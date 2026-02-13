افغانستان
ادارههای ملل متحد میگویند که تنها در هفتۀ نخست ماه فبروی بیش از ۲ هزار افغان در پاکستان بازداشت و اخراج شدند
کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان و سازمان بینالمللی مهاجرت (آی او ام) امروز (جمعه، ۲۴ دلو) در یک گزارش مشترک گفتند از اول تا هفتم فبروری ۲۰۱۳ تبعۀ افغانستان در پاکستان بازداشت و به افغانستان اخراج شدند.
به گفتۀ این ادارهها، این آمار ۳۳ درصد افزایش را نسبت به هفتۀ قبل آن نشان میدهد.
این درحالیست که روند اخراج و بازگشت مهاجرین افغان از پاکستان ادامه دارد و بر اساس آمار سازمان بینالمللی مهاجرت (آی او ام)، تنها در دو هفتۀ آخر ماه جنوری بیش از ۳۸ هزار افغان از پاکستان به افغانستان بازگشته اند.
به گفتۀ آی او ام، بازگشتیهای که با آنان مصاحبه شده، ۹۹ درصدشان علت اصلی بازگشتشان به افغانستان را ترس از بازداشت خوانده اند.
وزیر خارجه حکومت طالبان از گسترش روابط با تاجیکستان سخن می گوید
وزیر امور خارجهٔ طالبان میگوید حکومت آنان متعهد است که روابط گسترده و نیک با تاجیکستان بر قرار کند.
امیرخان متقی این سخنان را روز پنجشنبه در دیدار با سعدی شریفی سفیر تاجیکستان در کابل، بیان کرد.
بر اساس اعلامیهٔ وزارت امور خارجهٔ طالبان، سفیر تاجیکستان آقای شریفی گفت که کشورش برنامههایی برای اجرای شماری از پروژههای اقتصادی در امتداد مرز مشترک دو کشور دارد و خواهان گسترش روابط اقتصادی است.
روابط طالبان در شمال افغانستان با ترکمنستان و ازبکستان خوب است، اما با تاجیکستان چندان مناسب نیست، زیرا پس از پانزدهم آگست سال ۲۰۲۱، زمانی که طالبان کابل را تصرف کردند، چندین بار در امتداد مرز با تاجیکستان درگیریهای مسلحانه رخ داده است. آخرین مورد آن دو هفته پیش اتفاق افتاد که به گفتهٔ مقامهای تاجیکستان، در جریان آن سه افغان که مشغول قاچاق بودند، کشته شدند.
عربستان سعودی به مناسبت ماه مبارک رمضان ده ها تُن خرما به افغانستان کمک میکند
عربستان سعودی با هلال احمر افغانستان صد تُن خرما کمک کرد.
علی محمد الحصان، معاون سفارت عربستان سعودی در کابل، روز پنجشنبه گفت که این کمک به مناسبت فرا رسیدن ماه مبارک رمضان صورت گرفته و ریاض متعهد است که در هر شرایطی به کمکهای بشردوستانه خود با افغانستان ادامه دهد.
امروز بیستوپنجم ماه شعبان است و از امروز چهار یا پنج روز دیگر، نخستین روز ماه رمضان خواهد بود.
کمک به زلزله زده ها در شرق افغانستان
سازمان مواد خوراکی و زراعت ملل متحد (FAO)، یونیسف و دولت فرانسه برنامهای به ارزش دو میلیون یورو را برای کمک به زلزلهزدگان در شرق افغانستان آغاز کردهاند.
بر اساس این برنامه، در ولایتهای کنر و ننگرهار به نزدیک به پنجاهودو هزار نفر کمک خواهد شد.
در اواخر ماه آگست سال میلادی گذشته، در پی وقوع زلزله در شرق افغانستان بیش از دو هزار و دوصد نفر جان باختند و بیش از سه هزار و ششصد نفر زخمی شدند. در نتیجه این زلزله، بیش از شش هزار و هفتصد خانه ویران شد.
