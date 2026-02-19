جهان
قصرسفید:دلایل زیادی برای حمله به ایران وجود دارد ؛ اما ترجیح دونالد ترمپ دیپلماسی است
سخنگوی قصر سفید می گوید که رئیسجمهور ایالات متحده دیپلماسی را ترجیح میدهد و اگر ایران «عاقل» باشد، با ادارۀ دونالد ترمپ دربارۀ برنامه هستهای خود به توافق می رسد.
کارولین لویت، در نشست خبری روز چهارشنبه (۲۹ دلو ) گفت که در مذاکرات ایران و امریکا روز سه شنبه در ژنو اندکی پیشرفت شده ؛ اما دربارهٔ برخی مسائل هنوز فاصلۀ زیادی با هم دارند.
این مذاکرات به میزبانی عمان در شهر ژنو سوئیس برگزار شد.
رئیس جمهور دونالد ترمپ که دو کشتی طیاره بردار و صدها سرباز را به منطقۀ خلیج فرستاده است در شبکۀ اجتماعی خود « تروث سوشال» دیروز نوشت که اگر ایران تصمیم بگیرد که به توافقی دست نیابد، ممکن است برای ایالات متحده ضروری باشد که از پایگاه هوایی در جزایر چاگوس در اقیانوس هند استفاده کند تا از یک حملۀ احتمالی از سوی رژیمی بسیار بیثبات و خطرناک جلوگیری شود.
پولیس: انفجار گاز در کراچی پاکستان جان ۱۶ تن را گرفت
پولیس می گوید که براثر انفجار بالن گاز در شهر کراچی پاکستان، دستکم ۱۶ نفر امروز پنجشنبه ( ۳۰ دلو) جان باختند و ۱۳ تن دیگر زخمی شدند.
به گزارش خبرگزاری فرانسپرس ، در نتیجۀ این انفجار یک ساختمان رهایشی فروریخته است.
علت رویداد هنوز مشخص نشده.
کارکنان ادارۀ حالات اضطراری بیش از ده تن را از محل رویداد نجات داده و گفته اند که ممکن است افراد بیشتری زیر آوار گیر مانده باشند.
اسرائیل به تعدادی از فلسطینیها از کرانۀ غربی اجازه داد که در نمازهای جمعۀ در مسجدالاقصی، شرکت کنند
اسرائیل اعلام کرد که در جریان ماه مبارک رمضان که چهارشنبه(۱۸ فبروری) آغاز شد، تعدادی از نمازگزاران فلسطینی از کرانۀ غربی اشغالی اجازه دارند که در نمازهای جمعۀ در مسجدالاقصی در بیتالمقدس شرقی، شرکت کنند.
براساس خبرگزاری فرانسپرس، ادارۀ هماهنگی فعالیتهای حکومت اسرائیل در سرزمینهای فلسطینی که یک نهاد وابسته به وزارت دفاع آن کشور است، چهارشنبه(۱۸ فبروری) در یک اعلامیه گفت که در ماه رمضان، ۱۰ هزار نمازگزار فلسطینی اجازه خواهند داشت که برای ادای نماز جمعه وارد مسجدالاقصی شوند، مشروط بر اینکه از قبل اجازه نامۀ مخصوص را دریافت کرده باشند.
اسرائیل همچنان محدودیتهای سنی بر فلسطینیان کرانۀ غربی وضع کرده؛ بهگونهای که تنها مردان ۵۵ ساله و بالاتر، زنان ۵۰ ساله و بالاتر و کودکان تا سن ۱۲ سال اجازه ورود را خواهند داشت.
ادارۀ هماهنگی فعالیتهای حکومت اسرائیل در سرزمینهای فلسطینی همچنین گفته که این محدودیتها تنها بر فلسطینیانی تطبیق میشود که از کرانۀ غربی سفر میکنند؛ منطقهای که اسرائیل از زمان جنگ اعراب و اسرائیل در سال ۱۹۶۷ میلادی اشغال کرده است.
ایران یک سپر کانکریتی بر فراز یک تأسیسات جدید در یک پایگاه حساس ساخته است
تصاویر گرفته شده از اقمار مصنوعی نشان میدهد که ایران اخیراً یک سپر کانکریتی را بر فراز یک تأسیسات جدید در یک پایگاه نظامی حساس ساخته و آن را با خاک پوشانیده است؛ این محل در سال ۲۰۲۴ میلادی در جریان تنشها با ایالات متحده امریکا، توسط اسرائیل بمباران شده بود.
