تن جان باختند و سه تن زخمی شدند
خبرگزاری باختر در کنترول طالبان به نقل از احسان الله کامگار سخنگوی قوماندانی امنیه طالبان در بدخشان گزارش داده است که این حادثه روز شنبه ۱۸ دلو در ولسوالی ارغنجخواه این ولایت رخ داده است.
به گفته سخنگوی قوماندین امنیه طالبان در بدخشان، در میان کشته شده ها زنان و کودکان نیز شامل اند.
حادثه زمانی اتفاق افتاده است که یک موتر نوع فلانکوچ از سرک منحرف شده و در ساحه سمدر این ولسوالی به یک دره سقوط کرده است.
مقامات ریاست ترافیک حکومت طالبان، پیش از این به رادیوآزادی گفته بودند که عوامل عمدۀ حوادث ترافیکی در افغانستان شامل بیاحتیاطی رانندهها، رعایتنکردن ضوابط الزامی ترافیکی، تجاوز از حد مجاز سرعت، سبقت گرفتن های بیجا و عدم حفظ فاصلهٔ ایمنی میان وسایط است.
شماری از نزدیکان قربانیان حوادث ترافیکی در افغانستان نیز گفته اند که بی احتیاطی رانندگان، خرابی جادهها و فقدان نظارت، همچنان جان مردم را به خطر میاندازد.
امریکا خواستار پایان جنگ اوکراین و روسیه تا ماه جون شد
رئیسجمهور اوکراین، ولودیمیر زلنسکی، گفته است که ایالات متحده میخواهد اوکراین و روسیه تا ماه جون جنگ خود را پایان دهند و هفته آینده پیشنهاد میزبانی مذاکرات بین دو طرف را داده است.
این اظهارات رئیسجمهور اوکراین امروز در رسانهها منتشر شده و او همچنین گفته است که این اولین بار است که واشنگتن پیشنهاد میدهد کییف و مسکو در ایالات متحده گفتگو کنند.
به گفته زلنسکی، این مذاکرات ممکن است طی یک هفته در میامی برگزار شود.