سازمان بینالمللی مهاجرت: در دو هفتۀ اخیر ماه جنوری بیش از ۳۸ هزار افغان از پاکستان برگشته اند
بر اساس گزارشی که این ادارۀ ملل متحد روز پنجشنبه، ۲۳ دلو نشر کرده، این افغانها که شمار دقیقشان به ۳۸ هزار و ۲۰۱ نفر میرسد، از طریق پنج گذرگاه به افغانستان برگشته اند.
به گفتۀ آو او ام، در دو هفتۀ اخیر ماه جنوری میزان بازگشتها نسبت به دو هفتۀ قبل آن ۲ درصد کاهش و اخراجها ۷ درصد افزایش افزایش یافته است.
آمار این اداره نشان میدهد که از اپریل ۲۰۲۵ به این سو بیش از ۱ میلیون و ۱۵۵ هزار افغان از پاکستان به افغانستان بازگشته اند که از این بیش از ۱۵۸ هزار نفرشان اخراج شده اند.
به گفتۀ آی او ام، بازگشتیهای که با آنان مصاحبه شده، ۹۹ درصدشان علت اصلی بازگشتشان به افغانستان را ترس از بازداشت خوانده اند.
یک ادارۀ ملل متحد: زنان مبتلا به اختلالات سوء مصرف مواد مخدر در افغانستان دسترسی بسیار محدودی به خدمات درمانی دارند
دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم ملل متحد (UNODC) میگوید که خدمات درمانی برای زنان مبتلا به اختلالات سوء مصرف مواد مخدر در افغانستان بسیار محدود است.
دفتر UNODC در افغانستان روز پنجشنبه، ۲۳ دلو در بیانیهای در صفحه ایکس خود اعلام کرد که زنان مبتلا به اختلالات مصرف مواد مخد در افغانستان دسترسی محدودی به خدمات درمانی دارند و افزود که تقریباً دو سوم مراکز درمان اختلالات مصرف مواد مخدر تنها به مردان خدمات ارائه میکنند.
به گفتۀ این ادارۀ ملل متحد، تنها کمی بیش از یک سوم این مراکز برای زنان فعال هستند.
این اداره پیش از این در گزارشی در ۱۲ دلو به همین مشکل اشاره کرده و گفته بود که یافتههای آن نشان میدهد که دو سوم مراکز درمان مواد مخدر فقط به معتادان مرد خدمات ارائه میدهند و تنها ۱۷ درصد از این مراکز در ۳۲ ولایت، معتادان زن را درمان میکنند.
گشایش جشنوارۀ فیلم برلین با فیلمی از شهربانو سادات، فلیمساز افغان
جشنواره بینالمللی فیلم برلین امروز (پنجشنبه) با فیلمی از شهربانو سادات، فیلمساز افغان، گشایش خواهد یافت.
در اعلام جشنواره آمده است که فیلم "No Good Men" یا (مردان خوب نیستند)، با کارگردانی بانو سادات فیلم افتتاحیۀ ۶۷مین جشنوارۀ فلم برلین خواهد بود.
این فیلم داستان نارو، خبرنگار یک شبکۀ تلویزیونی در کابل را روایت میکند که به دلیل خیانت شوهرش از او جدا شده و یک ماموریت سرنوشتساز، باورهای او دربارۀ مردان را زیر سوال میبرد.
شهربانو سادات، کارگردان فیلم "مردان خوب نیستند" در سال ۲۰۲۱ و پس از سقوط نظام جمهوری پیشین، افغانستان را ترک کرد و اکنون در هامبورگ زندگی میکند.
در اطلاعیۀ جشنوارۀ فیلم برلین به نقل از تریشیا تاتل، مدیر جشنواره برلیناله آمده است: "شهربانو سادات یکی از هیجانانگیزترین صداها در سینمای جهان است."
شهربانو سادات پیش از این با فیلمهای "گرگ و گوسفند" و "پرورشگاه" در جشنوارههای معتبر دیگری در سراسر جهان شرکت کرده است.
