زنده
جمعه ۲۴ دلو ۱۴۰۴ کابل ۰۲:۰۷

خبر ها

کمک به زلزله زده ها در شرق افغانستان

ویرانی زلزله در افغانستان - آرشیف

سازمان مواد خوراکی و زراعت ملل متحد (FAO)، یونیسف و دولت فرانسه برنامه‌ای به ارزش دو میلیون یورو را برای کمک به زلزله‌زدگان در شرق افغانستان آغاز کرده‌اند.

بر اساس این برنامه، در ولایت‌های کنر و ننگرهار به نزدیک به پنجاه‌ودو هزار نفر کمک خواهد شد.

در اواخر ماه آگست سال میلادی گذشته، در پی وقوع زلزله در شرق افغانستان بیش از دو هزار و دوصد نفر جان باختند و بیش از سه هزار و ششصد نفر زخمی شدند. در نتیجه این زلزله، بیش از شش هزار و هفتصد خانه ویران شد.

تازه‌ترین خبرهای روز را این‌جا دنبال کنید

ادامه بازی های جام جهانی بیست آوره کریکت

CRICKET/

در جام جهانی بیست‌آوره کریکت ، روز جمعه استرالیا با زیمبابوه، کانادا با امارات متحده عربی و هالند با ایالات متحده امریکا مقابل میشوند.

در بازی‌های روز پنجشنبه، تیم ایتالیا نیپال را با تفاوت ده ویکت شکست داد؛ این نخستین پیروزی ایتالیا در تاریخ جام جهانی به‌شمار می‌رود. در دیدار دیگر روز پنج‌شنبه، سریلانکا عمان را شکست داد و هند نیز نامیبیا را مغلوب کرد.

این جام جهانی به میزبانی مشترک هند و سریلانکا در هفتم ماه فبروری آغاز شده و دیدار نهایی آن در هشتم ماه مارچ برگزار خواهد شد.

وزیر خارجه حکومت طالبان از گسترش روابط با تاجیکستان سخن می گوید

سرحد افغانستان و تاجیکستان - آرشیف

وزیر امور خارجهٔ طالبان می‌گوید حکومت آنان متعهد است که روابط گسترده و نیک با تاجیکستان بر قرار کند.
امیرخان متقی این سخنان را روز پنجشنبه در دیدار با سعدی شریفی سفیر تاجیکستان در کابل، بیان کرد.

بر اساس اعلامیهٔ وزارت امور خارجهٔ طالبان، سفیر تاجیکستان آقای شریفی گفت که کشورش برنامه‌هایی برای اجرای شماری از پروژه‌های اقتصادی در امتداد مرز مشترک دو کشور دارد و خواهان گسترش روابط اقتصادی است.

روابط طالبان در شمال افغانستان با ترکمنستان و ازبکستان خوب است، اما با تاجیکستان چندان مناسب نیست، زیرا پس از پانزدهم آگست سال ۲۰۲۱، زمانی که طالبان کابل را تصرف کردند، چندین بار در امتداد مرز با تاجیکستان درگیری‌های مسلحانه رخ داده است. آخرین مورد آن دو هفته پیش اتفاق افتاد که به گفتهٔ مقام‌های تاجیکستان، در جریان آن سه افغان که مشغول قاچاق بودند، کشته شدند.

عربستان سعودی به مناسبت ماه مبارک رمضان ده ها تُن خرما به افغانستان کمک میکند

آرشیف

عربستان سعودی با هلال احمر افغانستان صد تُن خرما کمک کرد.

علی محمد الحصان، معاون سفارت عربستان سعودی در کابل، روز پنجشنبه گفت که این کمک به مناسبت فرا رسیدن ماه مبارک رمضان صورت گرفته و ریاض متعهد است که در هر شرایطی به کمک‌های بشردوستانه خود با افغانستان ادامه دهد.

امروز بیست‌وپنجم ماه شعبان است و از امروز چهار یا پنج روز دیگر، نخستین روز ماه رمضان خواهد بود.

سازمان بین‌المللی مهاجرت: در دو هفتۀ اخیر ماه جنوری بیش از ۳۸ هزار افغان از پاکستان برگشته اند

خانواده‌های افغان در حال بازگشت از پاکستان (تصویر آرشیف)

بر اساس گزارشی که این ادارۀ ملل متحد روز پنج‌شنبه، ۲۳ دلو نشر کرده، این افغان‌ها که شمار دقیق‌شان به ۳۸ هزار و ۲۰۱ نفر می‌رسد، از طریق پنج گذرگاه به افغانستان برگشته اند.

