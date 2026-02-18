افغانستان
طالبان شش تن را در محضر عام شلاق زدند
در ولایت کابل و ولسوالی چهارآسیاب، بر پنج تن به اتهام قمار و بر یک تن به اتهام لواطت، مجازات در محضر عام تطبیق شد.
ستره محکمۀ طالبان، روز چهارشنبه(۱۸ فبروری) در ویب سایت رسمی خود نوشته که این مجازات بر اساس فیصله های محاکم ابتدایی و تائید ستره محکمه، تطبیق شده است.
ستره محکمۀ طالبان، همچنین گفته که پنج تن به شش ماه حبس تنفیذی و هر یک ۱۵ ضربه شلاق و یک تن هم به ۲۹ ضربه شلاق، محکوم شده بودند.
طالبان پس از حاکمیت دوباره بر افغانستان، مجازات بدنی در محضر عام از جمله اعدام و شلاقزدن را آغاز کرده اند که با واکنشهای گستردۀ ملی و بینالمللی روبهرو شده، اما حکومت طالبان این مجازات را تطبیق شریعت اسلام دانسته و بر ادامۀ آن تأکید کرده و تا اکنون صدها تن توسط طالبان در محضر عام مجازات شده اند.
در جام جهانی کریکت ۲۰ آووره، امروز تیم های افغانستان و کانادا با هم مقابل می شوند
در ادامۀ رقابت های جام جهانی کریکت ۲۰ آووره، قرار است، امروز(۱۹ فبروری) تیم های افغانستان با کانادا، سریلانکا با زیمبابوی و ویست اندیز با آسترلیا به مصاف هم بروند.
بازی امروز افغانستان با کانادا در استدیوم چینای در هند برگزار می شود.
تیم کریکت افغانستان در این جام تا اکنون سه بازی را انجام داده، افغانستان در برابر نیوزیلند و افریقای جنوبی شکست خورده، اما در برابر تیم امارات متحدۀ عربی پیروز شده است.
جام جهانی کریکت ۲۰ آووره به میزبانی مشترک هند و سریلانکا برگزار شده و بازی نهایی یا فاینل این جام در ۸ مارچ برگزار خواهد شد.
در یک حادثه ترافیکی در مسیر شاهراه کابل– کندهار، در مربوطات غزنی، سه تن کشته شده اند
مقامات محلی طالبان در غزنی میگویند که روز چهارشنبه(۱۸ فبروری) در اثر یک حادثه ترافیکی در مسیر شاهراه کابل– کندهار، در مربوطات ولسوالی مقر این ولایت، سه تن کشته شده اند.
به گفتۀ مقامات این رویداد در اثر تصادم یک موتر باربری با یک بس مسافربری رخ داده است.
روز سه شنبه نیز در ولسوالیهای قرهباغ و آببند ولایت غزنی، در اثر دو رویداد جداگانۀ ترافیکی هفت تن کشته و زخمی شدند و در یک حادثه ترافیکی دیگر در شاهراه کابل - جلالآباد نیز دو تن کشته و دو تن هم زخمی شدند.
دلایل اساسی حوادث ترافیکی در افغانستان، بیاحتیاطی رانندهگان، عدم رعایت قواعد ترافیکی، سرعت و خرابی سرک ها را شامل می شود.
اخراج بیش از ۸۰۰ خانوادۀ افغان از ایران و پاکستان
ایران و پاکستان تنها روز سه شنبه۲۸ دلو، ۸۱۲ خانوادۀ مهاجر افغان را به افغانستان بازگرداندند.
ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان ناوقت روزگذشته با نشر خبرنامهای گفت که این خانوادهها از طریق ولایتهای نیمروز، ننگرهار، هلمند، هرات و کندهار به کشور بازگشتهاند.
از سوی دیگر، سازمان حمایت از رسانهها در تبعید از حکومتهای پاکستان و ایران خواسته است که خبرنگاران افغان مقیم این کشورها را که در انتظار دریافت ویزای بشردوستانۀ برازیل به سر میبرند و با تهدیدهای جدی امنیتی روبهرو هستند، به افغانستان اخراج نکنند.