اهدای پول در بدل برگشت به افغانستان؛ طرحی که وزارت خارجۀ امریکا آغاز کرده است
وزارت امور خارجۀ ایالات متحدۀ امریکا اعلام کرده که به افغانهایی که در روند تخلیه به قطر منتقل شدند، در ازای برگشتشان به افغانستان پول میدهد.
این افغانها در سال ۲۰۲۱ و پس از سقوط نظام جمهوری پیشین به هدف مهاجرت در امریکا به قطر منتقل شده بودند.
پاول کپور، یک مقام ارشد وزارت خارجۀ امریکا در امور آسیای جنوبی و مرکزی، این موضوع را روز چهارشنبه به اعضای کانگرس ایالات متحده بیان کرد.
بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، این مقام گفت که این روند به این دلیل آغاز شده است که مقامات میخواهند کمپهایی را که افغانها در آنها نگهداری میشوند، تا پایان ماه مارچ تعطیل کنند.
رویترز گزارش داده که در حال حاضر بیش از ۱۱۰۰ افغان در کمپ نظامی ایالات متحده در قطر مستقر هستند.
روند اسکان مجدد این افغانها که بسیاری از آنها با نیروهای امریکایی در افغانستان کار میکردند و از ترس انتقام طالبان به قطر منتقل شده بودند، سال گذشته توسط دولت دونالد ترمپ به حالت تعلیق درآمد.
آقای کاپور گفت که حدود ۱۵۰ نفر این پیشنهاد را پذیرفتهاند، اما گفتهاند که نمیدانند در صورت بازگشت به افغانستان چه اتفاقی برایشان خواهد افتاد.
او افزود که نمیخواهند افغانها را مجبور به بازگشت کنند.
آصف: احتمال دارد، پاکستان تروریستها را در داخل افغانستان هدف قرار دهد
وزیر دفاع پاکستان میگوید که احتمال دارد، پیش از ماه رمضان، نیروهای پاکستانی تروریستها را در داخل افغانستان هدف قرار دهند.
خواجه آصف در یک مصاحبه با رسانه پاکستانی"ای-آر-وای" که روز چهارشنبه(۱۱ فبروری) منتشر شد، همچنین گفت که اگر این عملیات به تأخیر بیفتد، هزینه آن بعداً بسیار بیشتر خواهد شد.
خواجه آصف افزوده که این سخنان را بر اساس اطلاعات تأییدشده، ابراز نمیکند و این نظر شخصی او است که این عملیات باید پیش از ماه رمضان، که ده تا دوازده روز دیگر به آن باقی مانده، انجام شود.
تا کنون حکومت طالبان در افغانستان در مورد این اظهارات خواجه آصف چیزی نگفتهاند، اما روز یکشنبه ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاستالوزرای طالبان، در یک نشست در کابل گفت که افغانستان نمیخواهد به کسی آسیب برساند، اما اگر کسی نیت ناپاک داشته باشد، پاسخ مناسب داده خواهد شد و تاریخ این موضوع را ثابت کرده است.
یوناما: محرومیت دختران افغان از آموزش همزمان با روز جهانی زنان و دختران در علم
هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) به مناسبت روز جهانی زنان و دختران در علم، امروز در بیانیهای گفته است که این روز مهم در افغانستان با اندوه فراوان فرا میرسد..
یوناما در بیانیهای که در شبکههای اجتماعی منتشر کرده، افزوده است که یکهزار و ششصد و هفت روز میشود که مقامهای حاکم افغانستان درهای آموزش را بهروی دختران بالاتر از صنف ششم بسته اند.
یوناما بار دیگر با تأکید از مقامهای حاکم خواسته است این ممنوعیت را لغو کنند.
۱۱ فبروری روز جهانی زنان و دختران در علم است و به همین مناسبت، انتونیو گوترش، سرمنشی سازمان ملل متحد، نیز از همه کشورهای جهان خواسته است موانع موجود در برابر آموزش و اشتغال زنان و دختران را برطرف کنند.