مقامات حکومت طالبان و ایران در مورد بهبود راه های مواصلاتی صحبت کردند
مقامات طالبان و ایران درباره تقویت روابط ترانسپورتی و ارتباطی میان دو طرف و حل مشکلات موجود در این بخشها گفتوگو کردهاند.
معاون وزارت نفت ایران، سید علی محمد موسوی، و معاون وزارت ترانسپورت و هوانوردی طالبان، عبدالسلام حیدری، این دیدار را در کابل انجام دادهاند.
سفارت ایران در کابل امروز شنبه (۲۵ دلو) این خبر را در صفحه ایکس خود منتشر کرده است.
مقامهای طالبان، ایران را شریک اصلی تجاری خود خوانده و از این کشور خواستهاند مشکلات تاجران افغان را حل کند، برای موترهای باربری مواد سوخت فراهم سازد و زمان انتظار در مرز را کاهش دهد.
افغانستان پس از آن به گسترش تجارت با ایران روی آورده است که حدود چهار ماه میشود تمامی راههای تجارتی و ترانزیتیاش با پاکستان بسته شده است.
در لغزش زمین در کاپیسا چهار نفر کشته و چندین نفر زخمی شدند
در نتیجه لغرش زمین در ولایت مرکزی کاپیسا چهار نفر کشته و شش تن دیگر زخمی شده اند. در این مورد پولیس محلی صبح شنبه خبر داد.
به گزارش رسانه های داخلی این حادثه شب گذشته در منطقه شُخی در نزدیکی مرکز ولایت کاپیسا، رخ داده است. قوماندی پولیس ولایتی حکومت طالبان در اعلامیهای این حادثه را تائید کرده است.
در نتیجه این رویداد، یک خانه فرو ریخته است.
افغانستان از جمله کشورهایی است که در برابر حوادث طبیعی، از جمله لغزش زمین، زلزله و سیلابهای ناگهانی، بسیار آسیبپذیر است، به خصوص در مناطق کوهستانی که خانهها اغلب در دامنههای ناپایدار ساخته میشوند.
فوندرلاین: اروپا باید مسئولیت بیشتری امنیتی خود را به عهده بگیرد
اورزولا فوندرلاین، رئیس کمیسیون اروپا، میگوید که اروپا باید مسئولیت بیشتری در قبال امنیت خود بر عهده بگیرد.
او امروز شنبه (۲۵ دلو) در سخنرانی خود در کنفرانس امنیتی مونیخ گفت: «اروپا باید گام بردارد و مسئولیت خود را بر عهده بگیرد.»
وی تأکید کرده است که باید یک چتر اروپاییِ توانمندیهای استراتیژیک ایجاد شود که کنترل فضا، اطلاعات استخباراتی و ظرفیت حملات عمیق را در بر داشته باشد.
در همین کنفرانس مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده امریکا، ، نیز گفته است که امریکا و اروپا «به یکدیگر پیوند خوردهاند.»
روبیو افزوده است که عملکردن مشترک با اروپا «به بازسازی یک سیاست خارجی سالم کمک خواهد کرد.»
کنفرانس سهروزه امنیتی مونیخ روز جمعه توسط صدر اعظم آلمان، فردریش مرز، افتتاح شد که صدها رهبر اروپایی، قانونگذاران و مقامات امنیتی در آن شرکت دارند.
رئيس جمهور امریکا بار دیگر از نحوۀ خروج این کشور از افغانستان انتقاد کرد
دونالد ترمپ، رئیسجمهور ایالات متحدۀ امریکا بار دیگر از چگونگی خروج نیروهای امریکایی از افغانستان انتقاد کرده و آن را "خروج شرمآور" عنوان کرد.
بر اساس گزارش فاکس نیوز، ترمپ روز جمعه در فورت براگ ایالت کارولینای شمالی گفت: "یادتان هست که چگونه تمام تجهیزات نظامی را آنجا رها کردند؟ ما چنین کاری نمیکردیم. قرار بود با عزت و احترام خارج شویم، اما طوری به نظر میرسید که در حال فرار هستیم."
نیروهای امریکایی در روزهای پایانی ماه آگست سال ۲۰۲۱ پس از آن افغانستان را ترک کردند که پس از سقوط نظام جمهوری پیشین، طالبان کنترل کابل را به دست گرفتند.
