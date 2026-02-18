در یک حادثه ترافیکی در مسیر شاهراه کابل– کندهار، در مربوطات غزنی، سه تن کشته شده اند

مقامات محلی طالبان در غزنی می‌گویند که روز چهارشنبه(۱۸ فبروری) در اثر یک حادثه ترافیکی در مسیر شاهراه کابل– کندهار، در مربوطات ولسوالی مقر این ولایت، سه تن کشته شده اند.

به گفتۀ مقامات این رویداد در اثر تصادم یک موتر باربری با یک بس مسافربری رخ داده است.

روز سه شنبه نیز در ولسوالی‌های قره‌باغ و آب‌بند ولایت غزنی، در اثر دو رویداد جداگانۀ ترافیکی هفت تن کشته و زخمی شدند و در یک حادثه ترافیکی دیگر در شاهراه کابل - جلال‌آباد نیز دو تن کشته و دو تن هم زخمی شدند.

دلایل اساسی حوادث ترافیکی در افغانستان، بی‌احتیاطی راننده‌‌گان، عدم رعایت‌ قواعد ترافیکی، سرعت و خرابی سرک ها را شامل می شود.