اخراج بیش از ۸۰۰ خانوادۀ افغان از ایران و پاکستان
ایران و پاکستان تنها روز سه شنبه۲۸ دلو، ۸۱۲ خانوادۀ مهاجر افغان را به افغانستان بازگرداندند.
ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان ناوقت روزگذشته با نشر خبرنامهای گفت که این خانوادهها از طریق ولایتهای نیمروز، ننگرهار، هلمند، هرات و کندهار به کشور بازگشتهاند.
از سوی دیگر، سازمان حمایت از رسانهها در تبعید از حکومتهای پاکستان و ایران خواسته است که خبرنگاران افغان مقیم این کشورها را که در انتظار دریافت ویزای بشردوستانۀ برازیل به سر میبرند و با تهدیدهای جدی امنیتی روبهرو هستند، به افغانستان اخراج نکنند.
این سازمان امروز چهارشنبه در بیانیهای تأکید کرده است که ایران و پاکستان باید با خبرنگاران بر اساس اصول بینالمللی بشردوستانه برخورد کنند.
ایران و پاکستان در هفتههای اخیر روند اخراج مهاجران افغان مقیم این کشورها، از جمله خبرنگاران، را شدت بخشیده است.
آتشزدن صدها ابزار موسیقی در پروان و لغمان از سوی طالبان
وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان اعلام کرده است که صدها ابزار موسیقی را در ولایتهای پروان و لغمان به آتش کشیده است.
این وزارت با نشر ویدیویی از روند آتشزدن این وسایل گفته است که ۵۰۰ قلم ابزار موسیقی در پروان و ۱۰۰ قلم دیگر در لغمان که در جریان یک سال گذشته جمعآوری شده بودند، روز سهشنبه ۲۸ دلو به آتش کشیده شدند.
به گفتۀ این وزارت، هارمونیه، تبله، دف و دیگر ابزارهای موسیقی در میان وسایل سوختاندهشده شامل بودهاند.
حکومت طالبان موسیقی را حرام میداند و پس از بازگشت به قدرت در بیش از چهار سال گذشته آن را ممنوع اعلام کرده است؛ اقدامی که در پی آن بسیاری از آوازخوانان و هنرمندان، افغانستان را ترک کردهاند.
قرارداد خرید برق از ایران برای سال ۱۴۰۵ تمدید شد
شرکت برشنا تحت کنترول طالبان از تمدید قرارداد خرید برق از ایران برای سال ۱۴۰۵ خورشیدی خبر داده است.
این شرکت امروز چهارشنبه، ۲۹ دلو، در اعلامیهای نوشت که این قرارداد در جریان سفر هیئتی از مسئولان برشنا به تهران امضا شده است.
شرکت برشنا دربارۀ میزان برق خریداریشده از ایران جزئیاتی ارائه نکرده است.
افغانستان برق مورد نیاز خود را از ازبیکستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ایران وارد میکند و به برق وارداتی متکی است.
برق وارداتی از ازبیکستان یکی از منابع اصلی تأمین انرژی در افغانستان به شمار میرود و بخش قابل توجهی از کابل و چندین ولایت دیگر به این منبع وابستهاند.
شرکت برشنا در حالی از تمدید قرارداد خرید برق از ایران خبر داده است که شهروندان افغانستان، بهویژه باشندگان کابل، از پرچاویهای دوامدار برق شکایت دارند.
جسی جکسون، رهبر جنبش حقوق مدنی ایالات متحده امریکا درگذشت
جسی جکسون، رهبر جنبش حقوق مدنی ایالات متحده امریکا، در سن ۸۴ سالگی درگذشت.
درگذشت او روز سهشنبه، ۲۸ دلو، در بیانیهای از سوی خانوادهاش تأیید شد.
دونالد ترمپ، رئیسجمهور ایالات متحده، در شبکۀ اجتماعی خود، تروت سوشل، از جسی جکسون به عنوان شخصیتی «تکرارنشدنی» یاد کرد و گفت که در مسیر تلاشهای این رهبر نامدار حقوق مدنی برای توانمندسازی سیاهپوستان امریکا، از «او حمایت کرده است.»