در آن زمان، روند خروج نیروها با بینظمی و هرجومرج همراه بود و در پی انفجاری در نزدیکی میدان هوایی کابل، دستکم ۱۳ سرباز امریکایی و دهها شهروند افغان جان باختند.
رئیس جمهور امریکا گفت نمیداند که چرا طیارههای جت جنگی امریکا هم در افغانستان رها شدند در حالی که انتقال آنها مشکل نبود.
جو بایدن رئیسجمهور پیشین امریکا همواره از تصمیم خروج نیروهای امریکایی از افغانستان دفاع کرده است.
ترکیدن لولههای آب در موزیم لوور پاریس؛ «مونالیزا» در امان ماند
موزیم لوور پاریس روز جمعه اعلام کرد که پس از ترکیدن یک لوله، در بخش پربازدید این موزیم آب جاری شده؛ این دومین ترکیدن لوله آب در سه ماه گذشته. به گفته مدیریت لوور، آتشنشانان بهسرعت مداخله کردند و آثار مهم از جمله تابلو «مونالیزا» آسیبی ندیدهاند.
ترکیدن لولههای آب در اتاق شماره ۷۰۷ رخ داده؛ جایی که آثاری از شارل مِینیه، هنرمند فرانسوی قرن نوزدهم، و برناردینو لوئینی، نقاش ایتالیایی قرن شانزدهم، به نمایش گذاشته شده است. آب به بخشی از سقفی که توسط مِینیه نقاشی شده بود، آسیب رسانده است.
این رویداد در حالی رخ میدهد که لوور در ماههای اخیر با چالشهای متعددی چون سرقت، اعتصابها و فروش تکتهای جعلی و تاریخ گذشته روبهرو بوده است.
۱۴ فبروری روز جهانی عاشقان؛ طالبان تجلیل از این روز را منع کردند
روز شنبه ۱۴ فبروری روز جهانی عشاق است.
این روز که به نام ولنتاین مشهور است، در بسیاری از کشورهای جهان تجلیل میشود؛ اما در افغانستان تحت حاکمیت طالبان، برگزاری و تجلیل از آن ممنوع است.
حکومت طالبان پیش از این اعلام کردند که تجلیل از برخی مناسبتها دیگر را یک رسم غربی است و با فرهنگ جامعه افغانستان سازگاری ندارد.
با این حال، برخی شهروندان افغانستان به گونه پنهانی در این روز با هدیهدادن گل و یادبودهای کوچک، احساسات و محبت خود را به شریک زندگی یا دوستان نزدیکشان ابراز میکنند.
هند هفته آینده میزبان «نشست تأثیر هوش مصنوعی» است
دولت هند اعلام کرد که هفته آینده «نشست تأثیر هوش مصنوعی» در دهلی نو با حضور رهبران دستکم۱۷ کشور، سرمنشی سازمان ملل متحد و شماری از مدیران ارشد شرکتهای بزرگ فناوری برگزار میشود.
به گفته وزارت خارجه هند، این نشست به بررسی فرصتها و چالشهای گسترش سریع هوش مصنوعی میپردازد.
قرار است برنامههای تخصصی از روز دوشنبه هفته آینده آغاز شود و نارندرا مودی، صدراعظم هند، روز پنجشنبه این نشست را بهگونه رسمی افتتاح کند.
یک محکمه در بریتانیا دو مرد را بهدلیل طراحی یک حمله مسلحانه به حبس ابد محکوم کرد
دو مرد در بریتانیا بهدلیل برنامهریزی حمله مسلحانه الهامگرفته از داعش علیه یهودیان منچستر، به حبس ابد محکوم شدند.
یک محکمه انگلستان روز جمعه اعلام کرده ولید سعداوی ۳۸ ساله و عمار حسین ۵۲ ساله قصد داشتند یک راهپیمایی یهودیان در شهر منچستر را هدف قرار دهند و سپس یهودیان بیشتری را در شمال این شهر به قتل برسانند.
این طرح زمانی ناکام ماند که آنها نقشه خود را با مأمور مخفی افشا کردند.
