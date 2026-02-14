لینک‌های قابل دسترسی

یکشنبه ۲۶ دلو ۱۴۰۴ کابل ۰۲:۵۹

جهان

حدود ۲۵۰ هزار نفر در گردهمایی ایرانیان علیه رژیم ایران اشتراک کردند

گردهمایی ایرانیان در مونیخ، ۲۵ دلو
گردهمایی ایرانیان در مونیخ، ۲۵ دلو

این بزرگ‌ترین گرهمایی علیه رژیم کنونی ایران در اروپا به شمار می‌رود. این گردهمایی همزمان با برگزاری کنفرانس امنیتی مونیخ و به دعوت رضا پهلوی، فرزند آخرین شاه ایران، در این شهر برگزار شد.

اشتراک‌کنندگان از کشورهای مختلف اروپایی در مونیخ گردهم آمده بودند تا اعتراض خود را نسبت به سرکوب خشونت‌آمیز و خونین معترضان توسط رژیم ایران ابراز کنند.

رضا پهلوی در سخنرانی خود این تظاهرات را بزرگ‌ترین گردهمایی ایرانیان توصیف کرد و گفت هدف این است که صدای مردم داخل ایران به گوش جهان برسد.

او پیش‌تر نیز از دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور امریکا، خواسته بود که اقدامات عملی انجام دهد و از مردم ایران حمایت کند.

ترامپ روز جمعه گفته بود که تغییر حکومت در ایران «بهترین چیزی است که می‌تواند رخ دهد»، آن‌هم در حالی که او دومین کشتی هواپیمابر را برای افزایش فشار نظامی بر جمهوری اسلامی به خاورمیانه اعزام کرد.

ادامه خبر ...

روز یکشنبه در جام جهانی کریکت، هند و پاکستان با هم روبه‌رو می‌شوند

جام جهانی ۲۰ آوره کریکت ۲۰۲۶
جام جهانی ۲۰ آوره کریکت ۲۰۲۶

این مسابقه در شهر کولمبو، پایتخت سریلانکا، عصر امروز آغاز می‌شود. دیدارهای هند و پاکستان همواره با هیجان و واکنش های زیادی همراه بوده است.

پاکستان در ابتدا اعلام کرده بود که بازی روز یکشنبه در برابر هند را تحریم می‌کند، اما بعداً تصمیم گرفت در این مسابقه شرکت کند.

از سال ۲۰۲۲ به این‌سو، هند پنج بار در رقابت‌های بین‌المللی بیست‌آوره با پاکستان روبه‌رو شده که همه آن‌ها را برده است.

روز شنبه، از گروه دی که افغانستان نیز در آن حضور دارد، تیم افریقای جنوبی توانست نیوزیلند را شکست دهد.

در بازی دیگر روز گذشته، انگلستان اسکاتلند را مغلوب کرد و ایرلند نیز عمان را شکست داد.

بازی افغانستان روز دوشنبه در برابر امارات متحده عربی برگزار می‌شود.

تیم افغانستان دو بازی نخست خود را برابر نیوزیلند و افریقای جنوبی باخته است؛ اما اگر دو دیدار باقی‌مانده را با امتیاز خوب برنده شود و همچنان کانادا روز سه‌شنبه نیوزیلند را شکست دهد، شانس صعود افغانستان به مرحله هشت تیم برتر فراهم خواهد شد.

ادامه خبر ...

پسر آخرین شاه ایران از رئیس جمهور امریکا خواست که به مردم ایران کمک کند.

آرشیف
آرشیف

پسر آخرین شاه ایران که در تبعید بسر میبرد روز شنبه از رئیس‌جمهور ایالات متحده، دونالد ترامپ، خواست تا به مردم ایران کمک کند.

این درخواست یک روز پس از آن مطرح شد که رهبر امریکا گفته بود تغییر قدرت در ایران «بهترین اتفاق» خواهد بود.

رضا پهلوی، که در ایالات متحده زندگی می‌کند و از پیش از انقلاب اسلامی ۱۹۷۹ به ایران بازنگشته است، هنگام گفت‌وگو با خبرنگاران در کنفرانس امنیتی مونیخ افزود که «زمان پایان دادن به جمهوری اسلامی فرا رسیده است.»

ترامپ روز جمعه گفته بود که تغییر حکومت در ایران «بهترین چیزی است که می‌تواند رخ دهد»، آن‌هم در حالی که او دومین کشتی هواپیمابر را برای افزایش فشار نظامی بر جمهوری اسلامی به خاورمیانه اعزام کرد.

او پیش‌تر نیز برای حمایت از موج اعتراض‌های خیابانی در ایران که در ماه جنوری به اوج خود رسید و با سرکوب خشونت‌آمیز مواجه شد ، تهدید به مداخله نظامی کرده بود.

ادامه خبر ...