به گفتۀ آو او ام، در دو هفتۀ اخیر ماه جنوری میزان بازگشت‌ها نسبت به دو هفتۀ قبل آن ۲ درصد کاهش و اخراج‌ها ۷ درصد افزایش افزایش یافته است.

آمار این اداره نشان می‌دهد که از اپریل ۲۰۲۵ به این سو بیش از ۱ میلیون و ۱۵۵ هزار افغان از پاکستان به افغانستان بازگشته اند که از این بیش از ۱۵۸ هزار نفرشان اخراج شده اند.

به گفتۀ آی او ام، بازگشتی‌های که با آنان مصاحبه شده، ۹۹ درصدشان علت اصلی بازگشت‌شان به افغانستان را ترس از بازداشت خوانده اند.

یک ادارۀ ملل متحد: زنان مبتلا به اختلالات سوء مصرف مواد مخدر در افغانستان دسترسی بسیار محدودی به خدمات درمانی دارند

زنان معتاد در یک مرکز درمانی در افغانستان (تصویر آرشیف)

دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم ملل متحد (UNODC) می‌گوید که خدمات درمانی برای زنان مبتلا به اختلالات سوء مصرف مواد مخدر در افغانستان بسیار محدود است.

دفتر UNODC در افغانستان روز پنج‌شنبه، ۲۳ دلو در بیانیه‌ای در صفحه ایکس خود اعلام کرد که زنان مبتلا به اختلالات مصرف مواد مخد در افغانستان دسترسی محدودی به خدمات درمانی دارند و افزود که تقریباً دو سوم مراکز درمان اختلالات مصرف مواد مخدر تنها به مردان خدمات ارائه می‌کنند.

به گفتۀ این ادارۀ ملل متحد، تنها کمی بیش از یک سوم این مراکز برای زنان فعال هستند.

این اداره پیش از این در گزارشی در ۱۲ دلو به همین مشکل اشاره کرده و گفته بود که یافته‌های آن نشان می‌دهد که دو سوم مراکز درمان مواد مخدر فقط به معتادان مرد خدمات ارائه می‌دهند و تنها ۱۷ درصد از این مراکز در ۳۲ ولایت، معتادان زن را درمان می‌کنند.

ترمپ پس از دیدار با نتانیاهو: دستیابی به توافق با ایران گزینۀ ترجیحی من است

دیدار اخیر دونالد ترمپ، رئیس جمهور ایالات متحده و بنیامین نتانیاهو، صدر اعظم اسرائیل

دونالد ترمپ، رئیس جمهور امریکا روز چهارشنبه پس از دیدار با بنیامین نتانیاهو، صدر اعظم اسرائیل در قصر سفید اعلام کرد که مذاکرات با ایران باید ادامه یابد و ترجیح او دستیابی به توافق است.

رئیس جمهور ترمپ در شبکۀ اجتماعی خود "تروت سوشیال" دیدار با نتانیاهو و دیگر اعضای هیئت همراهش را "بسیار خوب" خواند و افزود: "هیچ تصمیم قطعی‌ای گرفته نشد، جز این‌‌که من اصرار کردم مذاکرات با ایران باید ادامه یابد تا مشخص شود آیا امکان دستیابی به توافق وجود دارد یا نه."

ترمپ افزود که به صدر اعظم اسرائیل گفته است که اگر چنین توافقی حاصل شود، "این گزینۀ ترجیح ما خواهد بود."

رئیس جمهور امریکا همچنین گفت که اگر توافقی با ایران حاصل نشود، "باید ببینیم نتیجه چه می‌شود."

رئیس جمهور ترمپ با اشاره به حملات اخیر امریکا به تأسیسات هسته‌ای ایران گفت: "بار قبل، ایران تصمیم گرفت که توافق نکند و با عملیات "چکش نیمه‌شب" هدف قرار گرفت. و این برای آن‌ها نتیجه خوبی نداشت. امیدوارم این بار منطقی‌تر و مسئولانه‌تر عمل کنند.»

بنیامین نتانیاهو، صدر اسرائیل، پیش از سفرش به امریکا در روز سه‌شنبه گفت که مذاکره با ایران اولویت اصلی او در گفتگو با دونالد ترمپ خواهد بود.

همزمان با حملات موشکی روسیه به اوکراین، زلنسکی برنامۀ برگزاری انتخابات به مناسبت چهارمین سالگرد جنگ را تکذیب کرد

تصویر مربوط به یکی از حملات تازۀ روسیه بر اوکراین

همزمان با ادامۀ حملات موشکی بالستیک نیروهای روسی به کی‌یف،پایتخت و برخی شهرهای دیگر اوکراین، ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین گزارش‌ها مبنی بر برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و همه‌پرسی به مناسبت چهارمین سالگرد حملۀ روسیه به اوکراین را رد کرد.