او یکی از نزدیکان مارتین لوتر کینگ خوانده میشد که از دهۀ ۱۹۶۰ فعالیت اش را به حمایت از حقوق سیاهپوستان امریکا و دیگر جوامع به حاشیه رانده شده آغاز کرد.
جکسون در سالهای ۱۹۸۴ و ۱۹۸۸ برای کسب نامزدی ریاستجمهوری حزب دموکرات رقابت کرد.
او در سال ۲۰۱۷ اعلام کرده بود که به بیماری پارکینسون مبتلا شده است.
سازمان جهانی صحت: باشندگان شرق و جنوبشرق افغانستان بیشتر در معرض خطر ملاریا هستند
سازمان جهانی صحت میگوید هر سال از جون تا نومبر، بیش از سهچهارم مردم در ولایات شرقی و جنوبشرقی افغانستان در معرض خطر ملاریا قرار دارند.
این سازمان اعلام کرده که بازبینی برنامه ملی مبارزه با ملاریا را تکمیل کرده و تلاشها برای مهار این بیماری را بیشتر میکند.
در این اعلامیه که در وبسایت دبلیو اچ او منتشر شده آمده که پس از کاهش موارد بین سالهای ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۱، ابتلا به ملاریا از ۲۰۲۲ دوباره افزایش یافته و در ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ بالا مانده است.
ننگرهار، لغمان، کنر و نورستان از ولایتهای بهشدت آسیبپذیر هستند. به گفته سازمان جهانی صحت ، گرمای بیشتر و بارندگیهای شدید ناشی از تغییرات اقلیمی، زمینه گسترش پشهها را فراهم کرده است.
نماینده سازمان جهانی صحت در افغانستان هشدار داده است که ملاریا همچنان فشار سنگینی بر جوامع آسیبپذیر، بهویژه زنان و کودکان وارد میکند و تأکید کرده که با هماهنگی و حمایت دوامدار میتوان از گسترش این بیماری جلوگیری کرد.
وزیر خارجه ایران: «مسیر توافق شروع شده ولی بهسرعت به آن نخواهیم رسید»
وزیر خارجه ایران دور دوم مذاکرات جدید با ایالات متحده را «سازنده» توصیف کرد ولی گفت دو طرف هنوز مواضعی دارند که نزدیکشدن آنها به هم کار میبرد.
عباس عراقچی پس از پایان گفتوگوها در سفارت عمان در ژنو گفت مسیر توافق آغاز شده، اما نتیجه فوری به دست نخواهد آمد.
او افزود زمان دور بعدی مذاکرات هنوز مشخص نیست و دو طرف در پایتختهای خود مشورت خواهند کرد.
در این مذاکرات، عراقچی ریاست هیئت ایرانی را برعهده داشت و استیو ویتکاف و جرد کوشنر نمایندگان امریکا بودند. دونالد ترمپ نیز این گفتوگوها را «بسیار مهم» توصیف کرد.
ایران میگوید مذاکرات فقط درباره برنامه هستهای است، اما امریکا تأکید دارد که موضوع موشکهای بالستیک و نقش منطقهای تهران نیز باید بررسی شود.
تیم ملی کریکت افغانستان فردا به مصاف کانادا میرود
قرار است تیم ملی کریکت افغانستان در ادامه مسابقات جام جهانی بیست آوره، فردا پنجشنبه به مصاف کانادا برود.
این بازی قرار است ساعت ۶ عصر به وقت هند در ورزشگاه چینای برگزار شود.
در ادامه این مسابقات امروز نیز سه بازی دیگر برنامهریزی شده است: ساعت ۱۰ صبح به وقت کابل بین افریقای جنوبی و امارات متحده عربی، ساعت ۱ بعدازظهر بین نامیبیا و پاکستان، و ساعت ۶ عصر بین تیمهای هند و هلند برگزار میشود.
