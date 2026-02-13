لینک‌های قابل دسترسی

افغانستان

۱۴ فبروری روز جهانی عاشقان؛ طالبان تجلیل از این روز را منع کردند

روز شنبه ۱۴ فبروری روز جهانی عشاق است.

این روز که به نام ولنتاین مشهور است، در بسیاری از کشورهای جهان تجلیل می‌شود؛ اما در افغانستان تحت حاکمیت طالبان، برگزاری و تجلیل از آن ممنوع است.

حکومت طالبان پیش از این اعلام کردند که تجلیل از برخی مناسبت‌ها دیگر را یک رسم غربی است و با فرهنگ جامعه افغانستان سازگاری ندارد.

با این حال، برخی شهروندان افغانستان به گونه پنهانی در این روز با هدیه‌دادن گل و یادبودهای کوچک، احساسات و محبت خود را به شریک زندگی یا دوستان نزدیک‌شان ابراز می‌کنند.

تازه‌ترین خبرهای روز را این‌جا دنبال کنید

مرکز خبرنگاران افغانستان: ۲۴ دستورالعمل محدودکننده طالبان فعالیت رادیوها را در افغانستان تحت تأثیر قرار داده است

آرشیف
آرشیف

مرکز خبرنگاران افغانستان به مناسبت «روز جهانی رادیو» با نشر اعلامیه‌ای هشدار داده که محدودیت‌ها بر فعالیت رادیوها در افغانستان به‌گونه بی‌سابقه‌ای افزایش یافته است.

به گفته این نهاد، در یک سال گذشته شماری از رادیوها تهدید یا بسته شده‌اند و چندین خبرنگار رادیویی نیز احضار، بازداشت یا زندانی شده‌اند.

مرکز خبرنگاران افغانستان در اعلامیه‌ای که روز جمعه منتشر کرده افزوده که است مقام‌های حاکم در افغانستان به‌جای اجرای قانون رسانه‌های همگانی، محدودیت‌های رسانه‌ای را از راه فرمان‌ها و دستورهای اجرایی اعمال می‌کنند.

بر اساس یافته‌های این مرکز، در بیش از چهار سال گذشته دست‌کم ۲۴ دستورالعمل محدودکننده رسانه‌ای صادر شده که تأثیر مستقیم بر فعالیت رادیوها داشته است؛ از جمله ممنوعیت کار زنان، محدودیت پخش صدای زنان، بازداشت خبرنگاران و ایجاد موانع در تمدید جواز فعالیت رادیوها.

مرکز خبرنگاران افغانستان از اداره حاکم خواسته است تا به قانون رسانه‌های همگانی احترام بگذارد، اقدامات فراقانونی را متوقف کند و اجازه دهد رادیوها آزادانه و بر اساس اصول خبرنگاری فعالیت کنند.

براساس آمار این مر کز حدود ۲۰۰ ایستگاه رادیویی در افغانستان فعال است.

خبیب غفران، سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان گفت رسانه‌ها باید مطابق ارزش‌های اسلامی و فرهنگی فعالیت کنند و افزود که از زمان روی کار آمدن طالبان، به ۴۰ رادیو جواز فعالیت داده شده و شمار رادیوهای فعال به ۲۲۸ رسیده است.

تمدید تحریم‌های شورای امنیت ملل متحد؛ فایق استقبال و حکومت طالبان نکوهش کرد

یکی از نشست‌های شورای امنیت ملل متحد (تصویر آرشیف)
یکی از نشست‌های شورای امنیت ملل متحد (تصویر آرشیف)

شورای امنیت ملل متحد تحریم‌ها علیه طالبان افغانستان را تمدید کرد.

این شورا ناوقت دیروز با اکثریت آرا ماموریت کمیتۀ نظارت بر تحریم‌های افغانستان را تمدید کرد.

بر اساس این تحریم‌ها که زیر عنوان فهرست تحریم‌های ۱۹۸۸ در ماه جون ۲۰۱۱ آغاز شدند، افراد، گروه‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات مرتبط با طالبان شامل تحریم‌های چون مسدود شدن دارایی‌ها، ممنوعیت سفر و تحریم تسلیحاتی هستند.

نقض حقوق زنان در افغانستان، به ویژه ممنوعیت آموزش بالاتر از صنف ششم دختران، دلیل اساسی تداوم این تحریم‌ها عنوان شده است.

نصیر احمد فایق، سرپرست نمایندگی دایمی افغانستان در ملل متحد، از تصمیم شورای امنیت استقبال کرده است.

او گفته که این اقدام نشان می‌دهد که جهان افغانستان را فراموش نکرده است و تعهدات علیۀ تروریسم باید اجرا و حقوق زنان باید احیا شود.