شاروال کی‌یف گفت که در نتیجۀ برخورد یک موشک بالستیک به یک منزل مسکونی در این شهر، دست کم دو نفر زخمی شدند.

مقام‌های اوکراین گفتند که در حملۀ شبانه به شهر جنوبی اودسا، به تأسیسات غیرنظامی آسیب رسیده و حداقل یک نفر زخمی شده است.

همچنین گزارش‌هایی از خسارات مالی در چندین شهر دیگر اوکراین در حملات اخیر روسیه منتشر شده است.

در همین حال، ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، گزارش "فایننشال تایمز" مبنی بر برنامه‌ریزی برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و همه‌پرسی در ۲۴ فبروری را تکذیب کرد.

او گفت که این تاریخ بسیار مهم است و چهار سال از جنگ را رقم می‌زند؛ جنگی که به گفتۀ او، بسیاری از مردم خود را برای دفاع از کشور فدا کرده‌اند.

گشایش جشنوارۀ فیلم برلین با فیلمی از شهربانو سادات، فلیمساز افغان

آمادگی‌ها برای برگزاری جشوارۀ فیلم برلین در جرمنی

جشنواره بین‌المللی فیلم برلین امروز (پنجشنبه) با فیلمی از شهربانو سادات، فیلمساز افغان، گشایش خواهد یافت.

در اعلام جشنواره آمده است که فیلم "No Good Men" یا (مردان خوب نیستند)، با کارگردانی بانو سادات فیلم افتتاحیۀ ۶۷مین جشنوارۀ فلم برلین خواهد بود.

این فیلم داستان نارو، خبرنگار یک شبکۀ تلویزیونی در کابل را روایت می‌کند که به دلیل خیانت شوهرش از او جدا شده و یک ماموریت سرنوشت‌ساز، باورهای او دربارۀ مردان را زیر سوال می‌برد.

شهربانو سادات، کارگردان فیلم "مردان خوب نیستند" در سال ۲۰۲۱ و پس از سقوط نظام جمهوری پیشین، افغانستان را ترک کرد و اکنون در هامبورگ زندگی می‌کند.

در اطلاعیۀ جشنوارۀ فیلم برلین به نقل از تریشیا تاتل، مدیر جشنواره برلیناله آمده است: "شهربانو سادات یکی از هیجان‌انگیزترین صداها در سینمای جهان است."

شهربانو سادات پیش از این با فیلم‌های "گرگ و گوسفند" و "پرورشگاه" در جشنواره‌های معتبر دیگری در سراسر جهان شرکت کرده است.

اهدای پول در بدل برگشت به افغانستان؛ طرحی که وزارت خارجۀ امریکا آغاز کرده است

ده‌ها افغان که در روند تخلیه در طیارۀ نظامی امریکا به قطر منتقل شدند.

وزارت امور خارجۀ ایالات متحدۀ امریکا اعلام کرده که به افغان‌هایی که در روند تخلیه به قطر منتقل شدند، در ازای برگشت‌شان به افغانستان پول می‌دهد.

این افغان‌ها در سال ۲۰۲۱ و پس از سقوط نظام جمهوری پیشین به هدف مهاجرت در امریکا به قطر منتقل شده بودند.

پاول کپور، یک مقام ارشد وزارت خارجۀ امریکا در امور آسیای جنوبی و مرکزی، این موضوع را روز چهارشنبه به اعضای کانگرس ایالات متحده بیان کرد.

بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، این مقام گفت که این روند به این دلیل آغاز شده است که مقامات می‌خواهند کمپ‌هایی را که افغان‌ها در آنها نگهداری می‌شوند، تا پایان ماه مارچ تعطیل کنند.

رویترز گزارش داده که در حال حاضر بیش از ۱۱۰۰ افغان در کمپ نظامی ایالات متحده در قطر مستقر هستند.

روند اسکان مجدد این افغان‌ها که بسیاری از آنها با نیروهای امریکایی در افغانستان کار می‌کردند و از ترس انتقام طالبان به قطر منتقل شده بودند، سال گذشته توسط دولت دونالد ترمپ به حالت تعلیق درآمد.

آقای کاپور گفت که حدود ۱۵۰ نفر این پیشنهاد را پذیرفته‌اند، اما گفته‌اند که نمی‌دانند در صورت بازگشت به افغانستان چه اتفاقی برایشان خواهد افتاد.

او افزود که نمی‌خواهند افغان‌ها را مجبور به بازگشت کنند.