فون‌درلاین: اروپا باید مسئولیت بیشتری امنیتی خود را به عهده بگیرد

آرشیف
آرشیف

اورزولا فون‌درلاین، رئیس کمیسیون اروپا، می‌گوید که اروپا باید مسئولیت بیشتری در قبال امنیت خود بر عهده بگیرد.
او امروز شنبه (۲۵ دلو) در سخنرانی خود در کنفرانس امنیتی مونیخ گفت: «اروپا باید گام بردارد و مسئولیت خود را بر عهده بگیرد.»

وی تأکید کرده است که باید یک چتر اروپاییِ توانمندی‌های استراتیژیک ایجاد شود که کنترل فضا، اطلاعات استخباراتی و ظرفیت حملات عمیق را در بر داشته باشد.

در همین کنفرانس مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده امریکا، ، نیز گفته است که امریکا و اروپا «به یکدیگر پیوند خورده‌اند.»
روبیو افزوده است که عمل‌کردن مشترک با اروپا «به بازسازی یک سیاست خارجی سالم کمک خواهد کرد.»

کنفرانس سه‌روزه امنیتی مونیخ روز جمعه توسط صدر اعظم آلمان، فردریش مرز، افتتاح شد که صدها رهبر اروپایی، قانون‌گذاران و مقامات امنیتی در آن شرکت دارند.

ادامه خبر ...

ترکیدن لوله‌های آب در موزیم لوور پاریس؛ «مونالیزا» در امان ماند

گردشگران در کنار میدان روبه‌روی هرم لوور
گردشگران در کنار میدان روبه‌روی هرم لوور

موزیم لوور پاریس روز جمعه اعلام کرد که پس از ترکیدن یک لوله، در بخش پربازدید این موزیم آب جاری شده؛ این دومین ترکیدن لوله آب در سه ماه گذشته. به گفته مدیریت لوور، آتش‌نشانان به‌سرعت مداخله کردند و آثار مهم از جمله تابلو «مونالیزا» آسیبی ندیده‌اند.

ترکیدن لوله‌های آب در اتاق شماره ۷۰۷ رخ داده؛ جایی که آثاری از شارل مِینیه، هنرمند فرانسوی قرن نوزدهم، و برناردینو لوئینی، نقاش ایتالیایی قرن شانزدهم، به نمایش گذاشته شده است. آب به بخشی از سقفی که توسط مِینیه نقاشی شده بود، آسیب رسانده است.

این رویداد در حالی رخ می‌دهد که لوور در ماه‌های اخیر با چالش‌های متعددی چون سرقت، اعتصاب‌ها و فروش تکت‌های جعلی و تاریخ گذشته روبه‌رو بوده است.

ادامه خبر ...

هند هفته آینده میزبان «نشست تأثیر هوش مصنوعی» است

دولت هند اعلام کرد که هفته آینده «نشست تأثیر هوش مصنوعی» در دهلی نو با حضور رهبران دست‌کم۱۷ کشور، سرمنشی سازمان ملل متحد و شماری از مدیران ارشد شرکت‌های بزرگ فناوری برگزار می‌شود.

به گفته وزارت خارجه هند، این نشست به بررسی فرصت‌ها و چالش‌های گسترش سریع هوش مصنوعی می‌پردازد.

قرار است برنامه‌های تخصصی از روز دوشنبه هفته آینده آغاز شود و نارندرا مودی، صدراعظم هند، روز پنج‌شنبه این نشست را به‌گونه رسمی افتتاح کند.

ادامه خبر ...

یک محکمه در بریتانیا دو مرد را به‌دلیل طراحی یک حمله مسلحانه به حبس ابد محکوم کرد

دو مرد در بریتانیا به‌خاطر نقشه‌ای الهام‌گرفته از داعش برای کشتن صدها یهودی به حبس محکوم شدند
دو مرد در بریتانیا به‌خاطر نقشه‌ای الهام‌گرفته از داعش برای کشتن صدها یهودی به حبس محکوم شدند

دو مرد در بریتانیا به‌دلیل برنامه‌ریزی حمله مسلحانه الهام‌گرفته از داعش علیه یهودیان منچستر، به حبس ابد محکوم شدند.

یک محکمه انگلستان روز جمعه اعلام کرده ولید سعداوی ۳۸ ساله و عمار حسین ۵۲ ساله قصد داشتند یک راهپیمایی یهودیان در شهر منچستر را هدف قرار دهند و سپس یهودیان بیشتری را در شمال این شهر به قتل برسانند.

این طرح زمانی ناکام ماند که آن‌ها نقشه خود را با مأمور مخفی افشا کردند.

ادامه خبر ...

نگرانی‌ها از وضعیت صحی عمران خان، صدر اعظم اسبق پاکستان

عمران خان، صدراعظم سابق پاکستان (آرشیف)
عمران خان، صدراعظم سابق پاکستان (آرشیف)

وکیل عمران خان، صدر اعظم اسبق و رهبر حزب تحریک انصاف پاکستان گزارش مربوط به وضعیت صحی او را به ستره محکمۀ پاکستان ارائه کرد.

