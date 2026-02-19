خبر ها
پولند از شهروندان خود خواسته است که هرچه زودتر ایران را ترک کنند
دونالد توسک صدر اعظم پولند، ، روز پنجشنبه (۳۰ دلو) به شهروندان کشورش در ایران هشدار داد که هرچه سریعتر این کشور را ترک کنند.
بر اساس گزارش بخش فردای رادیو آزادی آقای توسک در این هشدار با اشاره به احتمال درگیری نظامی نوشته است که ممکن است چند ساعت بعد دیگر امکان تخلیه افراد وجود نداشته باشد.
هرچند او توضیح نداده است که این هشدار مشخصاً به چه اقدام احتمالی مرتبط است، اما در روزهای اخیر گزارشهایی درباره احتمال حمله امریکا و اسرائیل به ایران منتشر شده است.
رسانههای امریکایی میگویند قوای این کشور برای اقدام علیه ایران آماده است، اما رئیسجمهور دونالد ترمپ تاکنون در این باره تصمیمی اتخاذ نکرده.
تیم کریکت افغانستان کانادا را شکست داده با مسابقات کنونی خداحافظی کرد
در جام جهانی بیستآوره کریکت، افغانستان در آخرین بازی مرحله گروهی خود، کانادا را با تفاوت ۸۲ دوش شکست داد و از این رقابتها خداحافظی کرد.
تیم افغانستان برای کانادا هدف ۲۰۱ دوش تعیین کرد که بیشترین آن، یعنی ۸۷ دوش، توسط ابراهیم زدران به دست آمد.
کانادا در پایان ۲۰ اور، با از دست دادن ۸ بازیکن، ۱۱۸ دوش کسب کرد.
افغانستان در گروه خود چهار بازی انجام داد؛ این تیم برابر نیوزیلند و افریقای جنوبی شکست خورد، اما مقابل امارات متحده عربی و کانادا به پیروزی رسید.
دپلومات طالبان توسط وزارت خارجه پاکستان احضار شد
وزارت امور خارجه پاکستان در اسلامآباد یک دیپلمات طالبان را احضار کرده و اعتراض خود را در پیوند به حمله باجور به او ابلاغ کرده است.
این وزارت روز پنجشنبه در اعلامیهای گفت که روز چهارشنبه معاون سفارت افغانستان را احضار کرده و «اعتراض شدید» خود را به او رسانده است.
مقامهای پاکستانی میگویند حمله موتر بمب و حمله گروهی در باجور که در آن ۱۱ سرباز پاکستانی کشته شدند، از سوی تحریک طالبان پاکستان تی تی پی انجام شده است.
این حمله در شانزدهم فبروری صورت گرفته بود.
پاکستان همواره ادعا میکند که تحریک طالبان پاکستان اینگونه حملات را از خاک افغانستان طراحی میکند، اما حکومت طالبان این اتهامها را به شدت رد کرده و میگوید تیتیپی یک مسئله داخلی پاکستان است.
۲۰ افغان امروز از پنجاب پاکستان به کشور شان برگشتانده می شوند
مقام های ایالت پنجاب پاکستان می گویند که ۲۰ شهروند افغانستان را امروز پنجشنبه (۳۰ دلو) به کشور شان برمیگردانند.
وزارت داخلۀ این ایالت در بیانیه ای گفت که از زمان آغاز روند اخراج افغان هایی فاقد اسناد از پاکستان در اواخر سال ۲۰۲۳ ، بیش از دو میلیون افغان برگشت داده شده اند.
بر اساس بیانیه ، تنها از پنجاب اضافه از ۱۵۰ هزار افغان بی اسناد اخراج شده اند.
بر بنیاد گزارش ها ، در حال حاضر ۳۷ مرکز برای نگهداری افغان هایی فاقد اسناد در پنجاب فعال اند.
در این مراکز ۶۹ افغان نگهداری می شوند و در گام نخست ۲۰ تن آنان به افغانستان برگشتانده می شوند.
پولیس: انفجار گاز در کراچی پاکستان جان ۱۶ تن را گرفت
پولیس می گوید که براثر انفجار بالن گاز در شهر کراچی پاکستان، دستکم ۱۶ نفر امروز پنجشنبه ( ۳۰ دلو) جان باختند و ۱۳ تن دیگر زخمی شدند.
به گزارش خبرگزاری فرانسپرس ، در نتیجۀ این انفجار یک ساختمان رهایشی فروریخته است.
علت رویداد هنوز مشخص نشده.
کارکنان ادارۀ حالات اضطراری بیش از ده تن را از محل رویداد نجات داده و گفته اند که ممکن است افراد بیشتری زیر آوار گیر مانده باشند.
برلین:روند انتقال افغان ها به جرمنی که وعدۀ پذیرش دریافت کرده اند رو به تکمیل شدن است
یک سخنگوی وزارت داخلۀ جرمنی روز چهارشنبه ( ۲۹ دلو) گفت که تقریباً ۲۳۰ افغان از برنامه پذیرش فدرال برای افغانستان و تقریباً ۵۰ کارمند سابق محلی، به شمول نزدیکان شان، در حال حاضر در پاکستان منتظر هستند تا به جرمنی منتقل شوند.
