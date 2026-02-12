لینک‌های قابل دسترسی

افغانستان

سازمان بین‌المللی مهاجرت: در دو هفتۀ اخیر ماه جنوری بیش از ۳۸ هزار افغان از پاکستان برگشته اند

خانواده‌های افغان در حال بازگشت از پاکستان (تصویر آرشیف)
خانواده‌های افغان در حال بازگشت از پاکستان (تصویر آرشیف)

بر اساس گزارشی که این ادارۀ ملل متحد روز پنج‌شنبه، ۲۳ دلو نشر کرده، این افغان‌ها که شمار دقیق‌شان به ۳۸ هزار و ۲۰۱ نفر می‌رسد، از طریق پنج گذرگاه به افغانستان برگشته اند.

به گفتۀ آو او ام، در دو هفتۀ اخیر ماه جنوری میزان بازگشت‌ها نسبت به دو هفتۀ قبل آن ۲ درصد کاهش و اخراج‌ها ۷ درصد افزایش افزایش یافته است.

آمار این اداره نشان می‌دهد که از اپریل ۲۰۲۵ به این سو بیش از ۱ میلیون و ۱۵۵ هزار افغان از پاکستان به افغانستان بازگشته اند که از این بیش از ۱۵۸ هزار نفرشان اخراج شده اند.

به گفتۀ آی او ام، بازگشتی‌های که با آنان مصاحبه شده، ۹۹ درصدشان علت اصلی بازگشت‌شان به افغانستان را ترس از بازداشت خوانده اند.

تازه‌ترین خبرهای روز را این‌جا دنبال کنید

یک ادارۀ ملل متحد: زنان مبتلا به اختلالات سوء مصرف مواد مخدر در افغانستان دسترسی بسیار محدودی به خدمات درمانی دارند

زنان معتاد در یک مرکز درمانی در افغانستان (تصویر آرشیف)
زنان معتاد در یک مرکز درمانی در افغانستان (تصویر آرشیف)

دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم ملل متحد (UNODC) می‌گوید که خدمات درمانی برای زنان مبتلا به اختلالات سوء مصرف مواد مخدر در افغانستان بسیار محدود است.

دفتر UNODC در افغانستان روز پنج‌شنبه، ۲۳ دلو در بیانیه‌ای در صفحه ایکس خود اعلام کرد که زنان مبتلا به اختلالات مصرف مواد مخد در افغانستان دسترسی محدودی به خدمات درمانی دارند و افزود که تقریباً دو سوم مراکز درمان اختلالات مصرف مواد مخدر تنها به مردان خدمات ارائه می‌کنند.

به گفتۀ این ادارۀ ملل متحد، تنها کمی بیش از یک سوم این مراکز برای زنان فعال هستند.

این اداره پیش از این در گزارشی در ۱۲ دلو به همین مشکل اشاره کرده و گفته بود که یافته‌های آن نشان می‌دهد که دو سوم مراکز درمان مواد مخدر فقط به معتادان مرد خدمات ارائه می‌دهند و تنها ۱۷ درصد از این مراکز در ۳۲ ولایت، معتادان زن را درمان می‌کنند.

گشایش جشنوارۀ فیلم برلین با فیلمی از شهربانو سادات، فلیمساز افغان

آمادگی‌ها برای برگزاری جشوارۀ فیلم برلین در جرمنی
آمادگی‌ها برای برگزاری جشوارۀ فیلم برلین در جرمنی

جشنواره بین‌المللی فیلم برلین امروز (پنجشنبه) با فیلمی از شهربانو سادات، فیلمساز افغان، گشایش خواهد یافت.

در اعلام جشنواره آمده است که فیلم "No Good Men" یا (مردان خوب نیستند)، با کارگردانی بانو سادات فیلم افتتاحیۀ ۶۷مین جشنوارۀ فلم برلین خواهد بود.

این فیلم داستان نارو، خبرنگار یک شبکۀ تلویزیونی در کابل را روایت می‌کند که به دلیل خیانت شوهرش از او جدا شده و یک ماموریت سرنوشت‌ساز، باورهای او دربارۀ مردان را زیر سوال می‌برد.

شهربانو سادات، کارگردان فیلم "مردان خوب نیستند" در سال ۲۰۲۱ و پس از سقوط نظام جمهوری پیشین، افغانستان را ترک کرد و اکنون در هامبورگ زندگی می‌کند.

در اطلاعیۀ جشنوارۀ فیلم برلین به نقل از تریشیا تاتل، مدیر جشنواره برلیناله آمده است: "شهربانو سادات یکی از هیجان‌انگیزترین صداها در سینمای جهان است."

