اخراج بیش از ۸۰۰ خانوادۀ افغان از ایران و پاکستان

ایران و پاکستان تنها روز سه شنبه۲۸ دلو، ۸۱۲ خانوادۀ مهاجر افغان را به افغانستان بازگرداندند.

ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان ناوقت روزگذشته با نشر خبرنامه‌ای گفت که این خانواده‌ها از طریق ولایت‌های نیمروز، ننگرهار، هلمند، هرات و کندهار به کشور بازگشته‌اند.

از سوی دیگر، سازمان حمایت از رسانه‌ها در تبعید از حکومت‌های پاکستان و ایران خواسته است که خبرنگاران افغان مقیم این کشورها را که در انتظار دریافت ویزای بشردوستانۀ برازیل به سر می‌برند و با تهدیدهای جدی امنیتی روبه‌رو هستند، به افغانستان اخراج نکنند.

این سازمان امروز چهارشنبه در بیانیه‌ای تأکید کرده است که ایران و پاکستان باید با خبرنگاران بر اساس اصول بین‌المللی بشردوستانه برخورد کنند.

ایران و پاکستان در هفته‌های اخیر روند اخراج مهاجران افغان مقیم این کشورها، از جمله خبرنگاران، را شدت بخشیده است.