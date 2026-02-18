اسرائیل اعلام کرد که در جریان ماه مبارک رمضان که چهارشنبه(۱۸ فبروری) آغاز شد، تعدادی از نمازگزاران فلسطینی از کرانۀ غربی اشغالی اجازه دارند که در نمازهای جمعۀ در مسجدالاقصی در بیت‌المقدس شرقی، شرکت کنند.

براساس خبرگزاری فرانسپرس، ادارۀ هماهنگی فعالیت‌های حکومت اسرائیل در سرزمین‌های فلسطینی که یک نهاد وابسته به وزارت دفاع آن کشور است، چهارشنبه(۱۸ فبروری) در یک اعلامیه گفت که در ماه رمضان، ۱۰ هزار نمازگزار فلسطینی اجازه خواهند داشت که برای ادای نماز جمعه وارد مسجدالاقصی شوند، مشروط بر اینکه از قبل اجازه نامۀ مخصوص را دریافت کرده باشند.

اسرائیل همچنان محدودیت‌های سنی بر فلسطینیان کرانۀ غربی وضع کرده‌؛ به‌گونه‌ای که تنها مردان ۵۵ ساله و بالاتر، زنان ۵۰ ساله و بالاتر و کودکان تا سن ۱۲ سال اجازه ورود را خواهند داشت.

ادارۀ هماهنگی فعالیت‌های حکومت اسرائیل در سرزمین‌های فلسطینی همچنین گفته که این محدودیت‌ها تنها بر فلسطینیانی تطبیق می‌شود که از کرانۀ غربی سفر می‌کنند؛ منطقه‌ای که اسرائیل از زمان جنگ اعراب‌ و اسرائیل در سال ۱۹۶۷ میلادی اشغال کرده است.