خبرگزاری رویترز، روز چهارشنبه(۱۸ فبروری)گفت، این تصاویر همچنین نشان میدهد که ایران دهانههای تونلها را در یک تأسیسات هستهای که در سال گذشته در جریان جنگ ۱۲ روزۀ اسرائیل با ایران توسط امریکا بمباران شده بود، زیر خاک مدفون کرده، همچنین ورودیهای تونلها را در نزدیکی یک محل دیگر تقویت نموده و پایگاههای راکتی را که در این درگیری هدف قرار گرفته بودند، ترمیم کرده است.
این تصاویر فعالیتهای ایران در برخی از تاسیسات را نشان میدهد که در مرکز تنشها با اسرائیل و ایالات متحدۀ امریکا قرار دارند. این در حالیست که واشنگتن تلاش میکندکه همزمان با تهدید به اقدام نظامی در صورت ناکامی گفتوگوها، در مورد برنامۀ هستهای ایران، با تهران به یک توافق دست یابد.
تمرینات مشترک نظامی ایران و روسیه فردا آغاز میشود
ایران از برگزاری تمرینات مشترک نظامی با روسیه در بحیره عمان و شمال اقیانوس هند خبر داده است.
رسانههای ایران به نقل از حسن مقصودلو فرماندۀ نیروی دریایی ایران گزارش دادهاند که این تمرینات نظامی سر از روز پنجشنبه، ۳۰ دلو، برگزار خواهد شد.
این تمرینات، چند روز پس از آن برگزار میشود که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مانورهایی را در تنگۀ هرمز انجام داد.
برگزاری این تمرینات همزمان با اعزام دومین کشتی طیاره بردار ایالات متحده به منطقه صورت میگیرد؛ اقدامی که به گفتۀ برخی مقامهای امریکایی، در صورت ناکامی مذاکرات میان واشنگتن و تهران میتواند بخشی از آمادگی برای یک کارزار احتمالی نظامی طولانی باشد.
پیشتر نیز کشتی طیاره بردار موسوم به "ابراهام لینکلن" به سوی شرق میانه حرکت کرده و در جنوب تنگۀ هرمز و در محدودۀ عملیاتی سنتکام، فرماندهی مرکزی اردوی ایالات متحده، مستقر شدهاست.
جسی جکسون، رهبر جنبش حقوق مدنی ایالات متحده امریکا درگذشت
جسی جکسون، رهبر جنبش حقوق مدنی ایالات متحده امریکا، در سن ۸۴ سالگی درگذشت.
درگذشت او روز سهشنبه، ۲۸ دلو، در بیانیهای از سوی خانوادهاش تأیید شد.
دونالد ترمپ، رئیسجمهور ایالات متحده، در شبکۀ اجتماعی خود، تروت سوشل، از جسی جکسون به عنوان شخصیتی «تکرارنشدنی» یاد کرد و گفت که در مسیر تلاشهای این رهبر نامدار حقوق مدنی برای توانمندسازی سیاهپوستان امریکا، از «او حمایت کرده است.»
او یکی از نزدیکان مارتین لوتر کینگ خوانده میشد که از دهۀ ۱۹۶۰ فعالیت اش را به حمایت از حقوق سیاهپوستان امریکا و دیگر جوامع به حاشیه رانده شده آغاز کرد.
جکسون در سالهای ۱۹۸۴ و ۱۹۸۸ برای کسب نامزدی ریاستجمهوری حزب دموکرات رقابت کرد.
او در سال ۲۰۱۷ اعلام کرده بود که به بیماری پارکینسون مبتلا شده است.
وزیر خارجه ایران: «مسیر توافق شروع شده ولی بهسرعت به آن نخواهیم رسید»
وزیر خارجه ایران دور دوم مذاکرات جدید با ایالات متحده را «سازنده» توصیف کرد ولی گفت دو طرف هنوز مواضعی دارند که نزدیکشدن آنها به هم کار میبرد.
عباس عراقچی پس از پایان گفتوگوها در سفارت عمان در ژنو گفت مسیر توافق آغاز شده، اما نتیجه فوری به دست نخواهد آمد.
او افزود زمان دور بعدی مذاکرات هنوز مشخص نیست و دو طرف در پایتختهای خود مشورت خواهند کرد.
در این مذاکرات، عراقچی ریاست هیئت ایرانی را برعهده داشت و استیو ویتکاف و جرد کوشنر نمایندگان امریکا بودند. دونالد ترمپ نیز این گفتوگوها را «بسیار مهم» توصیف کرد.
ایران میگوید مذاکرات فقط درباره برنامه هستهای است، اما امریکا تأکید دارد که موضوع موشکهای بالستیک و نقش منطقهای تهران نیز باید بررسی شود.
رئیسجمهور اوکراین: ۲ هزار کودک اوکراینی از روسیه و مناطق تحت اشغال بازگردانده شدهاند
ولودیمیر زلنسکی رئیسجمهور اوکراین روز سهشنبه اعلام کرد که تاکنون ۲ هزار کودک اوکراینی از روسیه و مناطق تحت اشغال بازگردانده شدهاند، اما هزاران کودک دیگر هنوز در اسارت هستند.