در این گزارش آمده است که در هفتۀ پایانی ماه جنوری، با وجود درمان، چشم راست خان به‌شدت ضعیف شده و قدرت بینایی او تنها به پانزده درصد کاهش یافته است.

از سوی دیگراتحاد احزاب مخالف حکومت پاکستان در واکنش به "وضعیت نگران‌کنندۀ صحی" عمران خان و ممنوعیت ملاقات‌ها با او در زندان، اعلام کرده که در برابر ساختمان پارلمان تحصن خواهند کرد.

این اتحاد به نام "تحریک تحفظ آئین پاکستان" (جنبش حفاظت از قانون اساسی پاکستان) روز پنج‌شنبه اعلام کرد که تحصن‌شان از روز جمعه، ۱۳ فبروری آغاز خواهد شد.

محمود خان اچکزی، رئیس این اتحاد و رهبر اپوزیسیون در مجمع ملی پاکستان با دیگر رهبران این اتحاد در یک نشست خبری مشترک در اسلام‌آباد گفت که به تاریخ ۱۳ فبروری خواسته‌های‌شان را به حکومت ارائه خواهند کرد و تا برآورده شدن آن‌ به تحصن خود ادامه خواهند داد.

این در حالیست که ستره محکمۀ پاکستان به حکومت این کشور دستور داده است تا پیش از ۱۶ فبروری، زمینۀ ملاقات عمران خان با داکتران چشم و نیز تماس تیلیفونی او با فرزندانش را فراهم سازد.

عمران خان از سال ۲۰۲۳ به این‌سو در چندین قضیه، از جمله اتهامات مربوط به فساد، در زندان ادیاله در شهر راوپلندی زندانی است. در برخی از این قضایا محکمه‌ها دستور آزادی او را نیز صادر کرده‌اند.

یک محکمه ویژه در زندان، در ماه دسمبر سال گذشته، او و همسرش هر کدام را به ۱۷ سال حبس محکوم کرد.

ادامه خبر ...

ترمپ: اگر ایران به توافق نرسد با پیامد‌های "بسیار دردناک" روبه‌رو خواهد شد

دونالد ترمپ، رئیس جمهور ایالات متحدۀ امریکا
دونالد ترمپ، رئیس جمهور ایالات متحدۀ امریکا

دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور امریکا، روز پنج‌شنبه گفت ایالات متحده باید با ایران به توافق برسد و افزود چنین توافقی می‌تواند طی ماه آینده حاصل شود.

او در گفت‌وگو با خبرنگاران هشدار داد که اگر تهران بر سر برنامه هسته‌ای خود به توافق نرسد، با پیامدهایی "بسیار دردناک" روبه‌رو خواهد شد.

آقای ترمپ در پاسخ به پرسشی درباره گفت‌وگوهای اخیرش در این زمینه با بنیامین نتانیاهو، صدر اعظم اسرائیل، گفت: ؛باید به یک توافق برسیم، در غیر این صورت اوضاع بسیار دردناک خواهد شد، بسیار دردناک. من نمی‌خواهم چنین اتفاقی بیفتد، اما باید به توافق برسیم."

رئیس‌جمهور امریکا در بارۀ ارزیابی خود در بارۀ زمان رسیدن به این توافق گفت که این اتفاق می‌تواند "حدوداً طی ماه آینده" رخ دهد و افزود: "باید به‌سرعت اتفاق بیفتد. آنها (ایران) باید به سرعت موافقت کنند."

دونالد ترمپ که در حال بررسی اعزام دومین ناو هواپیمابر به خاورمیانه برای افزایش فشار بر ایران است، در بخش دیگری از اظهارات خود به حملات نظامی امریکا علیۀ تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی که در جریان جنگ ۱۲ روزه دستور آن را صادر کرده بود، اشاره کرد.

ادامه خبر ...

تهدید دوباره رئیس جمهور امریکا به ایران

آرشیف
آرشیف

رئیس‌جمهور ایالات متحده امریکا بار دیگر ایران را تهدید کرد.

دونالد ترمپ روز پنجشنبه در پاسخ به سوال خبرنگاران در رابطه با ملاقاتش با صدر اعظم اسرائیل گفت اگر تهران درباره برنامه هسته‌ای خود به توافق نرسد، با پیامدهای بسیار بدی روبه‌رو خواهد شد—پیامدهایی بسیار بد.

ترامپ همچنین ابراز امیدواری کرد که گفت‌وگوها با ایران در ماه آینده به نتیجه برسد.

بنیامین نتانیاهو، صدر اعظم اسرائیل، نیز روز پنج‌شنبه پیش از بازگشت از امریکا گفت که دونالد ترامپ شرایطی را فراهم می‌کند که می‌تواند راه را برای دستیابی به یک «توافق خوب» با ایران هموار سازد، اما او افزود که نسبت به هرگونه توافق با ایران بدبین است.

ادامه خبر ...

