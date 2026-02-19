تیم کریکت افغانستان کانادا را شکست داده با مسابقات کنونی خداحافظی کرد

وزارت امور خارجه پاکستان در اسلام‌آباد یک دیپلمات طالبان را احضار کرده و اعتراض خود را در پیوند به حمله باجور به او ابلاغ کرده است.

این وزارت روز پنجشنبه در اعلامیه‌ای گفت که روز چهارشنبه معاون سفارت افغانستان را احضار کرده و «اعتراض شدید» خود را به او رسانده است.

مقام‌های پاکستانی می‌گویند حمله موتر بمب و حمله گروهی در باجور که در آن ۱۱ سرباز پاکستانی کشته شدند، از سوی تحریک طالبان پاکستان تی تی پی انجام شده است.

این حمله در شانزدهم فبروری صورت گرفته بود.

پاکستان همواره ادعا می‌کند که تحریک طالبان پاکستان این‌گونه حملات را از خاک افغانستان طراحی می‌کند، اما حکومت طالبان این اتهام‌ها را به شدت رد کرده و می‌گوید تی‌تی‌پی یک مسئله داخلی پاکستان است.