از زمان حمله روسیه به اوکراین در فبروری ۲۰۲۲، مسکو متهم شده است که حدود ۲۰ هزار کودک را از مناطق اشغالشده اوکراین به خاک خود منتقل کرده است.
کییف میگوید روسیه این کودکان را مجبور به گرفتن تابعیت روسی و از بین بردن هویت اوکراینیشان کرده است.
روسیه میگوید هدفش حفظ امنیت کودکان بوده و در صورت شناسایی بستگان، آنها را بازمیگرداند.
میانجیها از جمله کشورهای خلیج و ملانیا ترمپ برای بازگشت کودکان تلاش میکنند.
این درحالی است که دیوان جزایی بینالمللی در سال ۲۰۲۳ برای ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه، و کمیشنر حقوق کودکان این کشور به اتهام «جنایت جنگی اخراج غیرقانونی» کودکان حکم بازداشت صادر کرد
در نتیجه دو انفجار و درگیریها در پاکستان، دستکم ۱۱ عضو نیروی امنیتی و سه غیرنظامی کشته شدند
یک مقام امنیتی پاکستان که نخواست نامش فاش شود، این موضوع را به خبرگزاری فرانسپرس گفته و افزوده که در میان غیرنظامیان کشتهشده، یک کودک نیز شامل است.
در این رویدادهای جداگانه که روز دوشنبه، ۲۷ دلو در ایالت خیبر پختونخوا اتفاق افتاد، دستکم ۲۵ تن دیگر زخمی شدهاند.
این مقام امنیتی گفته که شام دوشنبه در حملهای که آن را انتحاری خوانده، یک موتر مملو از مواد انفجاری با دیوار یک مدرسه دینی در ولسوالی باجورِ ایالت خیبر پختونخوا برخورد کرد که در نتیجه آن، هشت تن از نیروهای پولیس مرزی کشته و ده تن دیگر زخمی شدند.
به گفته او، این انفجار همچنان سقف چند خانه نزدیک را تخریب کرده که در نتیجه آن یک کودک جان باخته است.
این مقام همچنین اظهار داشت که در شهر بنو، در حملهای دیگر، بمبی که در یک ریکشا جاسازی شده بود، در مرکز پولیس منفجر شد که دو غیرنظامی را کشت و ۱۷ تن دیگر را زخمی کرد.
در رویدادی دیگر در ولسوالی شانگله، درگیریها به کشتهشدن سه پولیس و سه فرد مسلح انجامیده است.
تاکنون هیچ فرد یا گروهی مسئولیت این حملات را نپذیرفته، اما در این منطقه تحریک طالبان پاکستان یا تیتیپی از گروههای فعال به شمار میرود.
ترمپ: بهگونه غیرمستقیم در گفتوگوها میان امریکا و ایران دخیل هستم
دونالد ترمپ، رئیسجمهور ایالات متحده امریکا، تأکید کرد که مذاکرات درباره برنامه هستهای تهران بسیار مهم خواهد بود.
آقای ترامپ شام دوشنبه ۲۷ دلو در طیاره اختصاصی خود، در صحبت با خبرنگاران گفت که به باور او تهران خواهان دستیابی به یک توافق است. او افزود که فکر نمیکند آنها خواهان پیامدهای نرسیدن به توافق باشند.
ترامپ در حالی از احتمال رسیدن به توافق از راه گفتوگو با ایران سخن میگوید که ایالات متحده دومین کشتی هواپیمابر خود را نیز به شرق میانه اعزام کرده و در صورت ناکام ماندن مذاکرات، واشنگتن برای احتمال اقدام نظامی آماده میشود.
دور دوم گفتوگوهای غیرمستقیم میان امریکا و ایران با میانجیگری مقامهای عمان در شهر ژنیو سویس، با حضور عباس عراقچی وزیر خارجه ایران و استیو ویتکاف نماینده ویژه قصر سفید، برگزار خواهد شد.
دور نخست این مذاکرات در اوایل ماه جاری در مسقط پایتخت عمان، برگزار شده بود.
تهران اعلام کرده است که در بدل لغو تحریمهای سنگین اقتصادی امریکا، آماده است برنامه هستهای خود را محدود کند، اما از حق غنیسازی یورانیم صرفنظر نخواهد کرد.
واشنگتن تلاش کرده است دامنه مذاکرات را گسترش دهد تا محدودیت بر برنامه راکت های بالستیک ایران و پایان حمایت تهران از گروههای مسلح در شرق میانه را نیز دربر گیرد؛ اما این موارد از مسائلی است که تهران آنها را غیرقابل پذیرش میداند.