شهربانو سادات پیش از این با فیلم‌های "گرگ و گوسفند" و "پرورشگاه" در جشنواره‌های معتبر دیگری در سراسر جهان شرکت کرده است.

اهدای پول در بدل برگشت به افغانستان؛ طرحی که وزارت خارجۀ امریکا آغاز کرده است

ده‌ها افغان که در روند تخلیه در طیارۀ نظامی امریکا به قطر منتقل شدند.
ده‌ها افغان که در روند تخلیه در طیارۀ نظامی امریکا به قطر منتقل شدند.

وزارت امور خارجۀ ایالات متحدۀ امریکا اعلام کرده که به افغان‌هایی که در روند تخلیه به قطر منتقل شدند، در ازای برگشت‌شان به افغانستان پول می‌دهد.

این افغان‌ها در سال ۲۰۲۱ و پس از سقوط نظام جمهوری پیشین به هدف مهاجرت در امریکا به قطر منتقل شده بودند.

پاول کپور، یک مقام ارشد وزارت خارجۀ امریکا در امور آسیای جنوبی و مرکزی، این موضوع را روز چهارشنبه به اعضای کانگرس ایالات متحده بیان کرد.

بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، این مقام گفت که این روند به این دلیل آغاز شده است که مقامات می‌خواهند کمپ‌هایی را که افغان‌ها در آنها نگهداری می‌شوند، تا پایان ماه مارچ تعطیل کنند.

رویترز گزارش داده که در حال حاضر بیش از ۱۱۰۰ افغان در کمپ نظامی ایالات متحده در قطر مستقر هستند.

روند اسکان مجدد این افغان‌ها که بسیاری از آنها با نیروهای امریکایی در افغانستان کار می‌کردند و از ترس انتقام طالبان به قطر منتقل شده بودند، سال گذشته توسط دولت دونالد ترمپ به حالت تعلیق درآمد.

آقای کاپور گفت که حدود ۱۵۰ نفر این پیشنهاد را پذیرفته‌اند، اما گفته‌اند که نمی‌دانند در صورت بازگشت به افغانستان چه اتفاقی برایشان خواهد افتاد.

او افزود که نمی‌خواهند افغان‌ها را مجبور به بازگشت کنند.

آصف: احتمال دارد، پاکستان تروریست‌ها را در داخل افغانستان هدف قرار دهد

خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان(آرشیف)
خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان(آرشیف)

وزیر دفاع پاکستان می‌گوید که احتمال دارد، پیش از ماه رمضان، نیروهای پاکستانی تروریست‌ها را در داخل افغانستان هدف قرار دهند.

خواجه آصف در یک مصاحبه با رسانه پاکستانی"ای-‌آر‌-وای" که روز چهارشنبه(۱۱ فبروری) منتشر شد، همچنین گفت که اگر این عملیات به تأخیر بیفتد، هزینه آن بعداً بسیار بیشتر خواهد شد.

خواجه آصف افزوده که این سخنان را بر اساس اطلاعات تأییدشده، ابراز نمی‌کند و این نظر شخصی او است که این عملیات باید پیش از ماه رمضان، که ده تا دوازده روز دیگر به آن باقی مانده، انجام شود.

تا کنون حکومت طالبان در افغانستان در مورد این اظهارات خواجه آصف چیزی نگفته‌اند، اما روز یک‌شنبه ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاست‌الوزرای طالبان، در یک نشست در کابل گفت که افغانستان نمی‌خواهد به کسی آسیب برساند، اما اگر کسی نیت ناپاک داشته باشد، پاسخ مناسب داده خواهد شد و تاریخ این موضوع را ثابت کرده است.

یوناما: محرومیت دختران افغان از آموزش همزمان با روز جهانی زنان و دختران در علم

هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) به مناسبت روز جهانی زنان و دختران در علم، امروز در بیانیه‌ای گفته است که این روز مهم در افغانستان با اندوه فراوان فرا می‌رسد..

یوناما در بیانیه‌ای که در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده، افزوده است که یک‌هزار و شش‌صد و هفت روز می‌شود که مقام‌های حاکم افغانستان درهای آموزش را به‌روی دختران بالاتر از صنف ششم بسته اند.

یوناما بار دیگر با تأکید از مقام‌های حاکم خواسته است این ممنوعیت را لغو کنند.

۱۱ فبروری روز جهانی زنان و دختران در علم است و به همین مناسبت، انتونیو گوترش، سرمنشی سازمان ملل متحد، نیز از همه کشورهای جهان خواسته است موانع موجود در برابر آموزش و اشتغال زنان و دختران را برطرف کنند.