به گفتۀ او، ایجاد یک حکومت همه‌شمول یک گزینه نیست، بلکه تنها راه برای صلح است.

اما ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان تمدید تحریم‌ها را یک استراتژی ناکام خوانده و گفته که پالیسی‌ها باید بازنگری شوند تا راه برای تعامل مثبت و سازنده هموار شود.

اداره‌های ملل متحد می‌گویند که تنها در هفتۀ نخست ماه فبروی بیش از ۲ هزار افغان در پاکستان بازداشت و اخراج شدند

پولیس پاکستان در حال بررسی اسناد مهاجرین افغان در این کشور (تصویر آرشیف)
پولیس پاکستان در حال بررسی اسناد مهاجرین افغان در این کشور (تصویر آرشیف)

کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان و سازمان بین‌المللی مهاجرت (آی او ام) امروز (جمعه، ۲۴ دلو) در یک گزارش مشترک گفتند از اول تا هفتم فبروری ۲۰۱۳ تبعۀ افغانستان در پاکستان بازداشت و به افغانستان اخراج شدند.

به گفتۀ این اداره‌ها، این آمار ۳۳ درصد افزایش را نسبت به هفتۀ قبل آن نشان می‌دهد.

این درحالیست که روند اخراج و بازگشت مهاجرین افغان از پاکستان ادامه دارد و بر اساس آمار سازمان بین‌المللی مهاجرت (آی او ام)، تنها در دو هفتۀ آخر ماه جنوری بیش از ۳۸ هزار افغان از پاکستان به افغانستان بازگشته اند.

به گفتۀ آی او ام، بازگشتی‌های که با آنان مصاحبه شده، ۹۹ درصدشان علت اصلی بازگشت‌شان به افغانستان را ترس از بازداشت خوانده اند.

وزیر خارجه حکومت طالبان از گسترش روابط با تاجیکستان سخن می گوید

سرحد افغانستان و تاجیکستان - آرشیف
سرحد افغانستان و تاجیکستان - آرشیف

وزیر امور خارجهٔ طالبان می‌گوید حکومت آنان متعهد است که روابط گسترده و نیک با تاجیکستان بر قرار کند.
امیرخان متقی این سخنان را روز پنجشنبه در دیدار با سعدی شریفی سفیر تاجیکستان در کابل، بیان کرد.

بر اساس اعلامیهٔ وزارت امور خارجهٔ طالبان، سفیر تاجیکستان آقای شریفی گفت که کشورش برنامه‌هایی برای اجرای شماری از پروژه‌های اقتصادی در امتداد مرز مشترک دو کشور دارد و خواهان گسترش روابط اقتصادی است.

روابط طالبان در شمال افغانستان با ترکمنستان و ازبکستان خوب است، اما با تاجیکستان چندان مناسب نیست، زیرا پس از پانزدهم آگست سال ۲۰۲۱، زمانی که طالبان کابل را تصرف کردند، چندین بار در امتداد مرز با تاجیکستان درگیری‌های مسلحانه رخ داده است. آخرین مورد آن دو هفته پیش اتفاق افتاد که به گفتهٔ مقام‌های تاجیکستان، در جریان آن سه افغان که مشغول قاچاق بودند، کشته شدند.

عربستان سعودی به مناسبت ماه مبارک رمضان ده ها تُن خرما به افغانستان کمک میکند

آرشیف
آرشیف

عربستان سعودی با هلال احمر افغانستان صد تُن خرما کمک کرد.

علی محمد الحصان، معاون سفارت عربستان سعودی در کابل، روز پنجشنبه گفت که این کمک به مناسبت فرا رسیدن ماه مبارک رمضان صورت گرفته و ریاض متعهد است که در هر شرایطی به کمک‌های بشردوستانه خود با افغانستان ادامه دهد.

امروز بیست‌وپنجم ماه شعبان است و از امروز چهار یا پنج روز دیگر، نخستین روز ماه رمضان خواهد بود.

کمک به زلزله زده ها در شرق افغانستان

ویرانی زلزله در افغانستان - آرشیف
ویرانی زلزله در افغانستان - آرشیف

سازمان مواد خوراکی و زراعت ملل متحد (FAO)، یونیسف و دولت فرانسه برنامه‌ای به ارزش دو میلیون یورو را برای کمک به زلزله‌زدگان در شرق افغانستان آغاز کرده‌اند.

بر اساس این برنامه، در ولایت‌های کنر و ننگرهار به نزدیک به پنجاه‌ودو هزار نفر کمک خواهد شد.

در اواخر ماه آگست سال میلادی گذشته، در پی وقوع زلزله در شرق افغانستان بیش از دو هزار و دوصد نفر جان باختند و بیش از سه هزار و ششصد نفر زخمی شدند. در نتیجه این زلزله، بیش از شش هزار و هفتصد خانه ویران شد.