این سازمان امروز چهارشنبه در بیانیهای تأکید کرده است که ایران و پاکستان باید با خبرنگاران بر اساس اصول بینالمللی بشردوستانه برخورد کنند.
ایران و پاکستان در هفتههای اخیر روند اخراج مهاجران افغان مقیم این کشورها، از جمله خبرنگاران، را شدت بخشیده است.
آتشزدن صدها ابزار موسیقی در پروان و لغمان از سوی طالبان
وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان اعلام کرده است که صدها ابزار موسیقی را در ولایتهای پروان و لغمان به آتش کشیده است.
این وزارت با نشر ویدیویی از روند آتشزدن این وسایل گفته است که ۵۰۰ قلم ابزار موسیقی در پروان و ۱۰۰ قلم دیگر در لغمان که در جریان یک سال گذشته جمعآوری شده بودند، روز سهشنبه ۲۸ دلو به آتش کشیده شدند.
به گفتۀ این وزارت، هارمونیه، تبله، دف و دیگر ابزارهای موسیقی در میان وسایل سوختاندهشده شامل بودهاند.
حکومت طالبان موسیقی را حرام میداند و پس از بازگشت به قدرت در بیش از چهار سال گذشته آن را ممنوع اعلام کرده است؛ اقدامی که در پی آن بسیاری از آوازخوانان و هنرمندان، افغانستان را ترک کردهاند.
قرارداد خرید برق از ایران برای سال ۱۴۰۵ تمدید شد
شرکت برشنا تحت کنترول طالبان از تمدید قرارداد خرید برق از ایران برای سال ۱۴۰۵ خورشیدی خبر داده است.
این شرکت امروز چهارشنبه، ۲۹ دلو، در اعلامیهای نوشت که این قرارداد در جریان سفر هیئتی از مسئولان برشنا به تهران امضا شده است.
شرکت برشنا دربارۀ میزان برق خریداریشده از ایران جزئیاتی ارائه نکرده است.
افغانستان برق مورد نیاز خود را از ازبیکستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ایران وارد میکند و به برق وارداتی متکی است.
برق وارداتی از ازبیکستان یکی از منابع اصلی تأمین انرژی در افغانستان به شمار میرود و بخش قابل توجهی از کابل و چندین ولایت دیگر به این منبع وابستهاند.
شرکت برشنا در حالی از تمدید قرارداد خرید برق از ایران خبر داده است که شهروندان افغانستان، بهویژه باشندگان کابل، از پرچاویهای دوامدار برق شکایت دارند.
سازمان جهانی صحت: باشندگان شرق و جنوبشرق افغانستان بیشتر در معرض خطر ملاریا هستند
سازمان جهانی صحت میگوید هر سال از جون تا نومبر، بیش از سهچهارم مردم در ولایات شرقی و جنوبشرقی افغانستان در معرض خطر ملاریا قرار دارند.
این سازمان اعلام کرده که بازبینی برنامه ملی مبارزه با ملاریا را تکمیل کرده و تلاشها برای مهار این بیماری را بیشتر میکند.
در این اعلامیه که در وبسایت دبلیو اچ او منتشر شده آمده که پس از کاهش موارد بین سالهای ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۱، ابتلا به ملاریا از ۲۰۲۲ دوباره افزایش یافته و در ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ بالا مانده است.
ننگرهار، لغمان، کنر و نورستان از ولایتهای بهشدت آسیبپذیر هستند. به گفته سازمان جهانی صحت ، گرمای بیشتر و بارندگیهای شدید ناشی از تغییرات اقلیمی، زمینه گسترش پشهها را فراهم کرده است.
نماینده سازمان جهانی صحت در افغانستان هشدار داده است که ملاریا همچنان فشار سنگینی بر جوامع آسیبپذیر، بهویژه زنان و کودکان وارد میکند و تأکید کرده که با هماهنگی و حمایت دوامدار میتوان از گسترش این بیماری جلوگیری کرد.
طالبان چهارشنبه را نخستین روز رمضان اعلام کردند
سترۀ محکمۀ حکومت طالبان اعلام کرد که چهارشنبه (۲۹ دلو ) اول ماه رمضان است
امروز در افغانستان و چند کشور اسلامی، اولین روز ماه رمضان است.