مرکز خبرنگاران افغانستان: ۲۴ دستورالعمل محدودکننده طالبان فعالیت رادیوها را در افغانستان تحت تأثیر قرار داده است
مرکز خبرنگاران افغانستان به مناسبت «روز جهانی رادیو» با نشر اعلامیهای هشدار داده که محدودیتها بر فعالیت رادیوها در افغانستان بهگونه بیسابقهای افزایش یافته است.
به گفته این نهاد، در یک سال گذشته شماری از رادیوها تهدید یا بسته شدهاند و چندین خبرنگار رادیویی نیز احضار، بازداشت یا زندانی شدهاند.
مرکز خبرنگاران افغانستان در اعلامیهای که روز جمعه منتشر کرده افزوده که است مقامهای حاکم در افغانستان بهجای اجرای قانون رسانههای همگانی، محدودیتهای رسانهای را از راه فرمانها و دستورهای اجرایی اعمال میکنند.
بر اساس یافتههای این مرکز، در بیش از چهار سال گذشته دستکم ۲۴ دستورالعمل محدودکننده رسانهای صادر شده که تأثیر مستقیم بر فعالیت رادیوها داشته است؛ از جمله ممنوعیت کار زنان، محدودیت پخش صدای زنان، بازداشت خبرنگاران و ایجاد موانع در تمدید جواز فعالیت رادیوها.
مرکز خبرنگاران افغانستان از اداره حاکم خواسته است تا به قانون رسانههای همگانی احترام بگذارد، اقدامات فراقانونی را متوقف کند و اجازه دهد رادیوها آزادانه و بر اساس اصول خبرنگاری فعالیت کنند.
براساس آمار این مر کز حدود ۲۰۰ ایستگاه رادیویی در افغانستان فعال است.
خبیب غفران، سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان گفت رسانهها باید مطابق ارزشهای اسلامی و فرهنگی فعالیت کنند و افزود که از زمان روی کار آمدن طالبان، به ۴۰ رادیو جواز فعالیت داده شده و شمار رادیوهای فعال به ۲۲۸ رسیده است.
نگرانیها از وضعیت صحی عمران خان، صدر اعظم اسبق پاکستان
وکیل عمران خان، صدر اعظم اسبق و رهبر حزب تحریک انصاف پاکستان گزارش مربوط به وضعیت صحی او را به ستره محکمۀ پاکستان ارائه کرد.
در این گزارش آمده است که در هفتۀ پایانی ماه جنوری، با وجود درمان، چشم راست خان بهشدت ضعیف شده و قدرت بینایی او تنها به پانزده درصد کاهش یافته است.
از سوی دیگراتحاد احزاب مخالف حکومت پاکستان در واکنش به "وضعیت نگرانکنندۀ صحی" عمران خان و ممنوعیت ملاقاتها با او در زندان، اعلام کرده که در برابر ساختمان پارلمان تحصن خواهند کرد.
این اتحاد به نام "تحریک تحفظ آئین پاکستان" (جنبش حفاظت از قانون اساسی پاکستان) روز پنجشنبه اعلام کرد که تحصنشان از روز جمعه، ۱۳ فبروری آغاز خواهد شد.
محمود خان اچکزی، رئیس این اتحاد و رهبر اپوزیسیون در مجمع ملی پاکستان با دیگر رهبران این اتحاد در یک نشست خبری مشترک در اسلامآباد گفت که به تاریخ ۱۳ فبروری خواستههایشان را به حکومت ارائه خواهند کرد و تا برآورده شدن آن به تحصن خود ادامه خواهند داد.
این در حالیست که ستره محکمۀ پاکستان به حکومت این کشور دستور داده است تا پیش از ۱۶ فبروری، زمینۀ ملاقات عمران خان با داکتران چشم و نیز تماس تیلیفونی او با فرزندانش را فراهم سازد.
عمران خان از سال ۲۰۲۳ به اینسو در چندین قضیه، از جمله اتهامات مربوط به فساد، در زندان ادیاله در شهر راوپلندی زندانی است. در برخی از این قضایا محکمهها دستور آزادی او را نیز صادر کردهاند.
یک محکمه ویژه در زندان، در ماه دسمبر سال گذشته، او و همسرش هر کدام را به ۱۷ سال حبس محکوم کرد.