حکومت جرمنی در ماه دسمبر سال گذشته به بیش از ۶۵۰ افغان اطلاع داد که این کشور آنها را نخواهد پذیرفت.
این افراد کسانی اند که به دلایل حقوق بشری برای رفتن به جرمنی درخواست داده بودند.
جرمنی با لغو وعدۀ پذیرش این افراد پیشنهاد کرده بود که در صورت برگشت شان به افغانستان و یا رفتن به کشور دیگری با آنها کمک مالی خواهد کرد.
قصرسفید:دلایل زیادی برای حمله به ایران وجود دارد ؛ اما ترجیح دونالد ترمپ دیپلماسی است
سخنگوی قصر سفید می گوید که رئیسجمهور ایالات متحده دیپلماسی را ترجیح میدهد و اگر ایران «عاقل» باشد، با ادارۀ دونالد ترمپ دربارۀ برنامه هستهای خود به توافق می رسد.
کارولین لویت، در نشست خبری روز چهارشنبه (۲۹ دلو ) گفت که در مذاکرات ایران و امریکا روز سه شنبه در ژنو اندکی پیشرفت شده ؛ اما دربارهٔ برخی مسائل هنوز فاصلۀ زیادی با هم دارند.
این مذاکرات به میزبانی عمان در شهر ژنو سوئیس برگزار شد.
رئیس جمهور دونالد ترمپ که دو کشتی طیاره بردار و صدها سرباز را به منطقۀ خلیج فرستاده است در شبکۀ اجتماعی خود « تروث سوشال» دیروز نوشت که اگر ایران تصمیم بگیرد که به توافقی دست نیابد، ممکن است برای ایالات متحده ضروری باشد که از پایگاه هوایی در جزایر چاگوس در اقیانوس هند استفاده کند تا از یک حملۀ احتمالی از سوی رژیمی بسیار بیثبات و خطرناک جلوگیری شود.
بیش از ۳۱ هزار نفر از سیلاب ها در افغانستان در سال ۲۰۲۵ آسیب دیدند
برنامۀ اسکان بشر سازمان ملل متحد (یو ان هبیتات ) میگوید که بیش از ۳۱ هزار تن بر اثر سیلهای ناگهانی در ۲۸ ولایت افغانستان در سال ۲۰۲۵ متضرر شده اند.
این نهاد در پستی در شبکۀ ایکس امروز پنجشنبه ( ۳۰ دلو ، ۱۹ فبروری ) نوشت که شوک های اقلیمی در افغانستان در حال افزایش است.
ولایت های مختلف افغانستان در سال های اخیر گواه سیلاب های مرگبار و ویرانگر بودند.
افغانستان یکی از ده کشور آسیب پذیر در برابر تغییرات اقلیمی است.
مرضیه حمیدی جایزۀ بینالمللی حقوق زنان ۲۰۲۶ را دریافت کرد
مرضیه حمیدی، تکواندوکار و فعال حقوق زنان افغان در هجدهمین اجلاس ژنو برای حقوق بشر و دموکراسی، جایزۀ بینالمللی حقوق زنان ۲۰۲۶ را دریافت کرد.
این جایزه به پاس تعهد او برای حمایت از حقوق زنان افغانستان روز چهارشنبه (۲۹ دلو ) اهدا شد.
خانم حمیدی پس از حاکمیت دوبارۀ طالبان در افغانستان به فرانسه مهاجر شد.
طالبان در بیش از چهارسال گذشته ، زنان را از کار در بسیاری از ادارات در این کشور منع کرده اند.
طالبان همچنان مانع رفتن دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم به مکاتب شده و پوهنتون ها را به روی دختران بسته کرده اند.
زنان و دختران در افغانستان همچنان اجازۀ رفتن به باشگاههای ورزشی، پارکهای تفریحی، حمامهای زنانه و سفر بدون محرم در مسیرهای طولانی را ندارند.
با وصف محدودیت های فزاینده در برابر زنان و دختران در افغانستان ، حکومت طالبان مدعی است که همه حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلامی تامین است.
در جام جهانی کریکت ۲۰ آووره، امروز تیم های افغانستان و کانادا با هم مقابل می شوند
در ادامۀ رقابت های جام جهانی کریکت ۲۰ آووره، قرار است، امروز(۱۹ فبروری) تیم های افغانستان با کانادا، سریلانکا با زیمبابوی و ویست اندیز با آسترلیا به مصاف هم بروند.
بازی امروز افغانستان با کانادا در استدیوم چینای در هند برگزار می شود.
تیم کریکت افغانستان در این جام تا اکنون سه بازی را انجام داده، افغانستان در برابر نیوزیلند و افریقای جنوبی شکست خورده، اما در برابر تیم امارات متحدۀ عربی پیروز شده است.
جام جهانی کریکت ۲۰ آووره به میزبانی مشترک هند و سریلانکا برگزار شده و بازی نهایی یا فاینل این جام در ۸ مارچ برگزار خواهد شد.