طالبان در افغانستان و کشورهای عربستان، قطر، کویت، بحرین، یمن، عراق، لبنان و امارات اعلام کردند که هلال ماه دیده شده است.
اما کشورهایی مانند ترکیه، سوریه، اردن، مالزیا، اندونیزیا، هند و پاکستان، روز پنجشنبه را آغاز ماه رمضان اعلام کردند.
در این ماه، مسلمانان از سحر تا غروب آفتاب از خوردن، نوشیدن خودداری میکنند و بعد از غروب برای افطار گرد هم میآیند.
طالبان: ۷۲۱ خانواده از پاکستان و ایران به کشور بازگشته اند
وزارت امور مهاجرین و عودتکنندگان حکومت طالبان روز دوشنبه ۲۷ دلو در خبرنامه ای گفته که ۵۶۷ خانواده از طریق تورخم و باقی آنها از گذرگاههای مرزی سپین بولدک، نیمروز، هلمند و هرات وارد افغانستان شدهاند.
پاکستان و ایران در سال ۲۰۲۳ اخراج گروهی افغانها را آغاز کردند، اما از سال گذشته این روند را تسریع بخشیدهاند.
بازگشت کنندگان افغان از کشور های همسایه در صحبت با رادیوآزادی می گویند که فقر، نبود کار و سرپناه آنان را در فصل زمستان با مشکلات جدی و نگرانی روبرو ساخته است.
آنان گفته اند که در حال حاضر در کمپ های موقت شب و روز دشوار را سپری میکنند.
آنان همچنان از بیکاری نیز شکایت دارند؛ مشکلی که پس از بازگشت دوبارهٔ طالبان به قدرت، شمار زیادی از افغان ها با آن روبهرو شدهاند.
سازمان ملل متحد گفته که از سال ۲۰۲۱ تاکنون بیش از پنج میلیون مهاجر به افغانستان بازگشتهاند که بیشتر آنان مهاجرانی هستند که از پاکستان و ایران به گونه اجباری اخراج شدهاند.
هشدار از احتمال جاری شدن سیلابها در ولایتهای غربی و جنوبی افغانستان
اداره غذا و زراعت سازمان ملل متحد، هشدار میدهد که در ولایتهای غربی و جنوبی افغانستان، بارندگیهای شدید همراه با افزایش درجه حرارت ممکن است خطر جاریشدن سریع آب بر سطح زمین و سیلابهای محلی را افزایش دهد.
این اداره روز سهشنبه ۲۸ دلو در صفحه ایکس خود در یک اعلامیه گفته است که در مناطق شمالی، بارندگی کمتر از حد اوسط ممکن است رطوبت محصولات زراعتی را تحت تأثیر قرار دهد.
این نهاد افزوده است که در سراسر افغانستان، افزایش غیرموسمی درجه حرارت بین ۱ تا ۸ درجه سانتیگراد پیشبینی شده و در ولایتهای جنوبی، درجه حرارت ممکن است از ۲۰ درجه سانتیگراد نیز فراتر رود.
این درحالیست که وزارت انرژی و آب حکومت طالبان نیز از احتمال جاری شدن سیل در شماری از مناطق افغانستان خبرداده بود.
این وزارت گفته بود که احتمال سرازیر شدن سیلاب و ازدیاد سطح آب دریا ها در بعضی از ساحات حوزه های دریایی کشور از تاریخ ۲۶ الی ۲۸ دلو وجود دارد.
بارندگی ها و سرازیر شدن سیلابها در سال جاری خورشیدی در چندین ولایت افغانستان، تلفات جانی و خسارات هنگفت مالی بر جا گذاشت.
به تازگی ولایت های مختلف افغانستان شاهد برفباری و باران بودند که تلفات جانی و خسارات مالی هم به دنبال داشت.
اما باشندگان مناطق بیرون شده از خشکسالی در برخی از ولایات افغانستان به ویژه دهقانان در صحبت با رادیوآزادی گفته بودند که از بارندهگیها بسیار خرسند هستند و تأیید کرده بودند که محصولات زراعتیشان در حال بهبود است و حاصلات خوبی بدست خواهند آورد.