در مسابقات روز گذشته، نیوزیلند کانادا را و نیپال اسکاتلند را شکست داد، اما بازی بین ایرلند و زیمبابوه به دلیل باران آغاز نشد.
این جام جهانی به میزبانی مشترک هند و سریلانکا برگزار شده است.
رئیسجمهور اوکراین: ۲ هزار کودک اوکراینی از روسیه و مناطق تحت اشغال بازگردانده شدهاند
ولودیمیر زلنسکی رئیسجمهور اوکراین روز سهشنبه اعلام کرد که تاکنون ۲ هزار کودک اوکراینی از روسیه و مناطق تحت اشغال بازگردانده شدهاند، اما هزاران کودک دیگر هنوز در اسارت هستند.
از زمان حمله روسیه به اوکراین در فبروری ۲۰۲۲، مسکو متهم شده است که حدود ۲۰ هزار کودک را از مناطق اشغالشده اوکراین به خاک خود منتقل کرده است.
کییف میگوید روسیه این کودکان را مجبور به گرفتن تابعیت روسی و از بین بردن هویت اوکراینیشان کرده است.
روسیه میگوید هدفش حفظ امنیت کودکان بوده و در صورت شناسایی بستگان، آنها را بازمیگرداند.
میانجیها از جمله کشورهای خلیج و ملانیا ترمپ برای بازگشت کودکان تلاش میکنند.
این درحالی است که دیوان جزایی بینالمللی در سال ۲۰۲۳ برای ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه، و کمیشنر حقوق کودکان این کشور به اتهام «جنایت جنگی اخراج غیرقانونی» کودکان حکم بازداشت صادر کرد
طالبان چهارشنبه را نخستین روز رمضان اعلام کردند
سترۀ محکمۀ حکومت طالبان اعلام کرد که چهارشنبه (۲۹ دلو ) اول ماه رمضان است
امروز در افغانستان و چند کشور اسلامی، اولین روز ماه رمضان است.
طالبان در افغانستان و کشورهای عربستان، قطر، کویت، بحرین، یمن، عراق، لبنان و امارات اعلام کردند که هلال ماه دیده شده است.
اما کشورهایی مانند ترکیه، سوریه، اردن، مالزیا، اندونیزیا، هند و پاکستان، روز پنجشنبه را آغاز ماه رمضان اعلام کردند.
در این ماه، مسلمانان از سحر تا غروب آفتاب از خوردن، نوشیدن خودداری میکنند و بعد از غروب برای افطار گرد هم میآیند.
طالبان: ۷۲۱ خانواده از پاکستان و ایران به کشور بازگشته اند
وزارت امور مهاجرین و عودتکنندگان حکومت طالبان روز دوشنبه ۲۷ دلو در خبرنامه ای گفته که ۵۶۷ خانواده از طریق تورخم و باقی آنها از گذرگاههای مرزی سپین بولدک، نیمروز، هلمند و هرات وارد افغانستان شدهاند.
پاکستان و ایران در سال ۲۰۲۳ اخراج گروهی افغانها را آغاز کردند، اما از سال گذشته این روند را تسریع بخشیدهاند.
بازگشت کنندگان افغان از کشور های همسایه در صحبت با رادیوآزادی می گویند که فقر، نبود کار و سرپناه آنان را در فصل زمستان با مشکلات جدی و نگرانی روبرو ساخته است.
آنان گفته اند که در حال حاضر در کمپ های موقت شب و روز دشوار را سپری میکنند.
آنان همچنان از بیکاری نیز شکایت دارند؛ مشکلی که پس از بازگشت دوبارهٔ طالبان به قدرت، شمار زیادی از افغان ها با آن روبهرو شدهاند.
سازمان ملل متحد گفته که از سال ۲۰۲۱ تاکنون بیش از پنج میلیون مهاجر به افغانستان بازگشتهاند که بیشتر آنان مهاجرانی هستند که از پاکستان و ایران به گونه اجباری اخراج شدهاند.