سازمان بین‌المللی مهاجرت: در دو هفتۀ اخیر ماه جنوری بیش از ۳۸ هزار افغان از پاکستان برگشته اند

خانواده‌های افغان در حال بازگشت از پاکستان (تصویر آرشیف)
خانواده‌های افغان در حال بازگشت از پاکستان (تصویر آرشیف)

بر اساس گزارشی که این ادارۀ ملل متحد روز پنج‌شنبه، ۲۳ دلو نشر کرده، این افغان‌ها که شمار دقیق‌شان به ۳۸ هزار و ۲۰۱ نفر می‌رسد، از طریق پنج گذرگاه به افغانستان برگشته اند.

به گفتۀ آو او ام، در دو هفتۀ اخیر ماه جنوری میزان بازگشت‌ها نسبت به دو هفتۀ قبل آن ۲ درصد کاهش و اخراج‌ها ۷ درصد افزایش افزایش یافته است.

آمار این اداره نشان می‌دهد که از اپریل ۲۰۲۵ به این سو بیش از ۱ میلیون و ۱۵۵ هزار افغان از پاکستان به افغانستان بازگشته اند که از این بیش از ۱۵۸ هزار نفرشان اخراج شده اند.

به گفتۀ آی او ام، بازگشتی‌های که با آنان مصاحبه شده، ۹۹ درصدشان علت اصلی بازگشت‌شان به افغانستان را ترس از بازداشت خوانده اند.

یک ادارۀ ملل متحد: زنان مبتلا به اختلالات سوء مصرف مواد مخدر در افغانستان دسترسی بسیار محدودی به خدمات درمانی دارند

زنان معتاد در یک مرکز درمانی در افغانستان (تصویر آرشیف)
زنان معتاد در یک مرکز درمانی در افغانستان (تصویر آرشیف)

دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم ملل متحد (UNODC) می‌گوید که خدمات درمانی برای زنان مبتلا به اختلالات سوء مصرف مواد مخدر در افغانستان بسیار محدود است.

دفتر UNODC در افغانستان روز پنج‌شنبه، ۲۳ دلو در بیانیه‌ای در صفحه ایکس خود اعلام کرد که زنان مبتلا به اختلالات مصرف مواد مخد در افغانستان دسترسی محدودی به خدمات درمانی دارند و افزود که تقریباً دو سوم مراکز درمان اختلالات مصرف مواد مخدر تنها به مردان خدمات ارائه می‌کنند.

به گفتۀ این ادارۀ ملل متحد، تنها کمی بیش از یک سوم این مراکز برای زنان فعال هستند.

این اداره پیش از این در گزارشی در ۱۲ دلو به همین مشکل اشاره کرده و گفته بود که یافته‌های آن نشان می‌دهد که دو سوم مراکز درمان مواد مخدر فقط به معتادان مرد خدمات ارائه می‌دهند و تنها ۱۷ درصد از این مراکز در ۳۲ ولایت، معتادان زن را درمان می‌کنند.

گشایش جشنوارۀ فیلم برلین با فیلمی از شهربانو سادات، فلیمساز افغان

آمادگی‌ها برای برگزاری جشوارۀ فیلم برلین در جرمنی
آمادگی‌ها برای برگزاری جشوارۀ فیلم برلین در جرمنی

جشنواره بین‌المللی فیلم برلین امروز (پنجشنبه) با فیلمی از شهربانو سادات، فیلمساز افغان، گشایش خواهد یافت.

در اعلام جشنواره آمده است که فیلم "No Good Men" یا (مردان خوب نیستند)، با کارگردانی بانو سادات فیلم افتتاحیۀ ۶۷مین جشنوارۀ فلم برلین خواهد بود.

این فیلم داستان نارو، خبرنگار یک شبکۀ تلویزیونی در کابل را روایت می‌کند که به دلیل خیانت شوهرش از او جدا شده و یک ماموریت سرنوشت‌ساز، باورهای او دربارۀ مردان را زیر سوال می‌برد.

شهربانو سادات، کارگردان فیلم "مردان خوب نیستند" در سال ۲۰۲۱ و پس از سقوط نظام جمهوری پیشین، افغانستان را ترک کرد و اکنون در هامبورگ زندگی می‌کند.

در اطلاعیۀ جشنوارۀ فیلم برلین به نقل از تریشیا تاتل، مدیر جشنواره برلیناله آمده است: "شهربانو سادات یکی از هیجان‌انگیزترین صداها در سینمای جهان است."

شهربانو سادات پیش از این با فیلم‌های "گرگ و گوسفند" و "پرورشگاه" در جشنواره‌های معتبر دیگری در سراسر جهان شرکت کرده است.