بیش از یکهزار دانشجوی پاکستانی از افغانستان به کشور خود بازگشته اند

گذرگاه تورخم ( آرشیف)
گذرگاه تورخم ( آرشیف)

یک مقام پاکستان می گوید که حدود ۱۱۰۰ محصل این کشور که در افغانستان تحصیل می کردند بازگشته اند.

این محصلان پس از آن افغانستان را ترک کردند که گذرگاه ها بین افغانستان و پاکستان به دنبال درگیری نیروهای طالبان و نظامیان پاکستانی بسته شدند.

به گزارش وبسایت خبری پاکستان ، آی ان پی ، طارق فضل چودری وزیر امور پارلمانی در حکومت فدرال این کشور روز سه شنبه (۲۱ دلو) به اسامبله عمومی گفت که از میان این محصلان ، ۲۶ تن آنان از طریق زمین و متباقی از طریق هوا به پاکستان برگشته اند.

او افزوده است که ۹۴۷ محصل پاکستانی هنوز در افغانستان حضور دارند.

از بسته شدن گذرگاه ها بین افغانستان و پاکستان چهار ماه می گذرد.

حکومت طالبان گفته است که گذرگاه ها بین دو کشور زمانی دوباره گشوده خواهند شد که اسلام‌آباد تضمین بدهد که در هیچ حالت و شرایطی دوباره این گذرگاه‌ها را نخواهد بست.

جام بیست اووره کریکت؛ افغانستان امروز به مصاف افریقای جنوبی می رود

در ادامۀ رقابت های جام بیست اوورۀ کریکت ، تیم های ملی کریکت افغانستان و افریقای جنوبی امروز با هم بازی می کنند.

این بازی ساعت ۱۰ پیش از ظهر چهارشنبه (۲۲ دلو) به وقت کابل در ورزشگاه نارندرا مودی در شهر احمدآباد ایالت گجرات هند آغاز خواهد شد.

این دومین دیدار افغانستان در این جام است.

در بازی های دیروز ، نامیبیا در برابر هالند برنده شد ، امارات متحدۀ عربی از زیمبابوه شکست خورد و پاکستان در برابر امریکا پیروز شد.

افغانستان در اولین دیدار اش در جام بیست اورره کریکت روز یکشنبه در برابر نیوزیلند شکست خورد.

آتش سوزی در مارکیت قالین فروشی در قندهار

آتش سوزی در یک مارکیت در ولسوالی سپین بولدک ولایت قندهار در ۱۹ جولای ۲۰۲۴
آتش سوزی در یک مارکیت در ولسوالی سپین بولدک ولایت قندهار در ۱۹ جولای ۲۰۲۴

در یک مارکیت فرش و قالین فروشی در شهر قندهار عصر روز سه شنبه (۲۱ دلو ) آتش سوزی رخداد.

اسدالله جمشید، سخنگوی قوماندانی امنیۀ طالبان در قندهار گفته که علت آتش‌سوزی شارتی برق بود.

به گزارش برخی از رسانه های داخلی ، مسئولان محلی طالبان در قندهار گفته اند که بر اثر این حریق ۲۸ میلیون افغانی خسارت مالی وارد شده است.

آتش سوزی در این مارکیت پس از حدود دو ساعت مهار شد.

جاپان برای مبارزه با پولیو در افغانستان بیش از شش میلیون دالر به یونیسف کمک کرد

آرشیف
آرشیف

جاپان برای مبارزه با بیماری پولیو یا فلج کودکان در افغانستان، ۶.۳ میلیون دالر به صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل (یونیسف) کمک کرده است.

یونیسف روز سه‌شنبه ( ۲۱ دلو) در خبرنامه ای گفت که این کمک برای یک برنامه دوازده ماهه است که در چارچوب آن ۱۲ میلیون کودک زیر پنج سال در افغانستان واکسین دریافت خواهند کرد.

در افغانستان در سال جاری میلادی از ثبت واقعۀ مثبت پولیو هنوز گزارش نشده است ؛ اما در سال ۲۰۲۵ میلادی دستکم نُه مورد مثبت پولیو در این کشور ثبت شده بود.

افغانستان و پاکستان دو کشوری در جهان اند که هنوز موفق به محو پولیو نشده اند.

پولیو بیماری ویروسی و ساری است که تداوی ندارد و فقط واکسین می‌تواند کودکان را از آن در امان نگه دارد. این ویروس نخاع یا رشتۀ مهم عصبی در میان ستون فقرات را هدف قرار می‌دهد و باعث فلج بدن می‌شود.

